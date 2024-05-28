https://sarabic.ae/20240528/تقرير-الأضرار-التي-لحقت-بكابلات-الإنترنت-تحت-الماء-تشكل-خطورة-على-الاقتصاد-العالمي-1089274257.html

تقرير: الأضرار التي لحقت بكابلات الإنترنت تحت الماء تشكل خطورة على الاقتصاد العالمي

تقرير: الأضرار التي لحقت بكابلات الإنترنت تحت الماء تشكل خطورة على الاقتصاد العالمي

سبوتنيك عربي

أفاد خبراء "روسكونغرس" في تقرير، بأن كابلات الإنترنت تحت الماء هي بنية تحتية حيوية للاقتصاد العالمي، ويمكن أن يؤدي تلفها، بما في ذلك نتيجة للصراعات... 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T10:08+0000

2024-05-28T10:08+0000

2024-05-28T10:08+0000

مجتمع

اقتصاد

العالم

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وقال الخبراء في تقرير "كابلات الإنترنت تحت الماء": "في الوقت الحالي، تنتقل 99% من حركة الإنترنت العابرة للقارات عبر كابلات الألياف الضوئية البحرية. وتمثل هذه الكابلات العمود الفقري للاقتصاد العالمي، حيث يتم تنفيذ معاملات مالية تزيد قيمتها عن 10 تريليون دولار أمريكي من خلالها كل يوم. كما أن هذه الكابلات ضرورية للأمن القومي وعمل المجتمع الحديث".وفي الوقت الراهن، وفقًا للتقارير، هناك تهديد مباشر محتمل للأمن المادي للكابلات البحرية في الوقت الراهن، بما في ذلك بسبب النزاعات الجيوسياسية، خاصة في منطقة بحر الشمال ومنطقة البحر الأحمر.ويستشهد التقرير بمثال الكابلات في الخليج العربي التي تضررت في أواخر فبراير/ شباط 2024، ما تسبب في انقطاع كبير في اتصالات الإنترنت بين أوروبا وآسيا.حال استهداف "كابلات الإنترنت" في البحر الأحمر... ما المخاطر الاقتصادية والأمنية؟وأشار إلى الوضع حول تايوان، حيث يرون مخاطر حدوث حالات جديدة من تلف كابلات الإنترنت. ويذكرون أن "المنطقة هي بالفعل مصدر للعديد من الحوادث التي تنطوي على تلف الكابلات البحرية".تحذير من خطر يهدد العالم.. "أنصار الله" يمكن أن تقطع الاتصال بين الشرق والغرب

https://sarabic.ae/20240307/اللهلب-قد-تكون-مسؤولة-عن-قطع-كابلات-الإنترنت-في-البحر-الأحمر-1086755916.html

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