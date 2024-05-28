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صورة محرجة لزوجتي الرئيسين الألماني والفرنسي أمام "نصب المحرقة".. وروسيا تعلق... صور
صورة محرجة لزوجتي الرئيسين الألماني والفرنسي أمام "نصب المحرقة".. وروسيا تعلق... صور
سبوتنيك عربي
أثارت زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون ونظيرتها الألمانية إلكه بودنبيندر جدلا بعد أن ظهرتا "تضحكان" بالقرب من النصب التذكاري للهولوكوست في برلين. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T08:58+0000
2024-05-28T08:58+0000
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وجاء ذلك خلال زيارة ماكرون لألمانيا، حيث توجه الرئيس إيمانويل ماكرون، برفقة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إلى النصب التذكاري للهولوكوست، حيث قتل ستة ملايين يهودي أوروبي على يد ألمانيا النازية وحلفائها خلال الحرب العالمية الثانية.وتعليقا على الموقف، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه يبدو أن الضحك على كلمة "إبادة جماعية" أصبح من تقليد القيادة الألمانية.وأضافت زاخاروفا: "هذا بالضبط ما فعله أولاف شولتز عندما سئل عن الإبادة الجماعية لسكان دونباس، والتي تعرضوا لها على يد نظام كييف".تسبب الموقف بموجة من الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أن ما حصل يعتبر "انتهاكا للأخلاق العامة".
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صورة محرجة لزوجتي الرئيسين الألماني والفرنسي أمام "نصب المحرقة".. وروسيا تعلق... صور

08:58 GMT 28.05.2024
© AFP 2023 / RALF HIRSCHBERGERزوجة الرئيس الألماني إلكه بويدنبندر تقبل زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون على درجات قصر بلفيو الرئاسي في برلين في 26 مايو 2024
زوجة الرئيس الألماني إلكه بويدنبندر تقبل زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون على درجات قصر بلفيو الرئاسي في برلين في 26 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© AFP 2023 / RALF HIRSCHBERGER
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أثارت زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون ونظيرتها الألمانية إلكه بودنبيندر جدلا بعد أن ظهرتا "تضحكان" بالقرب من النصب التذكاري للهولوكوست في برلين.
وجاء ذلك خلال زيارة ماكرون لألمانيا، حيث توجه الرئيس إيمانويل ماكرون، برفقة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إلى النصب التذكاري للهولوكوست، حيث قتل ستة ملايين يهودي أوروبي على يد ألمانيا النازية وحلفائها خلال الحرب العالمية الثانية.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية معلقة على الصور: "أثناء مرورهما أمام النصب التي تخلد ذكرى اليهود القتلى، ضحكت زوجتا رئيسي الدولتين (فرنسا وألمانيا) بريجيت ماكرون وإلكه بودنبندر"، مشيرة إلى أن "السبب الذي دفعهما للضحك غير معروف".

وتعليقا على الموقف، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه يبدو أن الضحك على كلمة "إبادة جماعية" أصبح من تقليد القيادة الألمانية.
وأضافت زاخاروفا: "هذا بالضبط ما فعله أولاف شولتز عندما سئل عن الإبادة الجماعية لسكان دونباس، والتي تعرضوا لها على يد نظام كييف".
تسبب الموقف بموجة من الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أن ما حصل يعتبر "انتهاكا للأخلاق العامة".
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