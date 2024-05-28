https://sarabic.ae/20240528/لوكاشينكو-يوقع-على-قانون-تعليق-العمل-باتفاقية-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا-1089296653.html
لوكاشينكو يوقع على قانون تعليق العمل باتفاقية "القوات المسلحة التقليدية في أوروبا"
لوكاشينكو يوقع على قانون تعليق العمل باتفاقية "القوات المسلحة التقليدية في أوروبا"
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على قانون تعليق العمل بمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T22:28+0000
2024-05-28T22:28+0000
2024-05-28T22:28+0000
ألكسندر لوكاشينكو
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مينسك - سبوتنيك. وينص القانون على "تعليق معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا الموقعة في 19 نوفمبر 1990".ونشرت الوثيقة التي وقعها الرئيس على بوابة الإنترنت القانونية الوطنية للبلاد.وتمت الموافقة على القانون من قبل مجلس النواب بالبرلمان في 17 نيسان /أبريل الماضي ووافق عليه مجلس الشيوخ في 6 أيار /مايو الجاري.
https://sarabic.ae/20231123/الرئيس-البيلاروسي-الأسلحة-النووية-وحدها-هي-التي-تضمن-الأمن-في-المنطقة-1083418169.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ألكسندر لوكاشينكو, أخبار بيلاروسيا اليوم, حكومة بيلاروسيا, العالم
ألكسندر لوكاشينكو, أخبار بيلاروسيا اليوم, حكومة بيلاروسيا, العالم
لوكاشينكو يوقع على قانون تعليق العمل باتفاقية "القوات المسلحة التقليدية في أوروبا"
وقع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على قانون تعليق العمل بمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.
مينسك - سبوتنيك
. وينص القانون على "تعليق معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا الموقعة في 19 نوفمبر 1990".
23 نوفمبر 2023, 14:39 GMT
ونشرت الوثيقة التي وقعها الرئيس على بوابة الإنترنت القانونية الوطنية للبلاد.
وتمت الموافقة على القانون من قبل مجلس النواب بالبرلمان
في 17 نيسان /أبريل الماضي ووافق عليه مجلس الشيوخ في 6 أيار /مايو الجاري.