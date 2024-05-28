https://sarabic.ae/20240528/لوكاشينكو-يوقع-على-قانون-تعليق-العمل-باتفاقية-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا-1089296653.html

لوكاشينكو يوقع على قانون تعليق العمل باتفاقية "القوات المسلحة التقليدية في أوروبا"

لوكاشينكو يوقع على قانون تعليق العمل باتفاقية "القوات المسلحة التقليدية في أوروبا"

سبوتنيك عربي

وقع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على قانون تعليق العمل بمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T22:28+0000

2024-05-28T22:28+0000

2024-05-28T22:28+0000

ألكسندر لوكاشينكو

أخبار بيلاروسيا اليوم

حكومة بيلاروسيا

العالم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_3fb05e7222033a90fb63d39f76edbf1c.jpg

مينسك - سبوتنيك. وينص القانون على "تعليق معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا الموقعة في 19 نوفمبر 1990".ونشرت الوثيقة التي وقعها الرئيس على بوابة الإنترنت القانونية الوطنية للبلاد.وتمت الموافقة على القانون من قبل مجلس النواب بالبرلمان في 17 نيسان /أبريل الماضي ووافق عليه مجلس الشيوخ في 6 أيار /مايو الجاري.

https://sarabic.ae/20231123/الرئيس-البيلاروسي-الأسلحة-النووية-وحدها-هي-التي-تضمن-الأمن-في-المنطقة-1083418169.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ألكسندر لوكاشينكو, أخبار بيلاروسيا اليوم, حكومة بيلاروسيا, العالم