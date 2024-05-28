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مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني لـ "سبوتنيك": جريمة رفح تثبت أن إسرائيل تحاول إبادة شعب غزة
مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني لـ "سبوتنيك": جريمة رفح تثبت أن إسرائيل تحاول إبادة شعب غزة
سبوتنيك عربي
قالت ميادة شريم، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، إن ما حدث في مدينة رفح دليل على الفكر المتطرف الذي تنفذه إسرائيل من خلال استمرار مجازر الإبادة التي تقوم بها... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T18:17+0000
2024-05-28T18:17+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
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أخبار مدينة رفح
إسرائيل
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وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن مجزرة قصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) غربي رفح تؤكد أن إسرائيل تستهدف المدنيين لمحاولة إبادة شعب غزة، في وقت نرى فيه صمت عالمي مريب وغريب تجاه هذه الهمجية التي تقوم إسرائيل، معتبرة أن هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية كافة.وحول موقف الأردن، أشارت إلى أن الأردن الرسمي والأردن الشعبي كان وما زال وسيبقى إلى جانب غزة والى جانب الأشقاء الفلسطينيين حتى ينالوا حقوقهم، ويزول الظلم عنهم، فالقوات المسلحة الأردنية ما زالت تنفذ الإنزالات الجوية للمساعدات الإنسانية على القطاع، ويواصل الملك ويكثف جولاته العالمية لتشكيل موقف سياسي ضد جرائم الاحتلال.وأضافت أن ولي العهد أكد في تصريحات على موقف الأردن الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، إذ أكد على أننا نتعامل مع حكومة تسيطر عليها أجندة متطرفة، فيها وزراء يدعون بالعلن لإبادة الفلسطينيين.وكانت مديرية الدفاع المدني في غزة، أعلنت أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي لخيام نازحين شمال غرب رفح إلى 40 شخصا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.وقالت الوزارة في بيان لها: "أمام المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال برفح، مساء الأحد، فإن وزارة الصحة تؤكد أنه لم يسبق وأن تم في التاريخ حشد هذا الكم الكبير من أدوات القتل الجماعي وتوظيفها مجتمعة أمام ناظري العالم كما يحدث الآن في غزة".وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يستخدم "أعتى الأسلحة ضد المدنيين العزل واستهداف الطواقم الإنسانية وفرق الإسعاف ومنع معدات الإنقاذ وإخلاء الجرحى والقتل الجماعي و إجبار السكان على إخلاء بيوتهم قسرًا مرات عديدة ومن ثم تدميرها بكل مقدراتها وترك السكان دون مأوى أو أي مكان آمن".وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "هاجمت طائرات تابعة لسلاح الجو بتوجيه استخباراتي للجيش الإسرائيلي والشاباك في وقت سابق من هذا المساء الأحد، وقتلت ياسين ربيع، رئيس مقر منظمة حماس في الضفة الغربية، والإرهابي خالد نجار، ضابط كبير في مقر حركة حماس في الضفة الغربية".وأضاف البيان: "نفذ الهجوم في منطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة".وخلص البيان بالقول إن "التقارير تشير إلى أنه نتيجة الهجوم واندلاع حريق في المنطقة، أصيب عدد من الأشخاص غير المتورطين، ويجري التحقيق في الحادث".يأتي ذلك فيما تتواصل لليوم الـ233 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتناقص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
https://sarabic.ae/20240528/حماس-تطالب-مجلس-الأمن-بتحمل-مسؤوليته-بشأن-تجاهل-إسرائيل-أمر-العدل-الدولية-بوقف-العدوان-على-رفح-1089279097.html
https://sarabic.ae/20240527/ليلة-دامية-على-غزة-سقوط-قتلى-وجرحى-خلال-قصف-إسرائيلي-على-رفح-والقطاع-1089233080.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, غزة, أخبار مدينة رفح, إسرائيل
تقارير سبوتنيك, حصري, غزة, أخبار مدينة رفح, إسرائيل

مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني لـ "سبوتنيك": جريمة رفح تثبت أن إسرائيل تحاول إبادة شعب غزة

18:17 GMT 28.05.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafiفلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مكان إقامة النازحين في رفح، قطاع غزة، الاثنين 27 مايو 2024
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مكان إقامة النازحين في رفح، قطاع غزة، الاثنين 27 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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حصري
قالت ميادة شريم، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، إن ما حدث في مدينة رفح دليل على الفكر المتطرف الذي تنفذه إسرائيل من خلال استمرار مجازر الإبادة التي تقوم بها ضد المدنيين في غزة، وهو ليس نتاج جديد، بل هو امتداد لأكثر من 70 عاما من سياسات اغتصاب الحق قبل الأرض.
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن مجزرة قصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) غربي رفح تؤكد أن إسرائيل تستهدف المدنيين لمحاولة إبادة شعب غزة، في وقت نرى فيه صمت عالمي مريب وغريب تجاه هذه الهمجية التي تقوم إسرائيل، معتبرة أن هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية كافة.
وحول موقف الأردن، أشارت إلى أن الأردن الرسمي والأردن الشعبي كان وما زال وسيبقى إلى جانب غزة والى جانب الأشقاء الفلسطينيين حتى ينالوا حقوقهم، ويزول الظلم عنهم، فالقوات المسلحة الأردنية ما زالت تنفذ الإنزالات الجوية للمساعدات الإنسانية على القطاع، ويواصل الملك ويكثف جولاته العالمية لتشكيل موقف سياسي ضد جرائم الاحتلال.
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مكان إقامة النازحين في رفح، قطاع غزة، الاثنين 27 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
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وأضافت أن ولي العهد أكد في تصريحات على موقف الأردن الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، إذ أكد على أننا نتعامل مع حكومة تسيطر عليها أجندة متطرفة، فيها وزراء يدعون بالعلن لإبادة الفلسطينيين.
وكانت مديرية الدفاع المدني في غزة، أعلنت أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي لخيام نازحين شمال غرب رفح إلى 40 شخصا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.
وقالت الوزارة في بيان لها: "أمام المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال برفح، مساء الأحد، فإن وزارة الصحة تؤكد أنه لم يسبق وأن تم في التاريخ حشد هذا الكم الكبير من أدوات القتل الجماعي وتوظيفها مجتمعة أمام ناظري العالم كما يحدث الآن في غزة".
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يستخدم "أعتى الأسلحة ضد المدنيين العزل واستهداف الطواقم الإنسانية وفرق الإسعاف ومنع معدات الإنقاذ وإخلاء الجرحى والقتل الجماعي و إجبار السكان على إخلاء بيوتهم قسرًا مرات عديدة ومن ثم تدميرها بكل مقدراتها وترك السكان دون مأوى أو أي مكان آمن".
مشاهد للقتلى جراء القصف الإسرائيلي على مراكز إيواء النازحين في رفح 26 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
ليلة دامية على غزة.. سقوط قتلى وجرحى خلال قصف إسرائيلي على رفح والقطاع
أمس, 02:06 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "هاجمت طائرات تابعة لسلاح الجو بتوجيه استخباراتي للجيش الإسرائيلي والشاباك في وقت سابق من هذا المساء الأحد، وقتلت ياسين ربيع، رئيس مقر منظمة حماس في الضفة الغربية، والإرهابي خالد نجار، ضابط كبير في مقر حركة حماس في الضفة الغربية".
وأضاف البيان: "نفذ الهجوم في منطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة".
وخلص البيان بالقول إن "التقارير تشير إلى أنه نتيجة الهجوم واندلاع حريق في المنطقة، أصيب عدد من الأشخاص غير المتورطين، ويجري التحقيق في الحادث".
يأتي ذلك فيما تتواصل لليوم الـ233 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتناقص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
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