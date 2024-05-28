وائل الدحدوح: وسائل الإعلام الغربية سقطت خلال حرب غزة سقوطا مدويا

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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:03 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:17 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:10 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
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بلا قيود
قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
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مساحة حرة
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
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عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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وائل الدحدوح: وسائل الإعلام الغربية سقطت خلال حرب غزة سقوطا مدويا
وائل الدحدوح: وسائل الإعلام الغربية سقطت خلال حرب غزة سقوطا مدويا
سبوتنيك عربي
قال وائل الدحدوح، الصحفي الفلسطيني ومدير مكتب قناة الجزيرة القطرية في قطاع غزة، إن الصحفي لم يعد موظفا بل هو ناقل لرسالة إنسانية نبيلة تستحق منه كل جهد و... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T12:42+0000
2024-05-28T12:42+0000
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أخبار فلسطين اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
تونس
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جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها، اليوم الثلاثاء، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على هامش الزيارة التي يؤديها الدحدوح إلى تونس.وتابع: "وسائل الإعلام الغربية التي كانت تروج لنفسها دائما أنها سيدة الحريات في الرأي والتعبير سقطت خلال الحرب على قطاع غزة، سقوطا مدويا ورسبت رسوبا كبيرا في هذا الاختبار الحقيقي".وتابع: "وسائل الإعلام الغربية مارست ازدواجية المعايير فيما يتعلق بما يجري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".وأضاف الدحدوح: "الأثمان التي دفعها الصحفيون في فلسطين وغزة أكبر بكثير مما كان متوقعا ومطلوبا".وشدد على أن الصحفيين في قطاع غزة مستمرون في نقل الحقيقة لكل العالم بغض النظر عن الأثمان التي يدفعونها وما يثبت هذا الأمر هو تواصل تدفق المعلومة والصورة والصوت من قطاع غزة رغم كل الاعتداءات والجرائم".ومنذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة راح ضحيتها نحو 36 ألف قتيل ونحو 80 ألف مصاب، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن خسائره البشرية من جنود وضباط تجاوزت 3 آلاف و600 فرد، إضافة إلى مقتل نحو 1200 فرد خلال هجوم الفصائل الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في أكتوبر الماضي.
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, تونس
حصري, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, تونس

وائل الدحدوح: وسائل الإعلام الغربية سقطت خلال حرب غزة سقوطا مدويا

12:42 GMT 28.05.2024
© Sputnik . Mariam.Gaderaالصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في تونس
الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© Sputnik . Mariam.Gadera
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قال وائل الدحدوح، الصحفي الفلسطيني ومدير مكتب قناة الجزيرة القطرية في قطاع غزة، إن الصحفي لم يعد موظفا بل هو ناقل لرسالة إنسانية نبيلة تستحق منه كل جهد و تضحية.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها، اليوم الثلاثاء، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على هامش الزيارة التي يؤديها الدحدوح إلى تونس.

وقال الدحدوح: "هذه الرسالة الإنسانية التي يؤديها الصحفي.. صاحبة الجلالة.. تستحق منا كل تضحية".

وتابع: "وسائل الإعلام الغربية التي كانت تروج لنفسها دائما أنها سيدة الحريات في الرأي والتعبير سقطت خلال الحرب على قطاع غزة، سقوطا مدويا ورسبت رسوبا كبيرا في هذا الاختبار الحقيقي".
© Sputnik . Mariam.Gaderaالصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في تونس
الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في تونس
© Sputnik . Mariam.Gadera
وتابع: "وسائل الإعلام الغربية مارست ازدواجية المعايير فيما يتعلق بما يجري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأضاف الدحدوح: "الأثمان التي دفعها الصحفيون في فلسطين وغزة أكبر بكثير مما كان متوقعا ومطلوبا".
© Sputnik . Mariam.Gaderaالصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في تونس
الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في تونس
© Sputnik . Mariam.Gadera
وشدد على أن الصحفيين في قطاع غزة مستمرون في نقل الحقيقة لكل العالم بغض النظر عن الأثمان التي يدفعونها وما يثبت هذا الأمر هو تواصل تدفق المعلومة والصورة والصوت من قطاع غزة رغم كل الاعتداءات والجرائم".
ومنذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة راح ضحيتها نحو 36 ألف قتيل ونحو 80 ألف مصاب، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن خسائره البشرية من جنود وضباط تجاوزت 3 آلاف و600 فرد، إضافة إلى مقتل نحو 1200 فرد خلال هجوم الفصائل الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في أكتوبر الماضي.
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