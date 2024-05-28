https://sarabic.ae/20240528/وائل-الدحدوح-وسائل-الإعلام-الغربية-سقطت-خلال-حرب-غزة-سقوطا-مدويا-1089281662.html
وائل الدحدوح: وسائل الإعلام الغربية سقطت خلال حرب غزة سقوطا مدويا
وائل الدحدوح: وسائل الإعلام الغربية سقطت خلال حرب غزة سقوطا مدويا
سبوتنيك عربي
قال وائل الدحدوح، الصحفي الفلسطيني ومدير مكتب قناة الجزيرة القطرية في قطاع غزة، إن الصحفي لم يعد موظفا بل هو ناقل لرسالة إنسانية نبيلة تستحق منه كل جهد و... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T12:42+0000
2024-05-28T12:42+0000
2024-05-28T12:42+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
تونس
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جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها، اليوم الثلاثاء، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على هامش الزيارة التي يؤديها الدحدوح إلى تونس.وتابع: "وسائل الإعلام الغربية التي كانت تروج لنفسها دائما أنها سيدة الحريات في الرأي والتعبير سقطت خلال الحرب على قطاع غزة، سقوطا مدويا ورسبت رسوبا كبيرا في هذا الاختبار الحقيقي".وتابع: "وسائل الإعلام الغربية مارست ازدواجية المعايير فيما يتعلق بما يجري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".وأضاف الدحدوح: "الأثمان التي دفعها الصحفيون في فلسطين وغزة أكبر بكثير مما كان متوقعا ومطلوبا".وشدد على أن الصحفيين في قطاع غزة مستمرون في نقل الحقيقة لكل العالم بغض النظر عن الأثمان التي يدفعونها وما يثبت هذا الأمر هو تواصل تدفق المعلومة والصورة والصوت من قطاع غزة رغم كل الاعتداءات والجرائم".ومنذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة راح ضحيتها نحو 36 ألف قتيل ونحو 80 ألف مصاب، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن خسائره البشرية من جنود وضباط تجاوزت 3 آلاف و600 فرد، إضافة إلى مقتل نحو 1200 فرد خلال هجوم الفصائل الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في أكتوبر الماضي.
غزة
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, تونس
حصري, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, تونس
وائل الدحدوح: وسائل الإعلام الغربية سقطت خلال حرب غزة سقوطا مدويا
حصري
قال وائل الدحدوح، الصحفي الفلسطيني ومدير مكتب قناة الجزيرة القطرية في قطاع غزة، إن الصحفي لم يعد موظفا بل هو ناقل لرسالة إنسانية نبيلة تستحق منه كل جهد و تضحية.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها، اليوم الثلاثاء، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على هامش الزيارة التي يؤديها الدحدوح
إلى تونس.
وقال الدحدوح: "هذه الرسالة الإنسانية التي يؤديها الصحفي.. صاحبة الجلالة.. تستحق منا كل تضحية".
وتابع: "وسائل الإعلام الغربية التي كانت تروج لنفسها دائما أنها سيدة الحريات في الرأي والتعبير سقطت خلال الحرب على قطاع غزة، سقوطا مدويا ورسبت رسوبا كبيرا في هذا الاختبار الحقيقي".
وتابع: "وسائل الإعلام الغربية مارست ازدواجية المعايير فيما يتعلق بما يجري ضد الفلسطينيين
في قطاع غزة".
وأضاف الدحدوح: "الأثمان التي دفعها الصحفيون في فلسطين وغزة أكبر بكثير مما كان متوقعا ومطلوبا".
وشدد على أن الصحفيين في قطاع غزة مستمرون في نقل الحقيقة لكل العالم بغض النظر عن الأثمان التي يدفعونها
وما يثبت هذا الأمر هو تواصل تدفق المعلومة والصورة والصوت من قطاع غزة رغم كل الاعتداءات والجرائم".
ومنذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة راح ضحيتها نحو 36 ألف قتيل ونحو 80 ألف مصاب، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن خسائره البشرية من جنود وضباط تجاوزت 3 آلاف و600 فرد، إضافة إلى مقتل نحو 1200 فرد خلال هجوم الفصائل الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في أكتوبر الماضي.