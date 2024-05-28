https://sarabic.ae/20240528/وزارة-الخارجية-الصينية-على-الولايات-المتحدة-ألا-تتدخل-في-النزاعات-البحرية-بين-الصين-وجيرانها-1089270119.html

بكين: على واشنطن عدم خلق "دوائر صغيرة" لاستخدام البحر للسيطرة على الصين

بكين: على واشنطن عدم خلق "دوائر صغيرة" لاستخدام البحر للسيطرة على الصين

سبوتنيك عربي

صرحت وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في النزاعات البحرية بين الصين وجيرانها، وألا تنشئ "دوائر صغيرة" لردع جمهورية الصين الشعبية في... 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T06:47+0000

2024-05-28T06:47+0000

2024-05-28T07:19+0000

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وقالت الخارجية: "يجب ألا تتدخل (الولايات المتحدة) في النزاعات البحرية بين الصين والدول المجاورة، ويجب ألا تخلق دوائر صغيرة لـ"استخدام البحر للسيطرة على الصين"، ويجب ألا تقوض السلام والاستقرار الإقليميين".وفي سياقٍ منفصل، دعت الصين الولايات المتحدة إلى التوقف عن التقرب من القوى التي تدعو إلى "استقلال تايوان"، مؤكدةً أن مبدأ "صين واحدة" هو الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية.ونشر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، يوم الثلاثاء، تقريرًا عن نتائج المحادثات. وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع البحري والقضايا ذات الصلة خلال المشاورات، واتفقا على مواصلة الحوار والتفاعل.رُسمت مطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي بتسعة خطوط منقطة تُعرف أيضاً باسم "خط لسان البقر" في عام 1946. في عام 2016، أبطلت محكمة في لاهاي مطالبات بكين وأيدت طعن الفلبين في المنطقة الاقتصادية الخالصة. ولم تشارك بكين في الإجراءات.كما يتعقد الوضع في منطقة بحر الصين الجنوبي في كثير من الأحيان بسبب مرور السفن الحربية الأمريكية التي تنتهك القانون الدولي وتقوض سيادة الصين وأمنها، وفقاً لوزارة الخارجية الصينية. وعلى الرغم من احتجاجات بكين، قالت واشنطن إن الولايات المتحدة ستبحر حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.

https://sarabic.ae/20240407/الجيش-الصيني-يجري-دوريات-قتالية-في-بحر-الصين-الجنوبي-1087769788.html

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