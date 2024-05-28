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كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
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25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:17 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
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الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
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شؤون عسكرية
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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تركيا: من غير المقبول إبادة شعب فلسطين بحجة أمن إسرائيل
تركيا: من غير المقبول إبادة شعب فلسطين بحجة أمن إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه من غير المقبول مواصلة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني بحجة "أمن إسرائيل والدفاع عنها". 28.05.2024, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكمبودي، سوك تشيندا صوفيا، اليوم الثلاثاء.وانتقد وزير الخارجية التركي، الهجوم الإسرائيلي على المدنيين النازحين في مدينة رفح الفلسطينية.وأضاف فيدان أن "إسرائيل أضافت مجزرة جديدة إلى مجازرها في قطاع غزة، من خلال استهداف مخيم للنازحين في مدينة رفح".وتابع: "نؤمن إيمانا راسخا بأن هذه الإبادة الجماعية لن تمر دون عقاب وستحظى بالمعاملة اللازمة سواء في الضمير الإنساني أو القانون الدولي".وأردف: "كما تعلمون، لولا الدعم غير المشروط من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لما كان من الممكن لإسرائيل أن تبدأ أو تستمر في عمليات الإبادة الجماعية في المنطقة".كما أكد فيدان أن تركيا ستواصل العمل بكل قوة من أجل وقف المجازر التي تُرتكب في قطاع غزة الفلسطيني.من جانبه، شدد وزير خارجية كمبوديا على وجوب نيل فلسطين العضوية التامة في الأمم المتحدة، مؤكدًا دعم بلاده لمبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.
https://sarabic.ae/20240506/أردوغان-تركيا-ستستخدم-كافة-وسائل-الضغط-على-إسرائيل-للاستجابة-للقانون-1088576789.html
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طوفان الأقصى, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

تركيا: من غير المقبول إبادة شعب فلسطين بحجة أمن إسرائيل

14:12 GMT 28.05.2024 (تم التحديث: 14:26 GMT 28.05.2024)
© AFP 2023منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© AFP 2023
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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه من غير المقبول مواصلة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني بحجة "أمن إسرائيل والدفاع عنها".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكمبودي، سوك تشيندا صوفيا، اليوم الثلاثاء.
وانتقد وزير الخارجية التركي، الهجوم الإسرائيلي على المدنيين النازحين في مدينة رفح الفلسطينية.
وأضاف فيدان أن "إسرائيل أضافت مجزرة جديدة إلى مجازرها في قطاع غزة، من خلال استهداف مخيم للنازحين في مدينة رفح".
وتابع: "نؤمن إيمانا راسخا بأن هذه الإبادة الجماعية لن تمر دون عقاب وستحظى بالمعاملة اللازمة سواء في الضمير الإنساني أو القانون الدولي".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
أردوغان: تركيا ستستخدم كافة وسائل الضغط على إسرائيل للاستجابة للقانون
6 مايو, 13:39 GMT
وأردف: "كما تعلمون، لولا الدعم غير المشروط من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لما كان من الممكن لإسرائيل أن تبدأ أو تستمر في عمليات الإبادة الجماعية في المنطقة".
كما أكد فيدان أن تركيا ستواصل العمل بكل قوة من أجل وقف المجازر التي تُرتكب في قطاع غزة الفلسطيني.
من جانبه، شدد وزير خارجية كمبوديا على وجوب نيل فلسطين العضوية التامة في الأمم المتحدة، مؤكدًا دعم بلاده لمبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.
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