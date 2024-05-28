https://sarabic.ae/20240528/وزير-الخارجية-التركي-من-غير-المقبول-إبادة-شعب-فلسطين-بحجة-أمن-إسرائيل-1089285539.html
تركيا: من غير المقبول إبادة شعب فلسطين بحجة أمن إسرائيل
تركيا: من غير المقبول إبادة شعب فلسطين بحجة أمن إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه من غير المقبول مواصلة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني بحجة "أمن إسرائيل والدفاع عنها". 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T14:12+0000
2024-05-28T14:12+0000
2024-05-28T14:26+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكمبودي، سوك تشيندا صوفيا، اليوم الثلاثاء.وانتقد وزير الخارجية التركي، الهجوم الإسرائيلي على المدنيين النازحين في مدينة رفح الفلسطينية.وأضاف فيدان أن "إسرائيل أضافت مجزرة جديدة إلى مجازرها في قطاع غزة، من خلال استهداف مخيم للنازحين في مدينة رفح".وتابع: "نؤمن إيمانا راسخا بأن هذه الإبادة الجماعية لن تمر دون عقاب وستحظى بالمعاملة اللازمة سواء في الضمير الإنساني أو القانون الدولي".وأردف: "كما تعلمون، لولا الدعم غير المشروط من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لما كان من الممكن لإسرائيل أن تبدأ أو تستمر في عمليات الإبادة الجماعية في المنطقة".كما أكد فيدان أن تركيا ستواصل العمل بكل قوة من أجل وقف المجازر التي تُرتكب في قطاع غزة الفلسطيني.من جانبه، شدد وزير خارجية كمبوديا على وجوب نيل فلسطين العضوية التامة في الأمم المتحدة، مؤكدًا دعم بلاده لمبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.
https://sarabic.ae/20240506/أردوغان-تركيا-ستستخدم-كافة-وسائل-الضغط-على-إسرائيل-للاستجابة-للقانون-1088576789.html
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طوفان الأقصى, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
تركيا: من غير المقبول إبادة شعب فلسطين بحجة أمن إسرائيل
14:12 GMT 28.05.2024 (تم التحديث: 14:26 GMT 28.05.2024)
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه من غير المقبول مواصلة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني بحجة "أمن إسرائيل والدفاع عنها".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكمبودي، سوك تشيندا صوفيا، اليوم الثلاثاء.
وانتقد وزير الخارجية التركي، الهجوم الإسرائيلي على المدنيين النازحين في مدينة رفح الفلسطينية.
وأضاف فيدان
أن "إسرائيل أضافت مجزرة جديدة إلى مجازرها في قطاع غزة، من خلال استهداف مخيم للنازحين في مدينة رفح".
وتابع: "نؤمن إيمانا راسخا بأن هذه الإبادة الجماعية لن تمر دون عقاب وستحظى بالمعاملة اللازمة سواء في الضمير الإنساني أو القانون الدولي".
وأردف: "كما تعلمون، لولا الدعم غير المشروط من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لما كان من الممكن لإسرائيل أن تبدأ أو تستمر في عمليات الإبادة الجماعية في المنطقة".
كما أكد فيدان أن تركيا
ستواصل العمل بكل قوة من أجل وقف المجازر التي تُرتكب في قطاع غزة الفلسطيني.
من جانبه، شدد وزير خارجية كمبوديا على وجوب نيل فلسطين العضوية التامة في الأمم المتحدة، مؤكدًا دعم بلاده لمبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل
حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.