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إعلام: الصراع في أوكرانيا فضح أسطورة تفوق الأسلحة الأمريكية
إعلام: الصراع في أوكرانيا فضح أسطورة تفوق الأسلحة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الصراع في أوكرانيا، الذي تعلمت خلاله القوات المسلحة الروسية بسرعة كيفية التعامل مع الأسلحة الغربية المعقدة والمكلفة، فضح أسطورة... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T18:31+0000
2024-05-29T18:31+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل الأمريكية: "لقد لاحظ النقاد منذ فترة طويلة أن هوسنا بالأسلحة المتطورة تكنولوجياً يؤدي حتماً إلى إنتاج أنظمة غير موثوقة، وعددها محدود أيضاً بسبب التكاليف المرتفعة المتوقعة، علاوة على ذلك، فمن المرجح أن يفشلوا في القتال بسبب حقيقة أن الجيش ببساطة غير مهتم بإجراء الاختبار المناسب، ومع ذلك، فإن الاختبار القتالي المستمر للصراع في أوكرانيا أثبت أن المنتقدين على حق تماما".وبحسب موقع "Responsible Statecraft" فإن من بين الأسلحة طائرات من دون طيار، ودبابات "إم-1 أبرامز"، وأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي، ومدافع هاوتزر "إم 777"، وقذائف مدفعية موجهة من عيار 155 ملم من طراز "إكسكاليبور"، وراجمات من طراز "هيمارس"، والقنابل الموجهة بنظام تحديد (GPS)، وطائرات من دون طيار من طراز "سكايديو".في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن أوكرانيا توقفت عن استخدام دبابات "أبرامز" المنقولة إلى الولايات المتحدة بسبب نشاط الطائرات من دون طيار الروسية، مما جعلها معرضة للخطر للغاية في ساحة المعركة، حيث تم تدمير 5 من أصل 31 دبابة نتيجة لهجمات القوات المسلحة الروسية.كيف بددت روسيا 30 عاما من الدعاية الأمريكية بـ"ضربة واحدة"؟
https://sarabic.ae/20240504/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أبرامز-بقذيفة-كراسنوبول-عالية-الدقة-فيديو-1088531343.html
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إعلام: الصراع في أوكرانيا فضح أسطورة تفوق الأسلحة الأمريكية

18:31 GMT 29.05.2024
© Fotobank.ru/Getty Imagesدبابات إم1 إيه2 أبرامز
دبابات إم1 إيه2 أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© Fotobank.ru/Getty Images
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الصراع في أوكرانيا، الذي تعلمت خلاله القوات المسلحة الروسية بسرعة كيفية التعامل مع الأسلحة الغربية المعقدة والمكلفة، فضح أسطورة تفوق المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل الأمريكية: "لقد لاحظ النقاد منذ فترة طويلة أن هوسنا بالأسلحة المتطورة تكنولوجياً يؤدي حتماً إلى إنتاج أنظمة غير موثوقة، وعددها محدود أيضاً بسبب التكاليف المرتفعة المتوقعة، علاوة على ذلك، فمن المرجح أن يفشلوا في القتال بسبب حقيقة أن الجيش ببساطة غير مهتم بإجراء الاختبار المناسب، ومع ذلك، فإن الاختبار القتالي المستمر للصراع في أوكرانيا أثبت أن المنتقدين على حق تماما".

وسرد مؤلفو المقال الأسلحة التي كانوا يعلقون عليها آمالاً كبيرة، ولكن لم يكن لها ما يبررها للأسباب المذكورة أعلاه.

مناورات عسكرية دولية في لاتفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر دبابة "أبرامز" بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة... فيديو
4 مايو, 13:40 GMT
وبحسب موقع "Responsible Statecraft" فإن من بين الأسلحة طائرات من دون طيار، ودبابات "إم-1 أبرامز"، وأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي، ومدافع هاوتزر "إم 777"، وقذائف مدفعية موجهة من عيار 155 ملم من طراز "إكسكاليبور"، وراجمات من طراز "هيمارس"، والقنابل الموجهة بنظام تحديد (GPS)، وطائرات من دون طيار من طراز "سكايديو".
في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن أوكرانيا توقفت عن استخدام دبابات "أبرامز" المنقولة إلى الولايات المتحدة بسبب نشاط الطائرات من دون طيار الروسية، مما جعلها معرضة للخطر للغاية في ساحة المعركة، حيث تم تدمير 5 من أصل 31 دبابة نتيجة لهجمات القوات المسلحة الروسية.
كيف بددت روسيا 30 عاما من الدعاية الأمريكية بـ"ضربة واحدة"؟
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