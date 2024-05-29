افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت بمقاطعة موسكو
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يقام الصالون الدولي الخامس عشر "الأمن المتكامل-2024" في الفترة من 29 مايو/أيار إلى 1 يونيو/حزيران 2024، وسيتم تنظيم الأحداث الرئيسية للصالون في مدينة كوبينكا في مقاطعة موسكو.
يقدم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة منه:
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
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© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
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© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
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© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
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© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
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© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
6/14
© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
7/14
© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
8/14
© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
9/14
© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
10/14
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
11/14
© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
12/14
© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
13/14
© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
14/14
© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو