افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت بمقاطعة موسكو

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري مصري: ما تفعله إسرائيل جاء نتيجة عدم المحاسبة
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:10 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتهام واشنطن بتفجير "السيل الشمالي" من قبل أمريكي يعني لديه معلومات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
اليمن في وضع اللا سلم واللا حرب وخلافات بين كل الأطراف
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240529/افتتاح-الصالون-الدولي-الأمن-المتكامل-2024-في-حديقة-باتريوت-بمقاطعة-موسكو-1089329350.html
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت بمقاطعة موسكو
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت بمقاطعة موسكو
سبوتنيك عربي
يقام الصالون الدولي الخامس عشر "الأمن المتكامل-2024" في الفترة من 29 مايو/أيار إلى 1 يونيو/حزيران 2024، وسيتم تنظيم الأحداث الرئيسية للصالون في مدينة كوبينكا... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
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صور, фото
صور, фото

افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت بمقاطعة موسكو

21:00 GMT 29.05.2024
تابعنا عبر
يقام الصالون الدولي الخامس عشر "الأمن المتكامل-2024" في الفترة من 29 مايو/أيار إلى 1 يونيو/حزيران 2024، وسيتم تنظيم الأحداث الرئيسية للصالون في مدينة كوبينكا في مقاطعة موسكو.
يقدم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة منه:
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
افتتاح الصالون الدولي الأمن المتكامل-2024 في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي
1/14
© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
افتتاح الصالون الدولي الأمن المتكامل-2024 في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي
2/14
© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
افتتاح الصالون الدولي الأمن المتكامل-2024 في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي
3/14
© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
افتتاح الصالون الدولي الأمن المتكامل-2024 في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي
4/14
© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
افتتاح الصالون الدولي الأمن المتكامل-2024 في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي
5/14
© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
افتتاح الصالون الدولي الأمن المتكامل-2024 في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي
6/14
© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
افتتاح الصالون الدولي الأمن المتكامل-2024 في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي
7/14
© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
افتتاح الصالون الدولي الأمن المتكامل-2024 في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي
8/14
© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
افتتاح الصالون الدولي الأمن المتكامل-2024 في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي
9/14
© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
افتتاح الصالون الدولي الأمن المتكامل-2024 في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي
10/14
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
افتتاح الصالون الدولي الأمن المتكامل-2024 في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي
11/14
© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
افتتاح الصالون الدولي الأمن المتكامل-2024 في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي
12/14
© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
افتتاح الصالون الدولي الأمن المتكامل-2024 في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي
13/14
© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
© Sputnikافتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
افتتاح الصالون الدولي الأمن المتكامل-2024 في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي
14/14
© Sputnik
افتتاح الصالون الدولي "الأمن المتكامل-2024" في حديقة باتريوت في مقاطعة موسكو
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... تحليل: إسرائيل استخدمت ذخائر أمريكية مميتة في غارة النازحين في رفح21:17 GMT
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