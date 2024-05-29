https://sarabic.ae/20240529/التلفزيون-الإيراني-السعودية-تطرد-6-أعضاء-من-المجموعة-الإعلامية-للبعثة-الإيرانية-في-المدينة-المنورة-1089302253.html

إعلام: السعودية تطرد 6 أعضاء من المجموعة الإعلامية للبعثة الإيرانية في المدينة المنورة

إعلام: السعودية تطرد 6 أعضاء من المجموعة الإعلامية للبعثة الإيرانية في المدينة المنورة

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، أن "الحكومة السعودية طردت 6 أعضاء من المجموعة الإعلامية للبعثة الإيرانية، في المدينة المنورة من... 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T08:33+0000

2024-05-29T08:33+0000

2024-05-29T08:40+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار السعودية اليوم

السعودية

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1c/1072824080_0:470:2803:2047_1920x0_80_0_0_4c6daf4200ce2b142f03c881370a128a.jpg

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا"، إن "المجموعة الإعلامية المكونة من 6 صحفيين ومخرج وثائقي، اعتقلت يوم الثلاثاء الماضي، أثناء تسجيلهم تلاوة القرآن الكريم في المسجد النبوي، وبعد عدة ساعات من التحقيق تم نقلهم إلى مركز احتجاز الشرطة المركزي بالمدينة المنورة دون الإعلان عن السبب"، مشيرة إلى أن "المجموعة طردت أمس الثلاثاء من السعودية دون أن تحج".وكانت المملكة العربية السعودية وإيران، قد أعربتا في الآونة الأخيرة، عن التزامهما الكامل بتطبيق اتفاق بكين، الذي تم ‏توقيعه في شهر نيسان/ أبريل من العام الماضي، بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين، وذلك في ختام أعمال الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية الصينية الإيرانية، الذي عقد في العاصمة الصينية بكين، وحضره وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ورئيسا الوفدين السعودي والإيراني، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، والدكتور علي باقري كني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وأعلنت كل من السعودية وإيران، في آذار/ مارس الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي، نمر النمر.

https://sarabic.ae/20240128/إيران-قد-ترسل-حجاجها-قريبا-لأداء-العمرة-بعد-محادثات-إيجابية-مع-السعودية-1085499924.html

إيران

أخبار إيران

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم