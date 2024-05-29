https://sarabic.ae/20240529/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-سيطرته-العملياتية-الكاملة-على-محور-فيلادلفيا-عند-الحدود-بين-غزة-ومصر-1089322208.html
الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته الكاملة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر
الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته الكاملة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سيطرته العملياتية الكاملة على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) الواقع على طول المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T17:57+0000
2024-05-29T17:57+0000
2024-05-29T19:14+0000
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "الجيش يسيطر عملياتيا على محور فيلادلفيا بالكامل. وخلال العملية المتواصلة في المحور تم العثور على 20 نفقاً في المنطقة و82 بئرا تحت الأرض".في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن الجيش الإسرائيلي، أن "بعض الأنفاق الـ20 التي تم العثور عليها يعبر إلى داخل الأراضي المصرية"، وقالت إنه "تم بالفعل تدمير بعضها".وتابعت أنه "بالإضافة إلى ذلك، سيطر الجيش الإسرائيلي الآن على 82 بئرا تحت الأرض بالقرب من محور فيلادلفيا ويقوم بفحصها تمهيدا لتدميرها".ووفقا للصحيفة، فإن إسرائيل أطلعت الجانب المصري على جميع التطورات المتعلقة بالمنطقة. وأفادت بأنه "تم العثور على عشرات الصواريخ على طول محور فيلادلفيا جاهزة للإطلاق باتجاه أراضي إسرائيل، وأن حماس وضعت الصواريخ عمدا على مسافة قصيرة جدا من الحدود المصرية".ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن "حماس وضعت الصواريخ عمدا على مسافة عشرات الأمتار من محور فيلادلفيا، معتقدة أنه لن يرغب في مهاجمتها بالقرب من مصر".يشار إلى أن محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومترا من معبر كرم أبو سالم وحتى البحر المتوسط.
https://sarabic.ae/20240202/صحيفة-إسرائيلية-ترسم-خريطة-مستقبل-محور-فيلادلفيا-بين-مصر-وغزة-1085664157.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته الكاملة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر
17:57 GMT 29.05.2024 (تم التحديث: 19:14 GMT 29.05.2024)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سيطرته العملياتية الكاملة على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) الواقع على طول المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي
بأن "الجيش يسيطر عملياتيا على محور فيلادلفيا بالكامل. وخلال العملية المتواصلة في المحور تم العثور على 20 نفقاً في المنطقة و82 بئرا تحت الأرض".
في السياق ذاته، ذكرت
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن الجيش الإسرائيلي، أن "بعض الأنفاق الـ20 التي تم العثور عليها يعبر إلى داخل الأراضي المصرية"، وقالت إنه "تم بالفعل تدمير بعضها".
وتابعت أنه "بالإضافة إلى ذلك، سيطر الجيش الإسرائيلي الآن على 82 بئرا تحت الأرض بالقرب من محور فيلادلفيا ويقوم بفحصها تمهيدا لتدميرها".
ووفقا للصحيفة، فإن إسرائيل أطلعت الجانب المصري على جميع التطورات المتعلقة بالمنطقة.
وأفادت بأنه "تم العثور على عشرات الصواريخ على طول محور فيلادلفيا جاهزة للإطلاق باتجاه أراضي إسرائيل، وأن حماس وضعت الصواريخ عمدا على مسافة قصيرة جدا من الحدود المصرية".
ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن "حماس وضعت الصواريخ عمدا على مسافة عشرات الأمتار من محور فيلادلفيا، معتقدة أنه لن يرغب في مهاجمتها بالقرب من مصر".
يشار إلى أن محور فيلادلفيا
أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومترا من معبر كرم أبو سالم وحتى البحر المتوسط.