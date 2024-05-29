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https://sarabic.ae/20240529/العمل-الدولية-تتوقع-انخفاض-معدلات-البطالة-عالميا-خلال-2024-1089326688.html
"العمل الدولية" تتوقع انخفاض معدلات البطالة عالميا خلال 2024
"العمل الدولية" تتوقع انخفاض معدلات البطالة عالميا خلال 2024
سبوتنيك عربي
أفادت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، بأنه وفقا لما لديها من مؤشرات فإنه من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في معدلات البطالة العالمية خلال العام الجاري 2024. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T20:38+0000
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ونقلت صحيفة "المال" عن المنظمة توقعاتها بأن تصل معدلات البطالة خلال العام الجاري إلى 4,9%، بانخفاض يبلغ 0,5% عن العام الماضي، كما توقعت استقرار معدلات البطالة في عام 2025 عند معدلات العام الجاري.وركزت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم على النقص المستمر في فرص العمل، وأن فجوة الوظائف التي تقيس عدد العاطلين عن العمل ويبحثون عن وظيفة بلغت 402 مليون شخص.من جانبه صرح جيلبرت إنغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية بأن هناك تحديات تواجه التوظيف يتعين معالجتها، فعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال النساء تعاني عدم المساواة وتكافؤ الفرص في سوق العمل مقارنة بالرجال.ولتحقيق التعافي المستدام الذي يتقاسم الجميع فوائده، دعا إنغبو إلى العمل على وضع سياسات شاملة تأخذ في الحسبان جميع العمال من الجنسين ومن مختلف الأعمار والإدماج والعدالة الاجتماعية.في السياق ذاته، أظهرت البيانات أن النساء خاصة في البلدان منخفضة الدخل، يتأثرن بنقص فرص العمل، وتصل فجوة الوظائف بين النساء في البلدان منخفضة الدخل 22,8% مقابل 15,3% للرجال، ويبلغ المعدل في البلدان مرتفعة الدخل 9,7% للنساء و7,3% للرجال، وحتى عندما تعمل النساء، فإنهن يكسبن أقل بكثير من الرجال خاصة في البلدان منخفضة الدخل.يشار إلى أنه رغم اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عام 2015، فقد تباطأ التقدم المحرز في الحد من الفقر والعمل غير الرسمي مقارنة بالعقد السابق، وقد ارتفع عدد العاملين في العمالة غير الرسمية من نحو 1,7 مليار في عام 2005 إلى مليارين في عام 2024.واختتم التقرير بالتشديد على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب نهجًا شاملًا للحد من الفقر وعدم المساواة.
https://sarabic.ae/20240415/معدلات-البطالة-في-دول-مجموعة-العشرين-1087981146.html
https://sarabic.ae/20231210/173-ألف-إسرائيلي-طلبوا-إعانات-البطالة-منذ-بدء-الحرب-على-غزة-1083941861.html
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"العمل الدولية" تتوقع انخفاض معدلات البطالة عالميا خلال 2024

20:38 GMT 29.05.2024
© AP Photo / Eric Risbergيشق الناس طريقهم عبر الحي المالي في شارع مونتغومري في سان فرانسيسكو إذ انخفض معدل البطالة في ولاية كاليفورنيا إلى مستوى قياسي جديد من 4 ٪ في سبتمبر 2018
يشق الناس طريقهم عبر الحي المالي في شارع مونتغومري في سان فرانسيسكو إذ انخفض معدل البطالة في ولاية كاليفورنيا إلى مستوى قياسي جديد من 4 ٪ في سبتمبر 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Eric Risberg
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أفادت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، بأنه وفقا لما لديها من مؤشرات فإنه من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في معدلات البطالة العالمية خلال العام الجاري 2024.
ونقلت صحيفة "المال" عن المنظمة توقعاتها بأن تصل معدلات البطالة خلال العام الجاري إلى 4,9%، بانخفاض يبلغ 0,5% عن العام الماضي، كما توقعت استقرار معدلات البطالة في عام 2025 عند معدلات العام الجاري.
وركزت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم على النقص المستمر في فرص العمل، وأن فجوة الوظائف التي تقيس عدد العاطلين عن العمل ويبحثون عن وظيفة بلغت 402 مليون شخص.
البطالة في دول مجموعة العشرين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
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من جانبه صرح جيلبرت إنغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية بأن هناك تحديات تواجه التوظيف يتعين معالجتها، فعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال النساء تعاني عدم المساواة وتكافؤ الفرص في سوق العمل مقارنة بالرجال.
ولتحقيق التعافي المستدام الذي يتقاسم الجميع فوائده، دعا إنغبو إلى العمل على وضع سياسات شاملة تأخذ في الحسبان جميع العمال من الجنسين ومن مختلف الأعمار والإدماج والعدالة الاجتماعية.
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في السياق ذاته، أظهرت البيانات أن النساء خاصة في البلدان منخفضة الدخل، يتأثرن بنقص فرص العمل، وتصل فجوة الوظائف بين النساء في البلدان منخفضة الدخل 22,8% مقابل 15,3% للرجال، ويبلغ المعدل في البلدان مرتفعة الدخل 9,7% للنساء و7,3% للرجال، وحتى عندما تعمل النساء، فإنهن يكسبن أقل بكثير من الرجال خاصة في البلدان منخفضة الدخل.
يشار إلى أنه رغم اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عام 2015، فقد تباطأ التقدم المحرز في الحد من الفقر والعمل غير الرسمي مقارنة بالعقد السابق، وقد ارتفع عدد العاملين في العمالة غير الرسمية من نحو 1,7 مليار في عام 2005 إلى مليارين في عام 2024.
واختتم التقرير بالتشديد على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب نهجًا شاملًا للحد من الفقر وعدم المساواة.
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