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https://sarabic.ae/20240529/القائم-بأعمال-وزير-الخارجية-الإيراني-تبادل-الرسائل-بين-طهران-وواشنطن-مستمر-كالسابق-دون-توقف-1089303540.html
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني: تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر كالسابق دون توقف
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني: تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر كالسابق دون توقف
سبوتنيك عربي
كشف القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم الأربعاء، عن استمرار تبادل الرسائل بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T08:49+0000
2024-05-29T08:49+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
العالم
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وقال كني، في تصريحات له، إن "مفاوضات الإفراج عن الأموال الإيرانية مستمرة، لم يحدث أي انقطاع في تبادل الرسائل مع أمريكا"، مؤكدا كذلك أن "النشاط النووي الإيراني متواصل أيضا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.يذكر أنه في عام 2015، وقّعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران، مقابل تقييدها لبرنامجها النووي، لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.ومن جانبها، ردت طهران على أمريكا، بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sarabic.ae/20231219/ايران-تحمل-أمريكا-وأوروبا-مسؤولية-الوضع-الحالي-للاتفاق-النووي-1084254474.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, العالم

القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني: تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر كالسابق دون توقف

08:49 GMT 29.05.2024
© AFP 2023 / ALEX HALADAالقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© AFP 2023 / ALEX HALADA
تابعنا عبر
كشف القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم الأربعاء، عن استمرار تبادل الرسائل بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال كني، في تصريحات له، إن "مفاوضات الإفراج عن الأموال الإيرانية مستمرة، لم يحدث أي انقطاع في تبادل الرسائل مع أمريكا"، مؤكدا كذلك أن "النشاط النووي الإيراني متواصل أيضا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
يذكر أنه في عام 2015، وقّعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران، مقابل تقييدها لبرنامجها النووي، لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
ايران تحمل أمريكا وأوروبا مسؤولية الوضع الحالي للاتفاق النووي
19 ديسمبر 2023, 06:37 GMT
ومن جانبها، ردت طهران على أمريكا، بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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