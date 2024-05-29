https://sarabic.ae/20240529/القضاعة-841-سارق-ألواح-التزلج-اختفى-لشهر-وظهر-بشكل-مفاجئ-فيديو---1089309328.html
القضاعة "841" سارقة ألواح التزلج.. اختفت لشهر وظهرت بشكل مفاجئ... فيديو
القضاعة "841" سارقة ألواح التزلج.. اختفت لشهر وظهرت بشكل مفاجئ... فيديو
سبوتنيك عربي
تشتهر "القضاعة 841" المائية بسرقة ألواح التزلج على الماء والذهاب إلى الأشخاص في مياه البحر على طول ساحل سانتا كروز، لكنها اختفت، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T12:05+0000
2024-05-29T12:05+0000
2024-05-29T12:17+0000
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يحاول راكبو الأمواج اللحاق بالأمواج قبالة ساحل سانتا كروز، كاليفورنيا، لكنهم يواجهون خصمًا غير متوقع، وهو قضاعة البحر.وتطارد "القضاعة 841" راكبي الأمواج وتعض ألواح ركوب الأمواج الخاصة بهم.لقد تم وضع جهاز تعقب عليها حتى يعرف خبراء الحياة البرية مكانها. تم تعقبها بعد ذلك إلى الساحل، قبل أن تظهر مرة أخرى في أوائل يونيو/ حزيران 2023.نشر مارك وودوارد، على منصة "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، قال إنه قام بتصويرها "على ما لا يقل على 10 ألواح مختلفة لركوب الأمواج في أوقات مختلفة، إذ دمرت معظمها باستخدام مخالبها وأسنانها".ورغم ظهور القضاعة مرة أخرى، إلا أن هذا لا يُبعد راكبي الأمواج الذين يزاولون هوياتهم رغم تهديد المخلوق اللطيف بسرقة ألواحهم.
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نادي الفيديو
القضاعة "841" سارقة ألواح التزلج.. اختفت لشهر وظهرت بشكل مفاجئ... فيديو
12:05 GMT 29.05.2024 (تم التحديث: 12:17 GMT 29.05.2024)
تشتهر "القضاعة 841" المائية بسرقة ألواح التزلج على الماء والذهاب إلى الأشخاص في مياه البحر على طول ساحل سانتا كروز، لكنها اختفت، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أن تعود مجددًا الآن، الأمر الذي أثار الارتياح لدى بعض رواد الشاطئ.
يحاول راكبو الأمواج اللحاق بالأمواج قبالة ساحل سانتا كروز، كاليفورنيا، لكنهم يواجهون خصمًا غير متوقع، وهو قضاعة البحر.
وتطارد "القضاعة 841" راكبي الأمواج وتعض ألواح ركوب الأمواج الخاصة بهم.
يبدو أن "القضاعة 841" تتمتع بروح المغامرة، فقد اختفت، في شهر سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي أيضًا.
لقد تم وضع جهاز تعقب عليها حتى يعرف خبراء الحياة البرية مكانها. تم تعقبها بعد ذلك إلى الساحل، قبل أن تظهر مرة أخرى في أوائل يونيو/ حزيران 2023.
نشر مارك وودوارد، على منصة "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، قال إنه قام بتصويرها "على ما لا يقل على 10 ألواح مختلفة لركوب الأمواج في أوقات مختلفة، إذ دمرت معظمها باستخدام مخالبها وأسنانها".
ورغم ظهور القضاعة مرة أخرى، إلا أن هذا لا يُبعد راكبي الأمواج الذين يزاولون هوياتهم رغم تهديد المخلوق اللطيف بسرقة ألواحهم.