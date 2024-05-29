https://sarabic.ae/20240529/تجنبته-حكومات-كثيرة-مصر-تتخذ-قرارا-لم-يحدث-أكثر-من-منذ-30-عاما-1089313863.html

تجنبته حكومات كثيرة... مصر تتخذ قرارا لم يحدث منذ أكثر من 30 عاما

تجنبته حكومات كثيرة... مصر تتخذ قرارا لم يحدث منذ أكثر من 30 عاما

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن رفع سعر رغيف الخبز المدعوم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول شهر يونيو/حزيران المقبل. 29.05.2024, سبوتنيك عربي

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وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي إنه "لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ 30 سنة".وأضاف: "سعر الخبز تضاعف عشرات المرات خلال تلك السنوات"، لافتًا إلى أن الأمر حمّل الدولة أعباء مالية متزايدة بصورة كبيرة.وتابع مدبولي: "كل هدفنا تقليص الدعم بصورة قليلة، خاصة أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة المصرية 1.25 جنيه ويباع بـ5 قروش".وأوضح أن "الدولة تتحمل 120 قرشا على الرغيف الواحد، مع متوسط 100 مليار رغيف في العام وهذا يعني أكثر من 120 مليار جنيه دعم للخبز، ولذلك لابد من تحريك الخبز لتقليص الدعم".كان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قد صرح، في وقت سابق، بأن فاتورة الدعم السنة المالية المقبلة تبلغ 636 مليار جنيه بزيادة 20% عن السنة المالية الجارية.وكشف مدبولي عن تكليفه وزير الكهرباء بوضع خطة جديدة لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيا لمدة 4 سنوات.ولفت إلى أن الدولة وضعت خطة بطريقة متدرجة لإحداث توازن في أسعار المنتجات البترولية بنهاية عام 2025.وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع ما يتردد بشأن تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، مضيفًا أن هذا الرأي يحتاج أن يتم دراسته وستتم الاستعانة بالحوار الوطني في هذا الشأن.

https://sarabic.ae/20220627/مصر-تضيف-البطاطا-الحلوة-إلى-الخبز-لمقاومة-سعر-القمح-المرتفع-1064289842.html

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