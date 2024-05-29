https://sarabic.ae/20240529/تحطم-مقاتلة-أمريكية-من-طراز-إف-35-بعد-إقلاعها-فيديو-1089301577.html

تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" بعد إقلاعها... فيديو

تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" بعد إقلاعها... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤولين في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، أن نموذجا أوليا لطائرة مقاتلة من طراز "إف-35" تحطمت في ولاية نيومكسيكو الأمريكية،... 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T08:01+0000

2024-05-29T08:01+0000

2024-05-29T08:01+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

نادي الفيديو

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وقالت شبكة "سي بي إس نيوز"، نقلا عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية: "الطائرة كانت نموذجًا تجريبيًا لطائرة مقاتلة من طراز "إف-35"، التي نقلتها شركة لوكهيد مارتن".وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الحادثة وقعت يوم أمس الثلاثاء، بالقرب من مطار "ألبوكيركي".ولم تعرف أسباب تحطم الطائرة على الفور، وتعمل الشرطة وفرق الإطفاء في مكان الحادث، وجدير بالذكر أنها من أحدث الطائرات المقاتلة الأمريكية، وتبلغ قيمتها ما بين 80 و110 ملايين دولار.وفي وقت سابق، ذكرموقع "كوب"، أن طائرة عسكرية تحطمت في نيو مكسيكو، وتم نقل الطيار إلى المستشفى، وتظهر اللقطات التي نشرها الموقع حطام الطائرة مملوءا برغوة إطفاء الحرائق.

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