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تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" بعد إقلاعها... فيديو
تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" بعد إقلاعها... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤولين في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، أن نموذجا أوليا لطائرة مقاتلة من طراز "إف-35" تحطمت في ولاية نيومكسيكو الأمريكية،... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T08:01+0000
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وقالت شبكة "سي بي إس نيوز"، نقلا عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية: "الطائرة كانت نموذجًا تجريبيًا لطائرة مقاتلة من طراز "إف-35"، التي نقلتها شركة لوكهيد مارتن".وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الحادثة وقعت يوم أمس الثلاثاء، بالقرب من مطار "ألبوكيركي".ولم تعرف أسباب تحطم الطائرة على الفور، وتعمل الشرطة وفرق الإطفاء في مكان الحادث، وجدير بالذكر أنها من أحدث الطائرات المقاتلة الأمريكية، وتبلغ قيمتها ما بين 80 و110 ملايين دولار.وفي وقت سابق، ذكرموقع "كوب"، أن طائرة عسكرية تحطمت في نيو مكسيكو، وتم نقل الطيار إلى المستشفى، وتظهر اللقطات التي نشرها الموقع حطام الطائرة مملوءا برغوة إطفاء الحرائق.
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تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" بعد إقلاعها... فيديو

08:01 GMT 29.05.2024
CC0 / / طائرة "إف-35"
طائرة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
CC0 / /
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أفادت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤولين في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، أن نموذجا أوليا لطائرة مقاتلة من طراز "إف-35" تحطمت في ولاية نيومكسيكو الأمريكية، بعد وقت قليل من إقلاعها.
وقالت شبكة "سي بي إس نيوز"، نقلا عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية: "الطائرة كانت نموذجًا تجريبيًا لطائرة مقاتلة من طراز "إف-35"، التي نقلتها شركة لوكهيد مارتن".

ووفقا لمسؤولين في البنتاغون، فإن المقاتلة كانت متجهة إلى قاعدة جوية في جنوب كاليفورنيا، وأصيب الطيار بجروح خطيرة.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الحادثة وقعت يوم أمس الثلاثاء، بالقرب من مطار "ألبوكيركي".

وقالت شركة "لوكهيد مارتن" لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطائرة العسكرية التي تحطمت كانت مقاتلة من طراز "إف-35 بي"، وأشارت إلى أنه سيتم إجراء تحقيق في هذه الحادثة.

ولم تعرف أسباب تحطم الطائرة على الفور، وتعمل الشرطة وفرق الإطفاء في مكان الحادث، وجدير بالذكر أنها من أحدث الطائرات المقاتلة الأمريكية، وتبلغ قيمتها ما بين 80 و110 ملايين دولار.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اختفت مقاتلة من طراز "إف-35" في ولاية كارولينا الجنوبية أثناء الاختبارات، ولم يتم العثور على حطام المقاتلة إلا بعد يوم واحد، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، تحطمت الطائرة ذاتها خلال رحلة تجريبية في تكساس.

وفي وقت سابق، ذكرموقع "كوب"، أن طائرة عسكرية تحطمت في نيو مكسيكو، وتم نقل الطيار إلى المستشفى، وتظهر اللقطات التي نشرها الموقع حطام الطائرة مملوءا برغوة إطفاء الحرائق.
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