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"أنصار الله": قواتنا تنفذ 6 عمليات عسكرية 3 منها في البحر الأحمر
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في إجراء غريب... كوريا الشمالية تلقي على جارتها الجنوبية بالونات تحمل قمامة وقاذورات... صور
في إجراء غريب... كوريا الشمالية تلقي على جارتها الجنوبية بالونات تحمل قمامة وقاذورات... صور
سبوتنيك عربي
أرسلت كوريا الشمالية أكثر من 150 بالونا محملة بالقمامة والقاذورات إلى جارتها الجنوبية، بحسب بيان للجيش الكوري الجنوبي. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T12:16+0000
2024-05-29T12:27+0000
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وحذر الجيش الكوري الجنوبي الجمهور، اليوم الأربعاء، من لمس البالونات البيضاء والأكياس البلاستيكية المرفقة بها بعد سقوطها، لأنها تحتوي على "نفايات قذرة وقمامة"، داعيًا المواطنين إلى إبلاغ السلطات العسكرية أو الشرطة القريبة إذا اكتشفوها.وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إن البالونات المتساقطة يبدو أنها كانت تحمل أنواعا مختلفة من القمامة، مثل الزجاجات البلاستيكية والبطاريات وأجزاء الأحذية وحتى الفضلات، وقام المسؤولون العسكريون بجمع الأشياء لتحليلها تفصيليا، وفقًا لوكالة "يونهاب".وقالت إنها ستضع إجراءات السلامة من خلال العمل مع الشرطة والحكومة، مشيرةً إلى أنها تتعاون بشكل وثيق مع قيادة الأمم المتحدة التي تقودها الولايات المتحدة والمسؤولة عن الإشراف على الأنشطة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.ويأتي الحادث بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية أنها سترد على "تكرار إلقاء المنشورات الدعائية وغيرها من القمامة" في المناطق الحدودية من جانب نشطاء في الجنوب.
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العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن
العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن

في إجراء غريب... كوريا الشمالية تلقي على جارتها الجنوبية بالونات تحمل قمامة وقاذورات... صور

12:16 GMT 29.05.2024 (تم التحديث: 12:27 GMT 29.05.2024)
© AP Photo / Ahn Young-joonعلم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022.
علم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
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أرسلت كوريا الشمالية أكثر من 150 بالونا محملة بالقمامة والقاذورات إلى جارتها الجنوبية، بحسب بيان للجيش الكوري الجنوبي.
وحذر الجيش الكوري الجنوبي الجمهور، اليوم الأربعاء، من لمس البالونات البيضاء والأكياس البلاستيكية المرفقة بها بعد سقوطها، لأنها تحتوي على "نفايات قذرة وقمامة"، داعيًا المواطنين إلى إبلاغ السلطات العسكرية أو الشرطة القريبة إذا اكتشفوها.
وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إن البالونات المتساقطة يبدو أنها كانت تحمل أنواعا مختلفة من القمامة، مثل الزجاجات البلاستيكية والبطاريات وأجزاء الأحذية وحتى الفضلات، وقام المسؤولون العسكريون بجمع الأشياء لتحليلها تفصيليا، وفقًا لوكالة "يونهاب".

وأوضحت الهيئة أن "هذه الأفعال التي تقوم بها كوريا الشمالية تنتهك بوضوح القانون الدولي وتهدد بشكل خطير سلامة شعبنا. ونحذر كوريا الشمالية بشدة من تصرفاتها غير الإنسانية والمبتذلة، وأنه يتعين عليها وقفها على الفور".

وقالت إنها ستضع إجراءات السلامة من خلال العمل مع الشرطة والحكومة، مشيرةً إلى أنها تتعاون بشكل وثيق مع قيادة الأمم المتحدة التي تقودها الولايات المتحدة والمسؤولة عن الإشراف على الأنشطة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.
ويأتي الحادث بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية أنها سترد على "تكرار إلقاء المنشورات الدعائية وغيرها من القمامة" في المناطق الحدودية من جانب نشطاء في الجنوب.
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