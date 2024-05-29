https://sarabic.ae/20240529/قدرات-حاملة-الطائرات-الصينية-الجديدة-فوجيان-1089310164.html
قدرات حاملة الطائرات الصينية الجديدة "فوجيان"
قدرات حاملة الطائرات الصينية الجديدة "فوجيان"
سبوتنيك عربي
تشير المعلومات المتاحة عن حاملة الطائرات الصينية الجديدة "فوجيان"، إلى أنها من طراز "تايب - 003"، بطول 316 مترا وعرض عند المنتصف على سطح الماء (العارضة) 76... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T12:06+0000
2024-05-29T12:06+0000
2024-05-29T12:06+0000
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وتستخدم "فوجيان" نظام دفع يعتمد على محركات الديزل، تمكنها من الانطلاق بسرعة 31 عقدة (57.4 كلم/ ساعة)، بينما تحمل جناحا جويا من المقرر أن يضم 60 طائرة تشمل 40 مقاتلة إضافة إلى مروحيات وطائرات إنذار مبكر وطائرات قيادة وسيطرة.
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قدرات حاملة الطائرات الصينية الجديدة "فوجيان"
تشير المعلومات المتاحة عن حاملة الطائرات الصينية الجديدة "فوجيان"، إلى أنها من طراز "تايب - 003"، بطول 316 مترا وعرض عند المنتصف على سطح الماء (العارضة) 76 مترا، وإزاحة (وزن السفينة) تقدر بـ80 ألف طن.
وتستخدم "فوجيان" نظام دفع يعتمد على محركات الديزل، تمكنها من الانطلاق بسرعة 31 عقدة (57.4 كلم/ ساعة)، بينما تحمل جناحا جويا من المقرر أن يضم 60 طائرة تشمل 40 مقاتلة إضافة إلى مروحيات وطائرات إنذار مبكر وطائرات قيادة وسيطرة.