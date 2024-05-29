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مقتل 3 مسلحين من "قسد" في قصف جوي تركي بالقرب من قاعدة أمريكية شرقي سوريا
مقتل 3 مسلحين من "قسد" في قصف جوي تركي بالقرب من قاعدة أمريكية شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
قُتل 3 من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، جراء تدمير سيارة تابعة لها بقصف جوي تركي جديد عبر الطائرات المسيرة في أقصى شمال شرقي سوريا... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T14:34+0000
2024-05-29T14:34+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في شرقي سوريا: "مجموعة من عناصر قوات "قسد" قتلوا وأصيب آخرون بجروح، في قصف عبر طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة عسكرية بالقرب من دير "تل ورديات" للسريان الأرثوذكس في مدخل مدينة الحسكة الغربي في أقصى الشمال الشرقي من سوريا".وبين المراسل أن موقع الاستهداف والقاعدة الأمريكية المذكورة، التي تضم مقراً لقيادة قوات "قسد"، يقع على الطريق العام "الحسكة – حلب" المعرف باسم "M4" عند مقطع الحسكة – تل تمر.وبذلك، يرتفع عدد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد"، شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2024، إلى أكثر من 70 استهدافا تسببت بمقتل أكثر من 20 فردا من مسلحي وقيادي "قسد".
https://sarabic.ae/20240511/الجيش-الأمريكي-يفرض-حظرا-للتجوال-بمحيط-أكبر-قواعده-النفطية-شرقي-سوريا-1088744671.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم

مقتل 3 مسلحين من "قسد" في قصف جوي تركي بالقرب من قاعدة أمريكية شرقي سوريا

14:34 GMT 29.05.2024
© Sputnikمسيرة تابعة لسلاح الجو التركي تقصف بعدة صواريخ موقعاً عسكرياً لقوات "قسد" شرقي سوريا
مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي تقصف بعدة صواريخ موقعاً عسكرياً لقوات قسد شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© Sputnik
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قُتل 3 من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، جراء تدمير سيارة تابعة لها بقصف جوي تركي جديد عبر الطائرات المسيرة في أقصى شمال شرقي سوريا وبالقرب من إحدى القواعد الأمريكية اللاشرعية.
وقال مراسل "سبوتنيك" في شرقي سوريا: "مجموعة من عناصر قوات "قسد" قتلوا وأصيب آخرون بجروح، في قصف عبر طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة عسكرية بالقرب من دير "تل ورديات" للسريان الأرثوذكس في مدخل مدينة الحسكة الغربي في أقصى الشمال الشرقي من سوريا".

وأشار المراسل إلى أن عدد القتلى بلغ 3 في حصيلة أولية، بينهم قيادي بارز من جنسية غير سورية، بعد تدمير السيارة التي كانت تقلهم في موقع يبعد نحو 2 كيلومتر عن قاعدة استراحة "الوزير" أو "السد الغربي" الأمريكية اللاشرعية.

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11 مايو, 19:25 GMT
وبين المراسل أن موقع الاستهداف والقاعدة الأمريكية المذكورة، التي تضم مقراً لقيادة قوات "قسد"، يقع على الطريق العام "الحسكة – حلب" المعرف باسم "M4" عند مقطع الحسكة – تل تمر.
وبذلك، يرتفع عدد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد"، شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2024، إلى أكثر من 70 استهدافا تسببت بمقتل أكثر من 20 فردا من مسلحي وقيادي "قسد".
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