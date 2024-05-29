https://sarabic.ae/20240529/مندوب-الجزائر-لدى-الأمم-المتحدة-الجزائر-ستطرح-مشروع-قرار-لمجلس-الأمن-لوقف-القتل-في-رفح-1089297259.html

مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة: الجزائر ستطرح مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف القتل في رفح

مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة: الجزائر ستطرح مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف القتل في رفح

سبوتنيك عربي

صرح مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، اليوم الأربعاء، بأن الجزائر ستطرح مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي "لوقف القتل في رفح" بقطاع غزة. 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T00:12+0000

2024-05-29T00:12+0000

2024-05-29T00:12+0000

الجزائر

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg

الجزائر - سبوتنيك. وقال بن جامع في تصريح للصحافيين عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن خصصت لمناقشة الوضع في رفح: "سنطرح مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي على الأعضاء لوقف القتل في رفح".وأضاف أن "مشروع القرار الذي سيُطرح بشأن رفح سيكون نصا قصيرا وحاسما لوقف القتل".وكان مجلس الأمن الدولي، قد عقد أمس الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة طارئة، حول الوضع في رفح بقطاع غزة، وذلك بناء على طلب من الجزائر.وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي الذي طال مخيما للنازحين في رفح جنوبي القطاع، الأحد الماضي، إلى 45 شخصا على الأقل وإصابة 249 آخرين، مما أثار ردود فعل دولية واسعة.فيما قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إن نتائج أولية لتحقيق يجرى في سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين بقصف طال مخيما للنازحين جنوبي قطاع غزة تفيد بأن "غارة جوية استهدفت قيادات من حماس تسببت باندلاع حريق قتل مدنيين في رفح".ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن ما حدث في مدينة رفح كان "خطأ مؤسفا".وأدانت دول عربية ومنظمات وهيئات دولية، الاثنين، القصف الإسرائيلي الذي استهدف تجمعا لخيام النازحين الفلسطينيين في رفح.

https://sarabic.ae/20240528/مصر-لن-نعتمد-التنسيق-مع-إسرائيل-في-معبر-رفح-1089287216.html

الجزائر

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجزائر, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة