https://sarabic.ae/20240529/موسكو-حظر-الاتحاد-الأوروبي-لواردات-الغاز-الروسي-سيؤدي-إلى-زيادة-أسعار-السلع-على-المستهلكين-1089299693.html

موسكو: حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسي سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع على المستهلكين

موسكو: حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسي سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع على المستهلكين

سبوتنيك عربي

صرح مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريشيفسكي، اليوم الأربعاء، أن الحظر الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضه على واردات الغاز... 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T06:17+0000

2024-05-29T06:17+0000

2024-05-29T06:17+0000

روسيا

العالم

اقتصاد

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وقال بيريشيفسكي لوكالة "سبوتنيك": "تبلغ حصة الغاز الطبيعي الروسي في السوق الأوروبية، في الوقت الحالي، نحو 15 بالمئة، بما في ذلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. في عام 2023، أصبحت إسبانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا واليونان المشترين الأوروبيين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال".وأشار إلى أن الحقيقة هي أن دوامة العقوبات ستستمر في التراجع، وسيتعين على المصدرين الروس أن يأخذوا في الاعتبار الحظر المحتمل.وسبق أن صرحت روسيا الاتحادية أكثر من مرة بأن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء المشتقات النفطية من روسيا، وسيقع في تبعية جديدة أقوى بسبب ارتفاع الأسعار؛ وذكرت موسكو أن أولئك الذين رفضوا سيستمرون في الشراء بسعر أعلى من خلال وسطاء وسيستمرون في شراء النفط والغاز الروسي.كما صرحت روسيا، في مناسبات عدة، أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية ذاتها، تم التعبير مرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.

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