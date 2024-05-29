https://sarabic.ae/20240529/موسكو-حظر-الاتحاد-الأوروبي-لواردات-الغاز-الروسي-سيؤدي-إلى-زيادة-أسعار-السلع-على-المستهلكين-1089299693.html
موسكو: حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسي سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع على المستهلكين
موسكو: حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسي سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع على المستهلكين
سبوتنيك عربي
صرح مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريشيفسكي، اليوم الأربعاء، أن الحظر الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضه على واردات الغاز... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T06:17+0000
2024-05-29T06:17+0000
2024-05-29T06:17+0000
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وقال بيريشيفسكي لوكالة "سبوتنيك": "تبلغ حصة الغاز الطبيعي الروسي في السوق الأوروبية، في الوقت الحالي، نحو 15 بالمئة، بما في ذلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. في عام 2023، أصبحت إسبانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا واليونان المشترين الأوروبيين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال".وأشار إلى أن الحقيقة هي أن دوامة العقوبات ستستمر في التراجع، وسيتعين على المصدرين الروس أن يأخذوا في الاعتبار الحظر المحتمل.وسبق أن صرحت روسيا الاتحادية أكثر من مرة بأن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء المشتقات النفطية من روسيا، وسيقع في تبعية جديدة أقوى بسبب ارتفاع الأسعار؛ وذكرت موسكو أن أولئك الذين رفضوا سيستمرون في الشراء بسعر أعلى من خلال وسطاء وسيستمرون في شراء النفط والغاز الروسي.كما صرحت روسيا، في مناسبات عدة، أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية ذاتها، تم التعبير مرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
https://sarabic.ae/20240321/اليابان-تزيد-مشترياتها-من-الغاز-الروسي-بنسبة-8-في-2024-1087217688.html
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روسيا, العالم, اقتصاد
موسكو: حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسي سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع على المستهلكين
صرح مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريشيفسكي، اليوم الأربعاء، أن الحظر الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضه على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين والتكاليف المالية للشركات.
وقال بيريشيفسكي لوكالة "سبوتنيك": "تبلغ حصة الغاز الطبيعي الروسي في السوق الأوروبية، في الوقت الحالي، نحو 15 بالمئة، بما في ذلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. في عام 2023، أصبحت إسبانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا واليونان المشترين الأوروبيين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال".
وأضاف: "سيؤدي الحظر المفروض على الواردات والعبور، الذي تتم مناقشته الآن في إطار هياكل الاتحاد الأوروبي، إلى جولة أخرى من النمو في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك للمستهلكين الأوروبيين، والتكاليف المالية للشركات الأوروبية، ما سيخلق مخاطر جديدة على أمن الطاقة الدولي، وسيؤثر سلبًا على عمل ممرات النقل واللوجستيات. مرة أخرى، ستضرب القيود المفروضة أصحابها بشكل مباشر".
وأشار إلى أن الحقيقة هي أن دوامة العقوبات ستستمر في التراجع، وسيتعين على المصدرين الروس أن يأخذوا في الاعتبار الحظر المحتمل.
وتابع بيريشيفسكي: "في الوقت ذاته، سمحت الإجراءات الفعالة للسلطات والاقتصاديين الروس في الفترة 2022-2023، بإعادة توجيه الناقل الرئيسي لتوريد المواد الخام المحلية إلى مراكز جديدة للنمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك في آسيا - الهند والصين وغيرها، وستساعد هذه التجربة على مواصلة مقاومة القيود الجديدة. ونحن، وبالتعاون مع شركائنا، سنعمل بانتظام على إيجاد سبل مقبولة للطرفين لمواصلة التعاون، على الرغم من العقبات التي يفرضها الغرب".
وسبق أن صرحت روسيا الاتحادية أكثر من مرة بأن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء المشتقات النفطية من روسيا، وسيقع في تبعية جديدة أقوى بسبب ارتفاع الأسعار؛ وذكرت موسكو أن أولئك الذين رفضوا سيستمرون في الشراء بسعر أعلى من خلال وسطاء وسيستمرون في شراء النفط والغاز الروسي.
كما صرحت روسيا، في مناسبات عدة، أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية ذاتها، تم التعبير مرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.