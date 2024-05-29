https://sarabic.ae/20240529/وزير-إسرائيلي-يدعو-لتحويل-الضفة-الغربية-إلى-وضع-مشابه-لغزة-1089312755.html

وزير إسرائيلي يدعو لتحويل الضفة الغربية إلى وضع مشابه لغزة

وزير إسرائيلي يدعو لتحويل الضفة الغربية إلى وضع مشابه لغزة

سبوتنيك عربي

حث وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، القوات الإسرائيلية على تنفيذ عملية في الضفة الغربية وتحويل الوضع فيها مثل قطاع غزة حاليا. 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T13:11+0000

2024-05-29T13:11+0000

2024-05-29T13:11+0000

طوفان الأقصى

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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وكتب سموتريتش على منصة "إكس": "يجب محاربة الإرهابيين في الضفة الغربية كما يحدث في غزة، ويجب ألا يسمح لهم أن يفعلوا في "شارون" (مستوطنة) مثلما فعلوا في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) في عوتيف عزة".وأضاف: "وردنا صباح اليوم تذكيرا بأن أولئك الذين يوافقون على إقامة الدولة الفلسطينية سيشكلون خطرا وجوديا على إسرائيل".وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240529/حماس-تدين-إصرار-إدارة-بايدن-على-إنكار-مجازر-الجيش-الإسرائيلي-في-رفح--1089306844.html

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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم