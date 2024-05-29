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"أنصار الله": قواتنا تنفذ 6 عمليات عسكرية 3 منها في البحر الأحمر
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صدى الحياة
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مساحة حرة
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
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ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
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صور لـ"الغضب المكسيكي" أمام السفارة الإسرائيلية
صور لـ"الغضب المكسيكي" أمام السفارة الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أنصار فلسطين ينظمون مظاهرة أمام سفارة دولة إسرائيل في المكسيك، تحت مسمى "تحرك عاجل من أجل رفح". 29.05.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور

صور لـ"الغضب المكسيكي" أمام السفارة الإسرائيلية

12:36 GMT 29.05.2024
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أنصار فلسطين ينظمون مظاهرة أمام سفارة دولة إسرائيل في المكسيك، تحت مسمى "تحرك عاجل من أجل رفح".
© AFP 2023 / Pedro Pardoمتظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو - سبوتنيك عربي
1/9
© AFP 2023 / Pedro Pardo
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو
© AFP 2023 / Pedro Pardoمتظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو - سبوتنيك عربي
2/9
© AFP 2023 / Pedro Pardo
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو
© AFP 2023 / Pedro Pardoأنصار فلسطين المشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو يرفعون العلم الفلسطيني
أنصار فلسطين المشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو يرفعون العلم الفلسطيني - سبوتنيك عربي
3/9
© AFP 2023 / Pedro Pardo
أنصار فلسطين المشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو يرفعون العلم الفلسطيني
© AFP 2023 / Pedro Pardoأنصار فلسطين مشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو
أنصار فلسطين مشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو - سبوتنيك عربي
4/9
© AFP 2023 / Pedro Pardo
أنصار فلسطين مشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو
© AFP 2023 / Pedro Pardoمتظاهرة تشارك في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين تسمى "تحرك عاجل من أجل رفح"، أقيمت أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي في 28 مايو 2024.
متظاهرة تشارك في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين تسمى تحرك عاجل من أجل رفح، أقيمت أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي في 28 مايو 2024. - سبوتنيك عربي
5/9
© AFP 2023 / Pedro Pardo
متظاهرة تشارك في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين تسمى "تحرك عاجل من أجل رفح"، أقيمت أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي في 28 مايو 2024.
© AFP 2023 / Pedro Pardoمتظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو - سبوتنيك عربي
6/9
© AFP 2023 / Pedro Pardo
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو
© AFP 2023 / Pedro Pardoمتظاهرة تشارك في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين تسمى "تحرك عاجل من أجل رفح"، أقيمت أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي في 28 مايو 2024.
متظاهرة تشارك في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين تسمى تحرك عاجل من أجل رفح، أقيمت أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي في 28 مايو 2024. - سبوتنيك عربي
7/9
© AFP 2023 / Pedro Pardo
متظاهرة تشارك في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين تسمى "تحرك عاجل من أجل رفح"، أقيمت أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي في 28 مايو 2024.
© AFP 2023 / Pedro Pardoمتظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو - سبوتنيك عربي
8/9
© AFP 2023 / Pedro Pardo
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو
© AFP 2023 / Pedro Pardoمتظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو - سبوتنيك عربي
9/9
© AFP 2023 / Pedro Pardo
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو
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