صور لـ"الغضب المكسيكي" أمام السفارة الإسرائيلية

© AFP 2023 / Pedro Pardoمتظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو
1/9
© AFP 2023 / Pedro Pardo
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو
© AFP 2023 / Pedro Pardoمتظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو
2/9
© AFP 2023 / Pedro Pardo
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو
© AFP 2023 / Pedro Pardoأنصار فلسطين المشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو يرفعون العلم الفلسطيني
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© AFP 2023 / Pedro Pardo
أنصار فلسطين المشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو يرفعون العلم الفلسطيني
© AFP 2023 / Pedro Pardoأنصار فلسطين مشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو
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© AFP 2023 / Pedro Pardo
أنصار فلسطين مشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو
© AFP 2023 / Pedro Pardoمتظاهرة تشارك في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين تسمى "تحرك عاجل من أجل رفح"، أقيمت أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي في 28 مايو 2024.
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© AFP 2023 / Pedro Pardo
متظاهرة تشارك في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين تسمى "تحرك عاجل من أجل رفح"، أقيمت أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي في 28 مايو 2024.
© AFP 2023 / Pedro Pardoمتظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو
6/9
© AFP 2023 / Pedro Pardo
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو
© AFP 2023 / Pedro Pardoمتظاهرة تشارك في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين تسمى "تحرك عاجل من أجل رفح"، أقيمت أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي في 28 مايو 2024.
7/9
© AFP 2023 / Pedro Pardo
متظاهرة تشارك في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين تسمى "تحرك عاجل من أجل رفح"، أقيمت أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي في 28 مايو 2024.
© AFP 2023 / Pedro Pardoمتظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو
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© AFP 2023 / Pedro Pardo
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو
© AFP 2023 / Pedro Pardoمتظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو
9/9
© AFP 2023 / Pedro Pardo
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو