https://sarabic.ae/20240530/أرامكو-تطرح-أسهما-تزيد-قيمتها-عن-10-مليارات-دولار-في-البورصة-السعودية-1089368300.html

"أرامكو" تطرح أسهما تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار في البورصة السعودية

"أرامكو" تطرح أسهما تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار في البورصة السعودية

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة النفط السعودية "أرامكو" عن مخططها لبيع 1.545 مليار سهم بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار، وهو أحد أكبر العروض من هذا النوع في السنوات الأخيرة. 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T19:14+0000

2024-05-30T19:14+0000

2024-05-30T19:14+0000

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وأشارت الشركة في بيان رسمي لها، مساء اليوم الخميس، إلى أن البيع في البورصة السعودية المحلية، والذي يمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 2 يونيو/ حزيران.وأضافت أن نطاق سعر الطرح سيتراوح بين 26.70 و29 ريال سعودي (7 إلى 7.70 دولار).ويعد هذا هو الإدراج الثاني لشركة "أرامكو"، بعد طرح عام أولي في ديسمبر/ كانون الأول 2019، والذي جمع 25.6 مليار دولار، وهو أكبر طرح عام في التاريخ.وتقوم أرباح "أرامكو" بتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي أطلقه، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والمعروف باسم "رؤية 2030"، الذي يهدف إلى إرساء الأساس لمستقبل ما بعد النفط في نهاية المطاف.وتشمل المشاريع الرائدة مدينة "نيوم" العملاقة المستقبلية، التي يتم بناؤها في الصحراء بتكلفة 500 مليار دولار، ومطار عملاق في الرياض، ومشاريع سياحية وترفيهية كبرى.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت "أرامكو "إنها تلقت تعليمات بالتخلي عن خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من مستواها الحالي، البالغ 12 مليون برميل يوميا.

https://sarabic.ae/20240310/أرامكو-السعودية-لا-نشعر-بتأثير-على-عملائنا-أو-على-الكميات-بسبب-الوضع-في-البحر-الأحمر-1086841370.html

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اكتتاب أرامكو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, سوق النفط, العالم العربي