"أرامكو" تطرح أسهما تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار في البورصة السعودية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:10 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتهام واشنطن بتفجير "السيل الشمالي" من قبل أمريكي يعني لديه معلومات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
اليمن في وضع اللا سلم واللا حرب وخلافات بين كل الأطراف
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
منتدى بريكس الاقتصادي والمالي في موسكو.. ما الأولويات؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:30 GMT
11 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
11:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:23 GMT
23 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: بقاء الولايات المتحدة يعتمد على إشعالها الأزمات
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة ... ماذا بعد سيطرة إسرائيل على محور فلادلفيا ؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240530/أرامكو-تطرح-أسهما-تزيد-قيمتها-عن-10-مليارات-دولار-في-البورصة-السعودية-1089368300.html
"أرامكو" تطرح أسهما تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار في البورصة السعودية
"أرامكو" تطرح أسهما تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار في البورصة السعودية
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة النفط السعودية "أرامكو" عن مخططها لبيع 1.545 مليار سهم بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار، وهو أحد أكبر العروض من هذا النوع في السنوات الأخيرة. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T19:14+0000
2024-05-30T19:14+0000
اكتتاب أرامكو
السعودية
أخبار السعودية اليوم
اقتصاد
سوق النفط
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/01/1065859426_0:109:2043:1258_1920x0_80_0_0_57acf4b44be62ba7d4da58ab632874b9.jpg
وأشارت الشركة في بيان رسمي لها، مساء اليوم الخميس، إلى أن البيع في البورصة السعودية المحلية، والذي يمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 2 يونيو/ حزيران.وأضافت أن نطاق سعر الطرح سيتراوح بين 26.70 و29 ريال سعودي (7 إلى 7.70 دولار).ويعد هذا هو الإدراج الثاني لشركة "أرامكو"، بعد طرح عام أولي في ديسمبر/ كانون الأول 2019، والذي جمع 25.6 مليار دولار، وهو أكبر طرح عام في التاريخ.وتقوم أرباح "أرامكو" بتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي أطلقه، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والمعروف باسم "رؤية 2030"، الذي يهدف إلى إرساء الأساس لمستقبل ما بعد النفط في نهاية المطاف.وتشمل المشاريع الرائدة مدينة "نيوم" العملاقة المستقبلية، التي يتم بناؤها في الصحراء بتكلفة 500 مليار دولار، ومطار عملاق في الرياض، ومشاريع سياحية وترفيهية كبرى.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت "أرامكو "إنها تلقت تعليمات بالتخلي عن خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من مستواها الحالي، البالغ 12 مليون برميل يوميا.
https://sarabic.ae/20240310/أرامكو-السعودية-لا-نشعر-بتأثير-على-عملائنا-أو-على-الكميات-بسبب-الوضع-في-البحر-الأحمر-1086841370.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/01/1065859426_110:0:1933:1367_1920x0_80_0_0_4bfb563b27ce7724353b38e775229ebb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اكتتاب أرامكو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, سوق النفط, العالم العربي
اكتتاب أرامكو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, سوق النفط, العالم العربي

"أرامكو" تطرح أسهما تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار في البورصة السعودية

19:14 GMT 30.05.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEشركة أرامكو السعودية
شركة أرامكو السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
شركة أرامكو السعودية
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبر
أعلنت شركة النفط السعودية "أرامكو" عن مخططها لبيع 1.545 مليار سهم بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار، وهو أحد أكبر العروض من هذا النوع في السنوات الأخيرة.
وأشارت الشركة في بيان رسمي لها، مساء اليوم الخميس، إلى أن البيع في البورصة السعودية المحلية، والذي يمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 2 يونيو/ حزيران.
وأضافت أن نطاق سعر الطرح سيتراوح بين 26.70 و29 ريال سعودي (7 إلى 7.70 دولار).
ويعد هذا هو الإدراج الثاني لشركة "أرامكو"، بعد طرح عام أولي في ديسمبر/ كانون الأول 2019، والذي جمع 25.6 مليار دولار، وهو أكبر طرح عام في التاريخ.
شركة أرامكو السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
"أرامكو" السعودية: لا نشعر بتأثير على عملائنا أو على الكميات بسبب الوضع في البحر الأحمر
10 مارس, 09:22 GMT
وتقوم أرباح "أرامكو" بتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي أطلقه، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والمعروف باسم "رؤية 2030"، الذي يهدف إلى إرساء الأساس لمستقبل ما بعد النفط في نهاية المطاف.
وتشمل المشاريع الرائدة مدينة "نيوم" العملاقة المستقبلية، التي يتم بناؤها في الصحراء بتكلفة 500 مليار دولار، ومطار عملاق في الرياض، ومشاريع سياحية وترفيهية كبرى.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت "أرامكو "إنها تلقت تعليمات بالتخلي عن خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من مستواها الحالي، البالغ 12 مليون برميل يوميا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные инженеры группировки войск Центр Центрального военного округа проводят разминирование в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:19 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صور15:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала