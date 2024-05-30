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أمريكا وبريطانيا تعلنان شن ضربات ضد 13 هدفا لـ "أنصار الله" في اليمن
أمريكا وبريطانيا تعلنان شن ضربات ضد 13 هدفا لـ "أنصار الله" في اليمن
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، أنه نفذ مع القوات البريطانية ضربات ضد أهداف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في مناطق سيطرتها في اليمن. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T23:53+0000
2024-05-30T23:53+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103117/76/1031177658_0:55:1080:663_1920x0_80_0_0_00b77b4c0fd7d7718abe575a576bc5d6.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة نجحت بين الساعة 3:15 والساعة 5 مساءً تقريبًا (بتوقيت صنعاء) في 30 أيار/مايو، في تدمير ثماني طائرات غير مأهولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن وفوق البحر الأحمر".وذكرت أن "قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت إلى جانب القوات المسلحة البريطانية ضربات ضد 13 هدفًا للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن، دفاعًا عن النفس".وأضافت: "تبين أن هذه الطائرات بدون طيار والمواقع تمثل تهديدًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية أن "هذه الإجراءات ضرورية لحماية قواتها، وضمان حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية".من جانبها، قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "في يوم الخميس 30 أيار/مايو، شاركت قوات المملكة المتحدة في عملية مشتركة مع القوات الأمريكية ضد المنشآت العسكرية للحوثيين لتقليل قدرتهم على الاستمرار في هجماتهم على الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي أدت حتى الآن إلى مقتل بحارة تجاريين أبرياء من فيتنام والفلبين، وألحقت أضرارًا بالعديد من السفن التجارية، وأغرقت ناقلة البضائع السائبة روبيمار".وأضاف البيان: "حددت الاستخبارات موقعين بالقرب من الحديدة لتورطهما في هجمات الحوثيين المضادة للسفن، مع تحديد عدد من المباني على أنها تحتوي على مرافق للتحكم الأرضي بالطائرات بدون طيار وتوفر مخزنًا للطائرات بدون طيار بعيدة المدى، بالإضافة إلى أسلحة أرض جو تستخدم لعرقلة عمليات التحالف لحماية الشحن في المنطقة".ومساء أمس الخميس، أفاد مصدر محلي في محافظة الحديدة لـ "سبوتنيك" بأن قتيلين و10 جرحى على الأقل سقطوا، إثر شن مقاتلات أمريكية وبريطانية 4 غارات على مديرية الحوك جنوب شرقي مدينة الحديدة استهدفت مبنى الإذاعة، فيما طالت غارتان جويتان مواقع لـ "أنصار الله" في مديرية الصليف شمال الحديدة الساحلية جنوب البحر الأحمر.وبالتزامن، استهدفت طائرات أميركية وبريطانية بـ 3 غارات معسكر النهدين التابع لقوات الحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقًا) في المجمع الرئاسي جنوب صنعاء، وقصفت بغارتين معسكر جربان في مديرية سنحان بالضواحي الجنوبية لصنعاء، كما شنت غارة أخرى على قاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء الدولي شمال صنعاء، حسب مصدر محلي لـ "سبوتنيك".وجاءت الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية عشية توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي باستمرار الهجمات البحرية لجماعته التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، وتصعيدها "كمًا وكيفًا"، كاشفًا عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى 129 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن منذ بدء جماعة "أنصار الله" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وبدأت أميركا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، قبل أن توسع قواتها دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردًا على الغارات الجوية.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر، تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240430/أنصار-الله-تعلن-تجدد-القصف-الأمريكي-والبريطاني-على-الحديدة-غربي-اليمن-1088417070.html
https://sarabic.ae/20240314/قصف-جوي-أمريكي-وبريطاني-يستهدف-مواقع-لـأنصار-الله-اليمنية-بمحافظة-حجة-1086999383.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

أمريكا وبريطانيا تعلنان شن ضربات ضد 13 هدفا لـ "أنصار الله" في اليمن

23:53 GMT 30.05.2024
© Photo / ANSAR ALLAH MEDIA CENTER آثار قصف جوي في صعدة اليمن
آثار قصف جوي في صعدة اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© Photo / ANSAR ALLAH MEDIA CENTER
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أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، أنه نفذ مع القوات البريطانية ضربات ضد أهداف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في مناطق سيطرتها في اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة نجحت بين الساعة 3:15 والساعة 5 مساءً تقريبًا (بتوقيت صنعاء) في 30 أيار/مايو، في تدمير ثماني طائرات غير مأهولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن وفوق البحر الأحمر".
صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
"أنصار الله" تعلن تجدد القصف الأمريكي والبريطاني على الحديدة غربي اليمن
30 أبريل, 20:52 GMT
وذكرت أن "قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت إلى جانب القوات المسلحة البريطانية ضربات ضد 13 هدفًا للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن، دفاعًا عن النفس".
وأضافت: "تبين أن هذه الطائرات بدون طيار والمواقع تمثل تهديدًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية أن "هذه الإجراءات ضرورية لحماية قواتها، وضمان حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية".
من جانبها، قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "في يوم الخميس 30 أيار/مايو، شاركت قوات المملكة المتحدة في عملية مشتركة مع القوات الأمريكية ضد المنشآت العسكرية للحوثيين لتقليل قدرتهم على الاستمرار في هجماتهم على الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي أدت حتى الآن إلى مقتل بحارة تجاريين أبرياء من فيتنام والفلبين، وألحقت أضرارًا بالعديد من السفن التجارية، وأغرقت ناقلة البضائع السائبة روبيمار".
وأضاف البيان: "حددت الاستخبارات موقعين بالقرب من الحديدة لتورطهما في هجمات الحوثيين المضادة للسفن، مع تحديد عدد من المباني على أنها تحتوي على مرافق للتحكم الأرضي بالطائرات بدون طيار وتوفر مخزنًا للطائرات بدون طيار بعيدة المدى، بالإضافة إلى أسلحة أرض جو تستخدم لعرقلة عمليات التحالف لحماية الشحن في المنطقة".
اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
قصف جوي أمريكي وبريطاني يستهدف مواقع لـ"أنصار الله" اليمنية بمحافظة حجة
14 مارس, 23:28 GMT
ومساء أمس الخميس، أفاد مصدر محلي في محافظة الحديدة لـ "سبوتنيك" بأن قتيلين و10 جرحى على الأقل سقطوا، إثر شن مقاتلات أمريكية وبريطانية 4 غارات على مديرية الحوك جنوب شرقي مدينة الحديدة استهدفت مبنى الإذاعة، فيما طالت غارتان جويتان مواقع لـ "أنصار الله" في مديرية الصليف شمال الحديدة الساحلية جنوب البحر الأحمر.
وبالتزامن، استهدفت طائرات أميركية وبريطانية بـ 3 غارات معسكر النهدين التابع لقوات الحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقًا) في المجمع الرئاسي جنوب صنعاء، وقصفت بغارتين معسكر جربان في مديرية سنحان بالضواحي الجنوبية لصنعاء، كما شنت غارة أخرى على قاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء الدولي شمال صنعاء، حسب مصدر محلي لـ "سبوتنيك".
وجاءت الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية عشية توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي باستمرار الهجمات البحرية لجماعته التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، وتصعيدها "كمًا وكيفًا"، كاشفًا عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى 129 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن منذ بدء جماعة "أنصار الله" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وبدأت أميركا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، قبل أن توسع قواتها دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردًا على الغارات الجوية.
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر، تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صورأمس, 21:27 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صورأمس, 15:18 GMT
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