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https://sarabic.ae/20240530/أنصار-الله-تحذر-السعودية-من-التورط-في-خطوة-خطيرة-داخل-صنعاء-تقف-خلفها-أمريكا-1089368165.html
"أنصار الله" تحذر السعودية من التورط في "خطوة خطيرة" داخل صنعاء تقف خلفها أمريكا
"أنصار الله" تحذر السعودية من التورط في "خطوة خطيرة" داخل صنعاء تقف خلفها أمريكا
سبوتنيك عربي
حذر المتحدث الرسمي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، اليوم الخميس، المملكة العربية السعودية من "مغبة التهاون بتحذيرات زعيم الحماعة عبد الملك الحوثي... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T19:12+0000
2024-05-30T19:12+0000
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وقال عبد السلام، في تغريدة له على منصة "إكس"، إن "إشعال الحرب على البنوك اليمنية العاملة في العاصمة صنعاء خطوة خطيرة يقف خلفها الأمريكي ويسعى لتوريط دول أخرى ومنها السعودية في حرب تجويع الشعب اليمني"، محذرا السعودية من "التورط في الفخ الأمريكي خدمة للإسرائيلي وعقابا للشعب اليمني لموقفه المساند لغزة".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.ويعاني اليمن للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20230730/أنصار-الله-اليمنية-تلوح-باستهداف-جزر-يسيطر-عليها-التحالف-العربي-1079570495.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"أنصار الله" تحذر السعودية من التورط في "خطوة خطيرة" داخل صنعاء تقف خلفها أمريكا

19:12 GMT 30.05.2024
© AP Photo / Hani Mohammedمحمد عبد السلام
محمد عبد السلام - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبر
حذر المتحدث الرسمي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، اليوم الخميس، المملكة العربية السعودية من "مغبة التهاون بتحذيرات زعيم الحماعة عبد الملك الحوثي والتورط في استهداف البنوك في العاصمة صنعاء".
وقال عبد السلام، في تغريدة له على منصة "إكس"، إن "إشعال الحرب على البنوك اليمنية العاملة في العاصمة صنعاء خطوة خطيرة يقف خلفها الأمريكي ويسعى لتوريط دول أخرى ومنها السعودية في حرب تجويع الشعب اليمني"، محذرا السعودية من "التورط في الفخ الأمريكي خدمة للإسرائيلي وعقابا للشعب اليمني لموقفه المساند لغزة".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني اليمن للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن مهدي المشاط - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
"أنصار الله" اليمنية تلوح باستهداف جزر يسيطر عليها "التحالف العربي"
30 يوليو 2023, 15:17 GMT
وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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