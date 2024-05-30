https://sarabic.ae/20240530/إدانة-ترامب-بـ34-تهمة-في-محاكمته-الجنائية-بنيويورك-1089370786.html

إدانة ترامب بـ34 تهمة في محاكمته الجنائية بنيويورك

إدانة ترامب بـ34 تهمة في محاكمته الجنائية بنيويورك

سبوتنيك عربي

أدانت هيئة محلفين في ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الجمعة، الرئيس السابق دونالد ترامب في جميع التهم الجنائية الـ 34 الموجهة ضده. 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T21:33+0000

2024-05-30T21:33+0000

2024-05-30T21:33+0000

ترامب

خطط ترامب

دونالد ترامب

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واشنطن - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك" إن الهيئة أدانت ترامب في 34 تهمة جنائية موجهة ضد ترامب والمتمثلة في تزوير سجلات تجارية للتستر على دفع أموال مقابل الصمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.ويجعل قرار هيئة المحلفين ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بارتكاب جناية. ونفى ترامب الاتهامات الموجهة إليه وأدان القضية باعتبارها شكلاً من أشكال التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

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ترامب, خطط ترامب, دونالد ترامب