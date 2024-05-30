إدانة ترامب بـ34 تهمة في محاكمته الجنائية بنيويورك

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:10 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتهام واشنطن بتفجير "السيل الشمالي" من قبل أمريكي يعني لديه معلومات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
اليمن في وضع اللا سلم واللا حرب وخلافات بين كل الأطراف
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
منتدى بريكس الاقتصادي والمالي في موسكو.. ما الأولويات؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:30 GMT
11 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
11:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:23 GMT
23 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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حصاد الأسبوع
خبير: بقاء الولايات المتحدة يعتمد على إشعالها الأزمات
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة ... ماذا بعد سيطرة إسرائيل على محور فلادلفيا ؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240530/إدانة-ترامب-بـ34-تهمة-في-محاكمته-الجنائية-بنيويورك-1089370786.html
إدانة ترامب بـ34 تهمة في محاكمته الجنائية بنيويورك
إدانة ترامب بـ34 تهمة في محاكمته الجنائية بنيويورك
سبوتنيك عربي
أدانت هيئة محلفين في ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الجمعة، الرئيس السابق دونالد ترامب في جميع التهم الجنائية الـ 34 الموجهة ضده. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T21:33+0000
2024-05-30T21:33+0000
ترامب
خطط ترامب
دونالد ترامب
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واشنطن - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك" إن الهيئة أدانت ترامب في 34 تهمة جنائية موجهة ضد ترامب والمتمثلة في تزوير سجلات تجارية للتستر على دفع أموال مقابل الصمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.ويجعل قرار هيئة المحلفين ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بارتكاب جناية. ونفى ترامب الاتهامات الموجهة إليه وأدان القضية باعتبارها شكلاً من أشكال التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.
https://sarabic.ae/20240415/بدء-المحاكمة-التي-قد-تبعد-ترامب-عن-كرسي-البيت-الأبيض-1087989794.html
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ترامب, خطط ترامب, دونالد ترامب
ترامب, خطط ترامب, دونالد ترامب

إدانة ترامب بـ34 تهمة في محاكمته الجنائية بنيويورك

21:33 GMT 30.05.2024
© AP Photo / Mike Stewartالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Mike Stewart
تابعنا عبر
أدانت هيئة محلفين في ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الجمعة، الرئيس السابق دونالد ترامب في جميع التهم الجنائية الـ 34 الموجهة ضده.
واشنطن - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك" إن الهيئة أدانت ترامب في 34 تهمة جنائية موجهة ضد ترامب والمتمثلة في تزوير سجلات تجارية للتستر على دفع أموال مقابل الصمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.
جلسة استماع بتهمة الاحتيال المدني ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 2 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
بدء المحاكمة التي قد تبعد ترامب عن كرسي البيت الأبيض
15 أبريل, 13:32 GMT
ويجعل قرار هيئة المحلفين ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بارتكاب جناية. ونفى ترامب الاتهامات الموجهة إليه وأدان القضية باعتبارها شكلاً من أشكال التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صور21:27 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صور15:18 GMT
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