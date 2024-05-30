https://sarabic.ae/20240530/إدانة-ترامب-بـ34-تهمة-في-محاكمته-الجنائية-بنيويورك-1089370786.html
إدانة ترامب بـ34 تهمة في محاكمته الجنائية بنيويورك
إدانة ترامب بـ34 تهمة في محاكمته الجنائية بنيويورك
سبوتنيك عربي
أدانت هيئة محلفين في ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الجمعة، الرئيس السابق دونالد ترامب في جميع التهم الجنائية الـ 34 الموجهة ضده. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T21:33+0000
2024-05-30T21:33+0000
2024-05-30T21:33+0000
ترامب
خطط ترامب
دونالد ترامب
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واشنطن - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك" إن الهيئة أدانت ترامب في 34 تهمة جنائية موجهة ضد ترامب والمتمثلة في تزوير سجلات تجارية للتستر على دفع أموال مقابل الصمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.ويجعل قرار هيئة المحلفين ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بارتكاب جناية. ونفى ترامب الاتهامات الموجهة إليه وأدان القضية باعتبارها شكلاً من أشكال التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.
https://sarabic.ae/20240415/بدء-المحاكمة-التي-قد-تبعد-ترامب-عن-كرسي-البيت-الأبيض-1087989794.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, خطط ترامب, دونالد ترامب
ترامب, خطط ترامب, دونالد ترامب
إدانة ترامب بـ34 تهمة في محاكمته الجنائية بنيويورك
أدانت هيئة محلفين في ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الجمعة، الرئيس السابق دونالد ترامب في جميع التهم الجنائية الـ 34 الموجهة ضده.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال مراسل "سبوتنيك" إن الهيئة أدانت ترامب في 34 تهمة جنائية موجهة ضد ترامب والمتمثلة في تزوير سجلات تجارية للتستر على دفع أموال مقابل الصمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.
ويجعل قرار هيئة المحلفين ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بارتكاب جناية. ونفى ترامب الاتهامات الموجهة إليه وأدان القضية باعتبارها شكلاً من أشكال التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.