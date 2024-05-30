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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
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ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
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مساحة حرة
منتدى بريكس الاقتصادي والمالي في موسكو.. ما الأولويات؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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غزة ... ماذا بعد سيطرة إسرائيل على محور فلادلفيا ؟
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https://sarabic.ae/20240530/بايدن-يوبخ-صحفيا-بعد-سؤاله-حول-إمكانية-تسليم-السلطة-لنائبته-هاريس-فيديو-1089365162.html
بايدن يوبخ صحفيا بعد سؤاله حول إمكانية تسليم السلطة لنائبته هاريس.. فيديو
بايدن يوبخ صحفيا بعد سؤاله حول إمكانية تسليم السلطة لنائبته هاريس.. فيديو
سبوتنيك عربي
سأل أحد الصحفيين، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عما إذا كان يعتزم قضاء فترة رئاسية كاملة جديدة مدتها 4 سنوات، إذا فاز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وعاد إلى البيت... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T17:43+0000
2024-05-30T17:43+0000
جو بايدن
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وبعد وقت قصير من وصول بايدن على متن طائرة الرئاسة في مطار فيلادلفيا الدولي، أمس الأربعاء، للمشاركة في فعاليات خاصة بحملته انتخابية، سأله المراسل: "هل ستقضي فترة ولايتك الكاملة ومدتها 4 سنوات، أم ستسلّم السلطة لنائبتك كمالا هاريس؟".وكان رد بايدن على الصحفي مستنكرا: "هل أنت بخير؟".لكن الصحفي كرر سؤاله للرئيس الأمريكي: "هل ستقضي الأربع سنوات كاملة أم ستسلم السلطة؟"، ليرد عليه: "أنت لم تتأذى أليس كذلك؟ قلت هل أنت بخير؟ هل سقطت على رأسك أم ماذا؟".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتظهر استطلاعات الرأي، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.وينص الدستور الأمريكي على إجراء انتخابات رئاسية في البلاد كل 4 أعوام، ويحق للرئيس المنتخب أن يترشح لدورة انتخابية ثانية.
https://sarabic.ae/20240429/الصين-تنفي-مزاعم-واشنطن-بشأن-نيتها-التدخل-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-المقبلة--1088382787.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بايدن يوبخ صحفيا بعد سؤاله حول إمكانية تسليم السلطة لنائبته هاريس.. فيديو

17:43 GMT 30.05.2024
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
تابعنا عبر
سأل أحد الصحفيين، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عما إذا كان يعتزم قضاء فترة رئاسية كاملة جديدة مدتها 4 سنوات، إذا فاز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وعاد إلى البيت الأبيض.
وبعد وقت قصير من وصول بايدن على متن طائرة الرئاسة في مطار فيلادلفيا الدولي، أمس الأربعاء، للمشاركة في فعاليات خاصة بحملته انتخابية، سأله المراسل: "هل ستقضي فترة ولايتك الكاملة ومدتها 4 سنوات، أم ستسلّم السلطة لنائبتك كمالا هاريس؟".
وكان رد بايدن على الصحفي مستنكرا: "هل أنت بخير؟".
لكن الصحفي كرر سؤاله للرئيس الأمريكي: "هل ستقضي الأربع سنوات كاملة أم ستسلم السلطة؟"، ليرد عليه: "أنت لم تتأذى أليس كذلك؟ قلت هل أنت بخير؟ هل سقطت على رأسك أم ماذا؟".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتظهر استطلاعات الرأي، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
الصين تنفي مزاعم واشنطن بشأن نيتها التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة
29 أبريل, 14:39 GMT
وينص الدستور الأمريكي على إجراء انتخابات رئاسية في البلاد كل 4 أعوام، ويحق للرئيس المنتخب أن يترشح لدورة انتخابية ثانية.
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