https://sarabic.ae/20240530/بايدن-يوبخ-صحفيا-بعد-سؤاله-حول-إمكانية-تسليم-السلطة-لنائبته-هاريس-فيديو-1089365162.html
بايدن يوبخ صحفيا بعد سؤاله حول إمكانية تسليم السلطة لنائبته هاريس.. فيديو
بايدن يوبخ صحفيا بعد سؤاله حول إمكانية تسليم السلطة لنائبته هاريس.. فيديو
سبوتنيك عربي
سأل أحد الصحفيين، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عما إذا كان يعتزم قضاء فترة رئاسية كاملة جديدة مدتها 4 سنوات، إذا فاز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وعاد إلى البيت... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T17:43+0000
2024-05-30T17:43+0000
2024-05-30T17:43+0000
جو بايدن
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وبعد وقت قصير من وصول بايدن على متن طائرة الرئاسة في مطار فيلادلفيا الدولي، أمس الأربعاء، للمشاركة في فعاليات خاصة بحملته انتخابية، سأله المراسل: "هل ستقضي فترة ولايتك الكاملة ومدتها 4 سنوات، أم ستسلّم السلطة لنائبتك كمالا هاريس؟".وكان رد بايدن على الصحفي مستنكرا: "هل أنت بخير؟".لكن الصحفي كرر سؤاله للرئيس الأمريكي: "هل ستقضي الأربع سنوات كاملة أم ستسلم السلطة؟"، ليرد عليه: "أنت لم تتأذى أليس كذلك؟ قلت هل أنت بخير؟ هل سقطت على رأسك أم ماذا؟".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتظهر استطلاعات الرأي، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.وينص الدستور الأمريكي على إجراء انتخابات رئاسية في البلاد كل 4 أعوام، ويحق للرئيس المنتخب أن يترشح لدورة انتخابية ثانية.
https://sarabic.ae/20240429/الصين-تنفي-مزاعم-واشنطن-بشأن-نيتها-التدخل-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-المقبلة--1088382787.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بايدن يوبخ صحفيا بعد سؤاله حول إمكانية تسليم السلطة لنائبته هاريس.. فيديو
سأل أحد الصحفيين، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عما إذا كان يعتزم قضاء فترة رئاسية كاملة جديدة مدتها 4 سنوات، إذا فاز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وعاد إلى البيت الأبيض.
وبعد وقت قصير من وصول بايدن على متن طائرة الرئاسة في مطار فيلادلفيا الدولي، أمس الأربعاء، للمشاركة في فعاليات خاصة بحملته انتخابية، سأله المراسل: "هل ستقضي فترة ولايتك الكاملة ومدتها 4 سنوات، أم ستسلّم السلطة لنائبتك كمالا هاريس؟".
وكان رد بايدن على الصحفي مستنكرا: "هل أنت بخير؟".
لكن الصحفي كرر سؤاله للرئيس الأمريكي: "هل ستقضي الأربع سنوات كاملة أم ستسلم السلطة؟"، ليرد عليه: "أنت لم تتأذى أليس كذلك؟ قلت هل أنت بخير؟ هل سقطت على رأسك أم ماذا؟".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتظهر استطلاعات الرأي، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.
وينص الدستور الأمريكي على إجراء انتخابات رئاسية في البلاد كل 4 أعوام، ويحق للرئيس المنتخب أن يترشح لدورة انتخابية ثانية.