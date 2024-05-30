https://sarabic.ae/20240530/بعد-تقارير-حصول-أنصار-الله-على-تكنولوجيا-تصنيعه-ما-هي-قدرات-صاروخ-قدر---1-الإيراني؟-1089342401.html
بعد تقارير حصول "أنصار الله" على تكنولوجيا تصنيعه... ما هي قدرات صاروخ "قدر - 1" الإيراني؟
بعد تقارير حصول "أنصار الله" على تكنولوجيا تصنيعه... ما هي قدرات صاروخ "قدر - 1" الإيراني؟
سبوتنيك عربي
تمتلك إيران أكثر الترسانات الصاروخية تنوعا في الشرق الأوسط بآلاف الصواريخ المجنحة والباليستية، التي يمكن استخدام بعضها ضد الوحدات البحرية في نطاق تغطيتها. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T09:42+0000
2024-05-30T09:42+0000
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ولهذا السبب تصنف ترسانة الصواريخ الإيرانية بأنها الأضخم في الشرق الأوسط، حسبما يشير تقرير لموقع "ميسيل ثريت" الأمريكي، الذي أورد معلومات عن قدرات صاروخ "قدر - 1" الباليستي، الذي يمثل نسخة مطورة من صواريخ "شهاب - 3".وبحسب التقرير، فإن صاروخ "قدر - 1" تطوره وتستخدمه إيران ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، التي يمكن إطلاقها من منصات محمولة على مركبات.المواصفات الفنيةالطول: 16.6 متر.القطر: 125 سم.وزن الإطلاق: 19 طنا.الرأس الحربي: نووي / تقليديوزن الرأس الحربي: 800 كغ.أقصى مدى: 1950 كلم.ويشير التقرير إلى أنه هذا النوع من الصواريخ ربما يكون نسخة مطورة من "شهاب - 3 إيه"، وأنه يتكون من مرحلتين الأولى تعمل بالوقود السائل والثانية تعمل بالوقود الصلب.كما يشير التقرير إلى أنه تم تعديل تصميم مقدمة الصاروخ بصورة قللت حمولته بنسبة 20 في المئة وزادات سرعته نحو الهدف بصورة تجعل عملية اعتراضه في غاية الصعوبة.وفي عام 2021، أشارت تقارير إلى أن إيران طورت نسخة مضادة للسفن من هذا الصاروخ.وذكر تقرير نشرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، النسخة الفارسية، أمس الأربعاء، أن جماعة "أنصار الله" اليمنية حصلت على التكنولوجيا الخاصة بصواريخ "قدر" الباليستية الإيرانية المضادة للغواصات.وبحسب الوكالة، فإن النسخة التي عرضتها جماعة "أنصار الله" اليمنية من صواريخ "قاهر" المضادة للغواصات، خلال عرض عسكري، ظهرت مزودة بباحث بصري مثل صواريخ "قدر" الإيرانية المضادة للسفن.ولفتت الوكالة إلى أن تطوير إيران للصواريخ الباليستية البحرية كان نقطة تحول مهمة في قدراتها الصاروخية، بحسب ما ذكرته الوكالة، في تقريرها، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أن هذا الصاروخ كان أول صاروخ باليستي مضاد للسفن تصنعه إيران.
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https://sarabic.ae/20231228/بتكلفة-زهيدة-حماس-وأنصار-الله-تكتبان-نهاية-استراتيجيات-الغرب-العسكرية-في-إسرائيل-والبحر-الأحمر-1084527348.html
https://sarabic.ae/20240529/إعلام-أنصار-الله-تحصل-على-تكنولوجيا-صواريخ-قدر-الإيرانية-المضادة-للسفن-1089307882.html
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رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن
بعد تقارير حصول "أنصار الله" على تكنولوجيا تصنيعه... ما هي قدرات صاروخ "قدر - 1" الإيراني؟
تمتلك إيران أكثر الترسانات الصاروخية تنوعا في الشرق الأوسط بآلاف الصواريخ المجنحة والباليستية، التي يمكن استخدام بعضها ضد الوحدات البحرية في نطاق تغطيتها.
ولهذا السبب تصنف ترسانة الصواريخ الإيرانية بأنها الأضخم في الشرق الأوسط، حسبما يشير
تقرير لموقع "ميسيل ثريت" الأمريكي، الذي أورد معلومات عن قدرات صاروخ
"قدر - 1" الباليستي، الذي يمثل نسخة مطورة من صواريخ "شهاب - 3".
وبحسب التقرير، فإن صاروخ "قدر - 1" تطوره وتستخدمه إيران ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، التي يمكن إطلاقها من منصات محمولة على مركبات.
الرأس الحربي: نووي / تقليدي
وزن الرأس الحربي: 800 كغ.
ويشير التقرير إلى أنه هذا النوع من الصواريخ
ربما يكون نسخة مطورة من "شهاب - 3 إيه"، وأنه يتكون من مرحلتين الأولى تعمل بالوقود السائل والثانية تعمل بالوقود الصلب.
28 ديسمبر 2023, 14:00 GMT
كما يشير التقرير إلى أنه تم تعديل تصميم مقدمة الصاروخ بصورة قللت حمولته بنسبة 20 في المئة وزادات سرعته نحو الهدف بصورة تجعل عملية اعتراضه في غاية الصعوبة.
وفي عام 2021، أشارت تقارير إلى أن إيران طورت نسخة مضادة للسفن من هذا الصاروخ.
وذكر تقرير نشرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، النسخة الفارسية، أمس الأربعاء، أن جماعة "أنصار الله" اليمنية حصلت على التكنولوجيا الخاصة بصواريخ "قدر" الباليستية الإيرانية المضادة للغواصات.
وبحسب الوكالة، فإن النسخة التي عرضتها جماعة "أنصار الله
" اليمنية من صواريخ "قاهر" المضادة للغواصات، خلال عرض عسكري، ظهرت مزودة بباحث بصري مثل صواريخ "قدر" الإيرانية المضادة للسفن.
ولفتت الوكالة إلى أن تطوير إيران للصواريخ الباليستية البحرية كان نقطة تحول مهمة في قدراتها الصاروخية، بحسب ما ذكرته الوكالة، في تقريرها، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أن هذا الصاروخ كان أول صاروخ باليستي مضاد للسفن تصنعه إيران.