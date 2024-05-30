بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:10 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتهام واشنطن بتفجير "السيل الشمالي" من قبل أمريكي يعني لديه معلومات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
اليمن في وضع اللا سلم واللا حرب وخلافات بين كل الأطراف
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
منتدى بريكس الاقتصادي والمالي في موسكو.. ما الأولويات؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:30 GMT
11 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
11:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:23 GMT
23 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240530/بيروت-تتضامن-مع-غزة-وفلسطين-عبر-نشاطات-فنية-وثقافية-فيديو--1089339761.html
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية... فيديو
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية... فيديو
سبوتنيك عربي
احتضنت العاصمة اللبنانية بيروت، يوم أمس الأربعاء، سلسلة من النشاطات التضامنية مع غزة وفلسطين، ضمن فعاليات متعددة جذبت جمهوراً واسعاً من مختلف الفئات. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T08:23+0000
2024-05-30T08:33+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
لبنان
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1e/1089338178_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6483bdf62199dbef44c7550b754830b.jpg
وخلال هذه السلسلة من النشاطات، انطلقت مسيرة تضامنية مع فلسطين، من الجامعة الأمريكية في بيروت، في الساعة السادسة مساءً، لتجوب شارع الحمرا الرئيسي وصولاً إلى مسرح المدينة، حيث أقيمت نشاطات فنية وثقافية، ورفع المشاركون خلال المسيرة الأعلام الفلسطينية والكوفية ولافتات تضامنية وهتفوا تتضامنا مع غزة وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على القطاع.وتابعت: "حيث سيتم افتتاح معرضين لغزة وفلسطين وإطلاق كتاب قصص مصورة لفنانين عرب وفلسطينيين، ونختتم الفعالية بأمسية موسيقية للفنانة غادة غانم، بعنوان "ترنيمة لفلسطين"، في محاولة لإحياء ذكريات أهالي فلسطين ونشعرهم أننا معهم ولم ننساهم ونعمل ما بوسعنا لدعمهم".المعرض الثاني بعنوان "فلسطين: الفن التاسع يوثّق ويتحدى"، يستمر إلى 12 حزيران/ يونيو المقبل، ويقام تزامناً مع معرض آخر في لندن في غاليري "P21". هذا المعرض يسعى إلى توثيق وتجسيد القضية الفلسطينية من خلال الفن التاسع (الكومكس)، وبأسلوب فني مبتكر يشارك فيه 42 فناناً وفنانة برسومات تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني وآماله وصولاً إلى ما يعانيه اليوم.وشرحت الفنانة ميسا جلاد، أن "المعرض يحتوي على عدة أجزاء، الأول تحت عنوان "لا تتوقفوا عن الرسم" وهو عبارة عن رسومات للفنانين مازن كرباج، وجنى طرابلسي، متسلسلة ضمن جدول زمني، بدأ في 7 أكتوبر 2023، واستمر الرسم بشكل يومي لغزة وأهالي غزة"، وأشارت إلى أنه "يباع في المعرض ملصقات يعود ريعها لصندوق غسان أبو ستة، الذي يعمل على علاج أطفال من غزة، ومنذ يومين وصل أول طفل إلى بيروت للعلاج".تشكل هذه الفعاليات جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الوعي والتضامن مع القضية الفلسطينية، مستخدمة الفن كوسيلة قوية للتعبير عن الأمل والصمود، بحسب قول منظميها، وقد لاقت الفعاليات إقبالاً كبيراً وإشادة من قبل المشاركين، مؤكدين على أهمية الفن والثقافة في دعم القضايا الإنسانية العادلة.
لبنان
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1e/1089338178_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8eefa05843f7c4ff1073a8c606c86cc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة

بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية... فيديو

08:23 GMT 30.05.2024 (تم التحديث: 08:33 GMT 30.05.2024)
© Sputnik . Abed.K Bayبيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
حصري
احتضنت العاصمة اللبنانية بيروت، يوم أمس الأربعاء، سلسلة من النشاطات التضامنية مع غزة وفلسطين، ضمن فعاليات متعددة جذبت جمهوراً واسعاً من مختلف الفئات.
وخلال هذه السلسلة من النشاطات، انطلقت مسيرة تضامنية مع فلسطين، من الجامعة الأمريكية في بيروت، في الساعة السادسة مساءً، لتجوب شارع الحمرا الرئيسي وصولاً إلى مسرح المدينة، حيث أقيمت نشاطات فنية وثقافية، ورفع المشاركون خلال المسيرة الأعلام الفلسطينية والكوفية ولافتات تضامنية وهتفوا تتضامنا مع غزة وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقالت منى الحلاق، المشاركة في المسيرة: "هذه المسيرة لدعم أهالي غزة وفلسطين، من بيروت إلى فلسطين، تقوم بها مبادرة "حسن الجوار" في الجامعة الأمريكية في بيروت، ومركز "رادا ومعتز صواف" لدراسات الشرائط المصورة العربية. تبدأ المظاهرة من أمام الجامعة مرورا بشوارع الحمرا وصولاً إلى مسرح المدينة".

وتابعت: "حيث سيتم افتتاح معرضين لغزة وفلسطين وإطلاق كتاب قصص مصورة لفنانين عرب وفلسطينيين، ونختتم الفعالية بأمسية موسيقية للفنانة غادة غانم، بعنوان "ترنيمة لفلسطين"، في محاولة لإحياء ذكريات أهالي فلسطين ونشعرهم أننا معهم ولم ننساهم ونعمل ما بوسعنا لدعمهم".

وبدأت الفعاليات التضامنية الفنية في السابعة مساءً، بافتتاح معرضين فنيين وإطلاق كتاب في قاعة نهى الراضي. المعرض الأول، الذي حمل عنوان "لا تتوقفوا عن الرسم: مذكرات مرئية للتضامن مع غزّة"، هو معرض مشترك بين الفنانين مازن كرباج، وجنى طرابلسي، يجسد تجربة فنية توثيقية تحاكي الواقع الفلسطيني عبر الفن، ويستمر المعرض إلى 15 آب/ أغسطس المقبل، ليتيح للزوار فرصة التأمل في الأعمال الفنية التي تنقل معاناة وأمل الشعب الفلسطيني.

© Sputnik . Abed.K Bayبيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
© Sputnik . Abed.K Bay
المعرض الثاني بعنوان "فلسطين: الفن التاسع يوثّق ويتحدى"، يستمر إلى 12 حزيران/ يونيو المقبل، ويقام تزامناً مع معرض آخر في لندن في غاليري "P21". هذا المعرض يسعى إلى توثيق وتجسيد القضية الفلسطينية من خلال الفن التاسع (الكومكس)، وبأسلوب فني مبتكر يشارك فيه 42 فناناً وفنانة برسومات تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني وآماله وصولاً إلى ما يعانيه اليوم.

كما شهدت الفعالية إطلاق كتاب قصص مصورة بعنوان "فلسطين بدون تخدير"، وهو عمل يتناول القضية الفلسطينية من خلال سرد قصصي مميز، يهدف إلى إلقاء الضوء على الواقع الفلسطيني.

وشرحت الفنانة ميسا جلاد، أن "المعرض يحتوي على عدة أجزاء، الأول تحت عنوان "لا تتوقفوا عن الرسم" وهو عبارة عن رسومات للفنانين مازن كرباج، وجنى طرابلسي، متسلسلة ضمن جدول زمني، بدأ في 7 أكتوبر 2023، واستمر الرسم بشكل يومي لغزة وأهالي غزة"، وأشارت إلى أنه "يباع في المعرض ملصقات يعود ريعها لصندوق غسان أبو ستة، الذي يعمل على علاج أطفال من غزة، ومنذ يومين وصل أول طفل إلى بيروت للعلاج".
© Sputnik . Abed.K Bayبيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Abed.K Bay
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
© Sputnik . Abed.K Bayبيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Abed.K Bay
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
© Sputnik . Abed.K Bayبيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Abed.K Bay
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
© Sputnik . Abed.K Bayبيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Abed.K Bay
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
© Sputnik . Abed.K Bayبيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Abed.K Bay
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
© Sputnik . Abed.K Bayبيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Abed.K Bay
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
© Sputnik . Abed.K Bayبيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Abed.K Bay
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
© Sputnik . Abed.K Bayبيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Abed.K Bay
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
© Sputnik . Abed.K Bayبيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Abed.K Bay
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
© Sputnik . Abed.K Bayبيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Abed.K Bay
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
1/10
© Sputnik . Abed.K Bay
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
2/10
© Sputnik . Abed.K Bay
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
3/10
© Sputnik . Abed.K Bay
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
4/10
© Sputnik . Abed.K Bay
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
5/10
© Sputnik . Abed.K Bay
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
6/10
© Sputnik . Abed.K Bay
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
7/10
© Sputnik . Abed.K Bay
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
8/10
© Sputnik . Abed.K Bay
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
9/10
© Sputnik . Abed.K Bay
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
10/10
© Sputnik . Abed.K Bay
بيروت تتضامن مع غزة وفلسطين عبر نشاطات فنية وثقافية
تشكل هذه الفعاليات جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الوعي والتضامن مع القضية الفلسطينية، مستخدمة الفن كوسيلة قوية للتعبير عن الأمل والصمود، بحسب قول منظميها، وقد لاقت الفعاليات إقبالاً كبيراً وإشادة من قبل المشاركين، مؤكدين على أهمية الفن والثقافة في دعم القضايا الإنسانية العادلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные инженеры группировки войск Центр Центрального военного округа проводят разминирование в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:18 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صورأمس, 21:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала