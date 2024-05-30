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الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:30 GMT
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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23 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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https://sarabic.ae/20240530/تصنيف-الدول-تبعا-لمستوى-ضريبة-الدخل-الشخصي-1089336077.html
تصنيف الدول تبعا لمستوى ضريبة الدخل الشخصي
تصنيف الدول تبعا لمستوى ضريبة الدخل الشخصي
سبوتنيك عربي
تصنيف الدول تبعا لمستوى ضريبة الدخل الشخصي
2024-05-30T07:45+0000
2024-05-30T07:45+0000
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أعلى "سقف" لمعدلات ضريبة الدخل الشخصي في العالم يوجد في ساحل العاج، في حين أن روسيا، إذا تم اعتماد المقياس الجديد الذي اقترحته وزارة المالية، سوف تحتل المرتبة الـ104 من حيث هذا المؤشر، بحسب الحسابات التي أجرتها "سبوتنيك".نعرض في الرسم البياني التالي الدول التي لديها معدل ضريبي تصاعدي، حيث تكون قيمته القصوى هي الأعلى.يوجد في العالم أكثر من 100 دولة، حيث يتكون مقياس ضريبة الدخل الشخصي التصاعدي من ثلاث "مراحل" على الأقل.يُذكر أن روسيا هي واحدة من آخر الدول التي تبنت ضريبة الدخل الشخصي التصاعدية.
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تصنيف الدول تبعا لمستوى ضريبة الدخل الشخصي
تصنيف الدول تبعا لمستوى ضريبة الدخل الشخصي

تصنيف الدول تبعا لمستوى ضريبة الدخل الشخصي

07:45 GMT 30.05.2024
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أعلنت وزارة المالية الروسية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن حزمة من التعديلات لتحسين النظام الضريبي في البلاد، إذ اقترحت الوزارة إدخال مقياس تطور ضريبة الدخل الشخصي في روسيا من 13% إلى 22%. الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" يظهر تصنيف الدول تبعا لمستوى ضريبة الدخل الشخصي، والدول التي توجد فيها ضريبة دخل شخصية تصاعدية.
أعلى "سقف" لمعدلات ضريبة الدخل الشخصي في العالم يوجد في ساحل العاج، في حين أن روسيا، إذا تم اعتماد المقياس الجديد الذي اقترحته وزارة المالية، سوف تحتل المرتبة الـ104 من حيث هذا المؤشر، بحسب الحسابات التي أجرتها "سبوتنيك".
نعرض في الرسم البياني التالي الدول التي لديها معدل ضريبي تصاعدي، حيث تكون قيمته القصوى هي الأعلى.
تصنيف الدول تبعا لمستوى ضريبة الدخل الشخصي - سبوتنيك عربي
تصنيف الدول تبعا لمستوى ضريبة الدخل الشخصي - سبوتنيك عربي
يوجد في العالم أكثر من 100 دولة، حيث يتكون مقياس ضريبة الدخل الشخصي التصاعدي من ثلاث "مراحل" على الأقل.
يُذكر أن روسيا هي واحدة من آخر الدول التي تبنت ضريبة الدخل الشخصي التصاعدية.
تصنيف الدول تبعا لمستوى ضريبة الدخل الشخصي - سبوتنيك عربي
تصنيف الدول تبعا لمستوى ضريبة الدخل الشخصي - سبوتنيك عربي
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