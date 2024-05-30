ثقب غريب في المريخ يثير حيرة العلماء... صور وفيديو
© Photo / Nasaصور لثقوب على المريخ
© Photo / Nasa
تابعنا عبر
التقطت مركبة استكشاف المريخ المدارية (MRO) التابعة لـ"ناسا"، صورة لثقب غريب على المريخ يُعتقد أنه فوهة بركانية، وأثار هذا الثقب حيرة العلماء.
يقع الثقب في منطقة "ثارسيس بولج"، وهي سهل بركاني واسع يبلغ عرضه آلاف الكيلومترات، ويعتبر سهلا مرتفعا مقارنة ببقية المريخ، ويبلغ متوسط ارتفاعه نحو 10 كيلومترات (33000 قدم) فوق متوسط ارتفاع الكوكب.
كانت هذه المنطقة نشطة بركانيًا في الماضي، وبحسب العلماء هناك الكثير من الشكوك، أن هذه الحفرة هي نتيجة مباشرة للنشاط البركاني القديم.
Mysteriöses Loch auf dem Mars: Niemand weiß, was sich darin verbirgt— futurezone_de (@futurezone_de) May 30, 2024
Neben Einschlagskratern finden sich auf dem Mars auch unzählige Löcher, deren Ursprung unter der Erde liegt. Ein besonderes Beispiel dafür ist die Arsia Mons-Grube. https://t.co/4sDlVKKSqC
تم التقاط صورتين بواسطة كاميرا التصوير العلمي العالية الدقة (HiRISE)، وتُظهر إحدى الصور جدارًا جانبيًا مضاءً، ما قد يشير إلى أنها تؤدي إلى كهف من الحمم البركانية.
في الصورة الثانية يظهر جدار جانبي غير مضاء، يشير إلى عدم وجود كهف من الحمم البركانية، ويمكن أن يكون الثقب الموجود في الصورة مجرد حفرة.
8 أبريل, 09:02 GMT
ووفقا للعلماء، فإن فهم أسباب تشكل الحفر والفوهات البركانية على القمر أسهل بالمقارنة مع المريخ.
ومن الناحية العلمية، لا يوجد سبب يمنع وجود فوهات لحمم بركانية على المريخ، بما أن جاذبية المريخ أضعف بكثير من جاذبية الأرض، هذا من شأنه أن يسمح بوجود فوهات بركانية أكبر بكثير بحسب المصدر Universe Today
HiPOD: Gruppe von Gruben in Arsia Chasmata— HiRISE Deutsch (NASA) (@HiRISEDeutsch) May 21, 2024
Arsia Chasmata ist eine Senke im Nordosten von Arsia Mons.
Nummer: ESP_051869_1725
Erfassungsdatum: 20. August 2017
Distanz: 247 kmhttps://t.co/gH7nKs8ruj
NASA/JPL-Caltech/UArizona#Mars #NASA #Deutsch #German #Wissenschaft pic.twitter.com/hTO1XQPdpC
وكشفت وكالة "ناسا" الفضائية، أن خطتها لجلب عينات من كوكب المريخ إلى الأرض، تم تأجيلها بهدف تقليل النفقات.
لا تزال فوهات الحمم البركانية على المريخ لغزا، وفي السنوات الماضية، وجد العلماء الكثير من الأدلة المورفولوجية التي تشير إلى وجودها بكثرة.
Arsia Mons Elongated Cloud of Mars. Extending out from Olympus Mons volcano the tallest mountain in the Solar System. pic.twitter.com/mBsa9kC1jA— Timothy Carter (@uppfinna) April 29, 2024
وفي وقت سابق، أعلن المدير العلمي لمعهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، الأكاديمي ليف زيليني، أن العلماء الروس يبحثون مع زملائهم الصينيين إمكانية دراسة كوكب المريخ، وذلك عن طريق مشروع مشترك في المستقبل.
وجاءت تصريحات زيليني خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها: "نفكر بالطبع في مواصلة استكشاف المريخ ونحن نناقش الاحتمالات مع زملائنا الصينيين".
تم نشر هذا المقال في Universe Today