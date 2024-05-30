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https://sarabic.ae/20240530/ثقب-غريب-في-المريخ-يثير-حيرة-العلماء-صور-وفيديو-1089342133.html
ثقب غريب في المريخ يثير حيرة العلماء... صور وفيديو
ثقب غريب في المريخ يثير حيرة العلماء... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
التقطت مركبة استكشاف المريخ المدارية (MRO) التابعة لـ"ناسا"، صورة لثقب غريب على المريخ يُعتقد أنه فوهة بركانية، وأثار هذا الثقب حيرة العلماء. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T09:52+0000
2024-05-30T09:52+0000
مجتمع
كوكب المريخ
نادي الفيديو
براكين
ناسا
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يقع الثقب في منطقة "ثارسيس بولج"، وهي سهل بركاني واسع يبلغ عرضه آلاف الكيلومترات، ويعتبر سهلا مرتفعا مقارنة ببقية المريخ، ويبلغ متوسط ​​ارتفاعه نحو 10 كيلومترات (33000 قدم) فوق متوسط ​​ارتفاع الكوكب.تم التقاط صورتين بواسطة كاميرا التصوير العلمي العالية الدقة (HiRISE)، وتُظهر إحدى الصور جدارًا جانبيًا مضاءً، ما قد يشير إلى أنها تؤدي إلى كهف من الحمم البركانية.في الصورة الثانية يظهر جدار جانبي غير مضاء، يشير إلى عدم وجود كهف من الحمم البركانية، ويمكن أن يكون الثقب الموجود في الصورة مجرد حفرة.ووفقا للعلماء، فإن فهم أسباب تشكل الحفر والفوهات البركانية على القمر أسهل بالمقارنة مع المريخ.ومن الناحية العلمية، لا يوجد سبب يمنع وجود فوهات لحمم بركانية على المريخ، بما أن جاذبية المريخ أضعف بكثير من جاذبية الأرض، هذا من شأنه أن يسمح بوجود فوهات بركانية أكبر بكثير بحسب المصدر Universe Todayوكشفت وكالة "ناسا" الفضائية، أن خطتها لجلب عينات من كوكب المريخ إلى الأرض، تم تأجيلها بهدف تقليل النفقات.لا تزال فوهات الحمم البركانية على المريخ لغزا، وفي السنوات الماضية، وجد العلماء الكثير من الأدلة المورفولوجية التي تشير إلى وجودها بكثرة.وفي وقت سابق، أعلن المدير العلمي لمعهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، الأكاديمي ليف زيليني، أن العلماء الروس يبحثون مع زملائهم الصينيين إمكانية دراسة كوكب المريخ، وذلك عن طريق مشروع مشترك في المستقبل.وجاءت تصريحات زيليني خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها: "نفكر بالطبع في مواصلة استكشاف المريخ ونحن نناقش الاحتمالات مع زملائنا الصينيين".تم نشر هذا المقال في Universe Today
https://sarabic.ae/20240408/روسيا-والصين-تناقشان-عملية-الاستكشاف-المشترك-للمريخ-1087793463.html
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كوكب المريخ, نادي الفيديو, براكين, ناسا
كوكب المريخ, نادي الفيديو, براكين, ناسا

ثقب غريب في المريخ يثير حيرة العلماء... صور وفيديو

09:52 GMT 30.05.2024
© Photo / Nasaصور لثقوب على المريخ
صور لثقوب على المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© Photo / Nasa
تابعنا عبر
التقطت مركبة استكشاف المريخ المدارية (MRO) التابعة لـ"ناسا"، صورة لثقب غريب على المريخ يُعتقد أنه فوهة بركانية، وأثار هذا الثقب حيرة العلماء.
يقع الثقب في منطقة "ثارسيس بولج"، وهي سهل بركاني واسع يبلغ عرضه آلاف الكيلومترات، ويعتبر سهلا مرتفعا مقارنة ببقية المريخ، ويبلغ متوسط ​​ارتفاعه نحو 10 كيلومترات (33000 قدم) فوق متوسط ​​ارتفاع الكوكب.
كانت هذه المنطقة نشطة بركانيًا في الماضي، وبحسب العلماء هناك الكثير من الشكوك، أن هذه الحفرة هي نتيجة مباشرة للنشاط البركاني القديم.
تم التقاط صورتين بواسطة كاميرا التصوير العلمي العالية الدقة (HiRISE)، وتُظهر إحدى الصور جدارًا جانبيًا مضاءً، ما قد يشير إلى أنها تؤدي إلى كهف من الحمم البركانية.
في الصورة الثانية يظهر جدار جانبي غير مضاء، يشير إلى عدم وجود كهف من الحمم البركانية، ويمكن أن يكون الثقب الموجود في الصورة مجرد حفرة.
كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
مجتمع
روسيا والصين تناقشان عملية الاستكشاف المشترك للمريخ
8 أبريل, 09:02 GMT
ووفقا للعلماء، فإن فهم أسباب تشكل الحفر والفوهات البركانية على القمر أسهل بالمقارنة مع المريخ.
ومن الناحية العلمية، لا يوجد سبب يمنع وجود فوهات لحمم بركانية على المريخ، بما أن جاذبية المريخ أضعف بكثير من جاذبية الأرض، هذا من شأنه أن يسمح بوجود فوهات بركانية أكبر بكثير بحسب المصدر Universe Today
وكشفت وكالة "ناسا" الفضائية، أن خطتها لجلب عينات من كوكب المريخ إلى الأرض، تم تأجيلها بهدف تقليل النفقات.
لا تزال فوهات الحمم البركانية على المريخ لغزا، وفي السنوات الماضية، وجد العلماء الكثير من الأدلة المورفولوجية التي تشير إلى وجودها بكثرة.
وفي وقت سابق، أعلن المدير العلمي لمعهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، الأكاديمي ليف زيليني، أن العلماء الروس يبحثون مع زملائهم الصينيين إمكانية دراسة كوكب المريخ، وذلك عن طريق مشروع مشترك في المستقبل.
وجاءت تصريحات زيليني خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها: "نفكر بالطبع في مواصلة استكشاف المريخ ونحن نناقش الاحتمالات مع زملائنا الصينيين".
تم نشر هذا المقال في Universe Today
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