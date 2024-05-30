https://sarabic.ae/20240530/ثقب-غريب-في-المريخ-يثير-حيرة-العلماء-صور-وفيديو-1089342133.html

ثقب غريب في المريخ يثير حيرة العلماء... صور وفيديو

ثقب غريب في المريخ يثير حيرة العلماء... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

التقطت مركبة استكشاف المريخ المدارية (MRO) التابعة لـ"ناسا"، صورة لثقب غريب على المريخ يُعتقد أنه فوهة بركانية، وأثار هذا الثقب حيرة العلماء. 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T09:52+0000

2024-05-30T09:52+0000

2024-05-30T09:52+0000

مجتمع

كوكب المريخ

نادي الفيديو

براكين

ناسا

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يقع الثقب في منطقة "ثارسيس بولج"، وهي سهل بركاني واسع يبلغ عرضه آلاف الكيلومترات، ويعتبر سهلا مرتفعا مقارنة ببقية المريخ، ويبلغ متوسط ​​ارتفاعه نحو 10 كيلومترات (33000 قدم) فوق متوسط ​​ارتفاع الكوكب.تم التقاط صورتين بواسطة كاميرا التصوير العلمي العالية الدقة (HiRISE)، وتُظهر إحدى الصور جدارًا جانبيًا مضاءً، ما قد يشير إلى أنها تؤدي إلى كهف من الحمم البركانية.في الصورة الثانية يظهر جدار جانبي غير مضاء، يشير إلى عدم وجود كهف من الحمم البركانية، ويمكن أن يكون الثقب الموجود في الصورة مجرد حفرة.ووفقا للعلماء، فإن فهم أسباب تشكل الحفر والفوهات البركانية على القمر أسهل بالمقارنة مع المريخ.ومن الناحية العلمية، لا يوجد سبب يمنع وجود فوهات لحمم بركانية على المريخ، بما أن جاذبية المريخ أضعف بكثير من جاذبية الأرض، هذا من شأنه أن يسمح بوجود فوهات بركانية أكبر بكثير بحسب المصدر Universe Todayوكشفت وكالة "ناسا" الفضائية، أن خطتها لجلب عينات من كوكب المريخ إلى الأرض، تم تأجيلها بهدف تقليل النفقات.لا تزال فوهات الحمم البركانية على المريخ لغزا، وفي السنوات الماضية، وجد العلماء الكثير من الأدلة المورفولوجية التي تشير إلى وجودها بكثرة.وفي وقت سابق، أعلن المدير العلمي لمعهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، الأكاديمي ليف زيليني، أن العلماء الروس يبحثون مع زملائهم الصينيين إمكانية دراسة كوكب المريخ، وذلك عن طريق مشروع مشترك في المستقبل.وجاءت تصريحات زيليني خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها: "نفكر بالطبع في مواصلة استكشاف المريخ ونحن نناقش الاحتمالات مع زملائنا الصينيين".تم نشر هذا المقال في Universe Today

https://sarabic.ae/20240408/روسيا-والصين-تناقشان-عملية-الاستكشاف-المشترك-للمريخ-1087793463.html

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كوكب المريخ, نادي الفيديو, براكين, ناسا