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https://sarabic.ae/20240530/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-إرسال-بالونات-قمامة-إلى-سيئول-هدية-صادقة-لهم-1089370256.html
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: إرسال بالونات قمامة إلى سيئول هدية صادقة لهم
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: إرسال بالونات قمامة إلى سيئول هدية صادقة لهم
سبوتنيك عربي
عبرت وزارة الوحدة الكورية، اليوم الخميس، عن إدانتها لبيان أصدرته كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والذي أكدت فيه أن إرسال بيونغ يانغ... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T20:24+0000
2024-05-30T20:24+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وأطلقت كوريا الشمالية مئات البالونات الكبيرة التي تحمل القمامة والفضلات إلى كوريا الجنوبية يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد أن حذرت من إجراء انتقامي ضد حملة نشطاء في كوريا الجنوبية لإرسال منشورات مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود.وأصدرت كيم يو جونغ، مساء أمس الأربعاء، بيانا مليئا بالسخرية، قائلة إن البالونات "هدية صادقة للكوريين الجنوبيين الذين يتباكون من أجل ضمان حرية التعبير، وسترسل بلادها القمامة عشرات المرات أكثر من تلك المنتشرة في الشمال"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية. وأشارت وزارة الوحدة، المسؤولة عن شؤون الكوريتين، إلى أن تحذير، كيم يو جونغ، من إرسال المزيد من البالونات التي تحمل القمامة يشير إلى أن "النظام الكوري الشمالي هو العامل الرئيسي الذي ينفذ عملية نثر البالونات، وليس شعبه".من ناحيتها، قللت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية من أهمية ادعاء كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، في بيانها، ووصفته بأنه "مناف للعقل".وقال المتحدث باسم الوزارة، ليم سو سوك، في مؤتمر صحفي إن "الادعاء بأن العمل غير المتحضر وغير العقلاني المتمثل في نشر القذارة والقمامة هو تعبير عن الحرية هو حجة منافية للعقل ولا تستحق النظر فيها". وأضاف ليم: "نحذر كوريا الشمالية من التوقف فورا عن التصرفات المتواضعة، التي لا تهدد سلامة مواطنينا فحسب، بل تشكل أيضاً إحراجاً لسكان كوريا الشمالية".
https://sarabic.ae/20240529/زعيم-كوريا-الشمالية-يهدد-جارته-الجنوبية-بإجراءات-صارمة-بسبب-استفزاز-خطير-للغاية-1089320415.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: إرسال بالونات قمامة إلى سيئول هدية صادقة لهم

20:24 GMT 30.05.2024
© AFP 2023 / Odd Andersenشقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018
© AFP 2023 / Odd Andersen
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عبرت وزارة الوحدة الكورية، اليوم الخميس، عن إدانتها لبيان أصدرته كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والذي أكدت فيه أن إرسال بيونغ يانغ بالونات تحمل قمامة إلى كوريا الجنوبية، يأتي في إطار ممارسة الكوريين الشماليين لحرية التعبير.
وأطلقت كوريا الشمالية مئات البالونات الكبيرة التي تحمل القمامة والفضلات إلى كوريا الجنوبية يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد أن حذرت من إجراء انتقامي ضد حملة نشطاء في كوريا الجنوبية لإرسال منشورات مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود.
وأصدرت كيم يو جونغ، مساء أمس الأربعاء، بيانا مليئا بالسخرية، قائلة إن البالونات "هدية صادقة للكوريين الجنوبيين الذين يتباكون من أجل ضمان حرية التعبير، وسترسل بلادها القمامة عشرات المرات أكثر من تلك المنتشرة في الشمال"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وأشارت وزارة الوحدة، المسؤولة عن شؤون الكوريتين، إلى أن تحذير، كيم يو جونغ، من إرسال المزيد من البالونات التي تحمل القمامة يشير إلى أن "النظام الكوري الشمالي هو العامل الرئيسي الذي ينفذ عملية نثر البالونات، وليس شعبه".
من ناحيتها، قللت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية من أهمية ادعاء كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، في بيانها، ووصفته بأنه "مناف للعقل".
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
زعيم كوريا الشمالية يهدد جارته الجنوبية بإجراءات "صارمة" بسبب استفزاز "خطير للغاية"
أمس, 16:59 GMT
وقال المتحدث باسم الوزارة، ليم سو سوك، في مؤتمر صحفي إن "الادعاء بأن العمل غير المتحضر وغير العقلاني المتمثل في نشر القذارة والقمامة هو تعبير عن الحرية هو حجة منافية للعقل ولا تستحق النظر فيها".
وأضاف ليم: "نحذر كوريا الشمالية من التوقف فورا عن التصرفات المتواضعة، التي لا تهدد سلامة مواطنينا فحسب، بل تشكل أيضاً إحراجاً لسكان كوريا الشمالية".
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