https://sarabic.ae/20240530/فياض-نحن-تحت-حصار-مالي-منذ-5-سنوات-وعرض-الطاقة-من-قطر-للطاقة-وتوتال-إنرجيز-ليس-هبة-1089360432.html

فياض: نحن تحت حصار مالي منذ 5 سنوات وعرض الطاقة من "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز" ليس هبة

فياض: نحن تحت حصار مالي منذ 5 سنوات وعرض الطاقة من "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز" ليس هبة

سبوتنيك عربي

أشار وزير الطاقة والمياة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، إلى أن لبنان تحت حصار مالي محلي ودولي منذ 5 سنوات يحجب عنه الاستثمارات بفعل عدم الالتفات... 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T16:50+0000

2024-05-30T16:50+0000

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وقال وزير الطاقة والمياة اللبناني، وليد فياض، خلال مؤتمر صحفي حول آخر مستجدّات عرض إنشاء معمل إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات المقدم لرئيس الحكومة من قبل شركتي "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز"، إننا "نعيش اليوم في ظل ظروف استثنائية، ينفذ فيها العدو الصهيوني جرائم إبادة بشكل يومي وآخرها أودت بحياة 50 شخصا يسكنون الخيم ولا حول لهم ولا قوة، ونعيش بظروف يضحي فيها لبنان المقاوم خاصة في الجنوب لحفظ السيادة وتمتين معادلة الاستقرار والردع التي تمكننا اليوم من العيش بنوع من الاستقرار الأمني".وتابع:وأضاف: "رغم هذه الظروف العصية علينا من ناحية إيجاد أموال للاستثمارات تبقى دولة قطر وفية للبنان وشعبه كما عودتنا قيادة وشعبا ومؤسسات، حيث كان العالم يحاصر في عدوان 2006 ووقفت قطر كما تقف اليوم مع لبنان ودعمت إعادة الإعمار في الجنوب ولبنان عموما بأموال طائلة".وأردف: "نحن مدينون لقطر وتوتال إنرجيز لوقوفهما مع لبنان بموضوع فك الحصار عن الاستثمار عبر عرض استثمار فريد من نوعه، مع العلم أنه في أماكن أخرى في العالم هو متواضع وليس كبيرا جدا وممكن أن تساعد قطر باستثمارات أكبر بكثير، وأنا أتحدث هنا عن معمل طاقة شمسية تساعد لبنان بتطوير الطاقة بسعة 100 ميغا وات".وشرح فياض بعض النقاط الأساسية حول العرض، قائلا: وأوضح أن "العرض تقدم في الصيف الماضي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وليس لوزير الطاقة، لأن للعرض أهميته وطنية". وأشار إلى أن ميقاتي "كلفنا رسميا لأول مرة الأسبوع الماضي لأحضر اقتراح الرد الرسمي يمكن من تنفيذ هذا المشروع، لأنه يوجد بعض المتطلبات القانونية والتمويلية الضرورية لبدأ المشروع، وأنا رحبت به وسأعمل عليه"، مشيرًا إلى أنّه "يجب إعطاء الحلول بشأن إعطاء حق الإنتاج وحق بيع الطاقة وسعر بيع الطاقة ونحن بحاجة إلى مخرج لهم على المستوى التشريعي والتنفيذي".

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