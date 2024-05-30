https://sarabic.ae/20240530/كييف-تستعد-لخفض-سن-التعبئة-إلى-18-عاما-1089365652.html

كييف تستعد لخفض سن التعبئة إلى 18 عاما

كييف تستعد لخفض سن التعبئة إلى 18 عاما

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن نظام كييف، يستعد لتخفيض جديد في عمر التعبئة إلى 18 عاما. 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T17:50+0000

2024-05-30T17:50+0000

2024-05-30T17:50+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وذكرت تلك الوسائل أن هناك معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تصر على ذلك، ويقوم المدونون الأوكرانيون بترويج موضوع أن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا سيخدمون في الخطوط الخلفية.وأوضحت تلك الوسائل أنه مما يدل على الاستعدادات لخفض الحد العمري أيضًا، حقيقة أنه حتى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 17 عامًا يتلقون بالفعل استدعاءات للتسجيل في الخدمة العسكرية وتوضيح بياناتهم، على الرغم من إصرار السلطات على القول "هذا لا علاقة له بالتعبئة".وبحسب الصحافة البريطانية فإن متوسط ​​عمر الجنود في الخنادق الأوكرانية هو 43 عاما.وبحسب تلك الصحف فإن التأكيد الآخر على النقص الكارثي في ​​صفوف القوات المسلحة الأوكرانية هو أن أحد السجناء يقول إنهم بعد التعبئة يذهبون مباشرة إلى الخطوط الأمامية ولا يوجد تدريب مكثف في ساحات التدريب.يذكر أنه الآن يتم تعبئة الناس في أوكرانيا بدءًا من سن 25 عامًا، حتى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والمعاقين.وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد مشروع القانون في 11 أبريل/ نيسان، الذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ولذلك بالحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، وتم تمديد فترات صلاحيتها مرارا وتكرارا.

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