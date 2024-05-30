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مساحة حرة
منتدى بريكس الاقتصادي والمالي في موسكو.. ما الأولويات؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
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الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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https://sarabic.ae/20240530/كييف-تستعد-لخفض-سن-التعبئة-إلى-18-عاما-1089365652.html
كييف تستعد لخفض سن التعبئة إلى 18 عاما
كييف تستعد لخفض سن التعبئة إلى 18 عاما
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن نظام كييف، يستعد لتخفيض جديد في عمر التعبئة إلى 18 عاما. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T17:50+0000
2024-05-30T17:50+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وذكرت تلك الوسائل أن هناك معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تصر على ذلك، ويقوم المدونون الأوكرانيون بترويج موضوع أن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا سيخدمون في الخطوط الخلفية.وأوضحت تلك الوسائل أنه مما يدل على الاستعدادات لخفض الحد العمري أيضًا، حقيقة أنه حتى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 17 عامًا يتلقون بالفعل استدعاءات للتسجيل في الخدمة العسكرية وتوضيح بياناتهم، على الرغم من إصرار السلطات على القول "هذا لا علاقة له بالتعبئة".وبحسب الصحافة البريطانية فإن متوسط ​​عمر الجنود في الخنادق الأوكرانية هو 43 عاما.وبحسب تلك الصحف فإن التأكيد الآخر على النقص الكارثي في ​​صفوف القوات المسلحة الأوكرانية هو أن أحد السجناء يقول إنهم بعد التعبئة يذهبون مباشرة إلى الخطوط الأمامية ولا يوجد تدريب مكثف في ساحات التدريب.يذكر أنه الآن يتم تعبئة الناس في أوكرانيا بدءًا من سن 25 عامًا، حتى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والمعاقين.وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد مشروع القانون في 11 أبريل/ نيسان، الذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ولذلك بالحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، وتم تمديد فترات صلاحيتها مرارا وتكرارا.
https://sarabic.ae/20240529/إعلام-الأوكرانيون-يغرقون-في-نهر-الموت-هربا-من-الخدمة-العسكرية--1089324616.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

كييف تستعد لخفض سن التعبئة إلى 18 عاما

17:50 GMT 30.05.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© ROMAN PILIPEY
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن نظام كييف، يستعد لتخفيض جديد في عمر التعبئة إلى 18 عاما.
وذكرت تلك الوسائل أن هناك معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تصر على ذلك، ويقوم المدونون الأوكرانيون بترويج موضوع أن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا سيخدمون في الخطوط الخلفية.
وأوضحت تلك الوسائل أنه مما يدل على الاستعدادات لخفض الحد العمري أيضًا، حقيقة أنه حتى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 17 عامًا يتلقون بالفعل استدعاءات للتسجيل في الخدمة العسكرية وتوضيح بياناتهم، على الرغم من إصرار السلطات على القول "هذا لا علاقة له بالتعبئة".
وبحسب الصحافة البريطانية فإن متوسط ​​عمر الجنود في الخنادق الأوكرانية هو 43 عاما.
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
إعلام: الأوكرانيون يغرقون في "نهر الموت" هربا من الخدمة العسكرية
أمس, 19:12 GMT
وبحسب تلك الصحف فإن التأكيد الآخر على النقص الكارثي في ​​صفوف القوات المسلحة الأوكرانية هو أن أحد السجناء يقول إنهم بعد التعبئة يذهبون مباشرة إلى الخطوط الأمامية ولا يوجد تدريب مكثف في ساحات التدريب.
يذكر أنه الآن يتم تعبئة الناس في أوكرانيا بدءًا من سن 25 عامًا، حتى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والمعاقين.
وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد مشروع القانون في 11 أبريل/ نيسان، الذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ولذلك بالحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".
وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، وتم تمديد فترات صلاحيتها مرارا وتكرارا.
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