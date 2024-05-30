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https://sarabic.ae/20240530/مقتل-4-باكستانيين-بعد-إطلاق-النار-عليهم-من-قبل-حرس-الحدود-الإيراني-1089354853.html
مقتل 4 باكستانيين بعد إطلاق النار عليهم من قبل حرس الحدود الإيراني
مقتل 4 باكستانيين بعد إطلاق النار عليهم من قبل حرس الحدود الإيراني
سبوتنيك عربي
قُتل أربعة مواطنين باكستانيين وأصيب اثنان آخران بنيران قوات حرس الحدود الإيرانية في منطقة واشوك في إقليم بلوشستان بالقرب من الحدود الباكستانية الإيرانية. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T14:25+0000
2024-05-30T14:25+0000
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ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية، عن مسؤولين، قولهم إن "إطلاق النار وقع في منطقة جودار-باتشاراي الحدودية في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء". وأوضح مسؤول آخر أن "القوات الإيرانية أطلقت النار داخل الحدود الباكستانية"، مضيفًا أن الضحايا كانوا موجودين في منطقة الحدود الباكستانية أثناء إطلاق النيران. فيما أكدت السلطات الصحية في المنطقة أنها "استقبلت 4 جثث، بالإضافة إلى إصابة 2 آخرين". ووفقا للصحيفة، أفاد مسؤول على الحدود، بأن "المواطنين الباكستانيين الذين قتلوا وجرحوا كانوا متورطين في توريد النفط الإيراني المهرب".لكن أحد الجرحى، قال إنهم كانوا ينتظرون شحنة نفط عندما فتحت القوات الإيرانية النار، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص، من بينهم 4 إيرانيين، تم نقلهم بعيدا بواسطة القوات الإيرانية.ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات في البلدين حتى الآن.ويشهد البلدان المتجاوران تصاعدا في التوترات عبر الحدود بشأن عمليات إيران لمكافحة الإرهاب.يذكر أنه في الـ16 من يناير/ كانون الثاني 2023، أعلنت إيران أنها "قصفت القاعدة الرئيسية لجماعة "جيش العدل" (التي تصنفها إيران جماعة إرهابية) في إقليم بلوشستان الباكستاني".وفي اليوم التالي أعلنت باكستان، استدعاء سفيرها لدى إيران ومنع السفير الإيراني من العودة إليها، مؤكدةً أنها تحتفظ بحق الرد.وفي الـ18 من الشهر نفسه، شنت باكستان هجوما جويا، قالت إنه "استهدف مجموعات مسلحة مناهضة لها داخل الأراضي الإيرانية"، وفي اليوم نفسه استدعت طهران القائم بالأعمال الباكستاني لديها وطلبت إيضاحا فوريا حول الهجوم.ثم تم خفض التوترات بعد إصدار تأكيدات متبادلة على احترام كل طرف لسيادة الطرف الآخر وسلامة أراضيه، إلى جانب تعهدات بتعزيز التعاون الأمني ​​وطلب عودة السفيرين لموقعيهما.
https://sarabic.ae/20240119/باكستان-تعلن-انتهاء-التوتر-مع-إيران-وعودة-سفيريهما-إلى-مهامهما-قريبا-1085193002.html
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باكستان, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
باكستان, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مقتل 4 باكستانيين بعد إطلاق النار عليهم من قبل حرس الحدود الإيراني

14:25 GMT 30.05.2024
© AP Photo / Vahid Salemiأفراد من حرس الحدود الإيراني بمحافظة سيستان وبلوشستان
أفراد من حرس الحدود الإيراني بمحافظة سيستان وبلوشستان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
قُتل أربعة مواطنين باكستانيين وأصيب اثنان آخران بنيران قوات حرس الحدود الإيرانية في منطقة واشوك في إقليم بلوشستان بالقرب من الحدود الباكستانية الإيرانية.
ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية، عن مسؤولين، قولهم إن "إطلاق النار وقع في منطقة جودار-باتشاراي الحدودية في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء".
وأوضح مسؤول آخر أن "القوات الإيرانية أطلقت النار داخل الحدود الباكستانية"، مضيفًا أن الضحايا كانوا موجودين في منطقة الحدود الباكستانية أثناء إطلاق النيران.
فيما أكدت السلطات الصحية في المنطقة أنها "استقبلت 4 جثث، بالإضافة إلى إصابة 2 آخرين".
ووفقا للصحيفة، أفاد مسؤول على الحدود، بأن "المواطنين الباكستانيين الذين قتلوا وجرحوا كانوا متورطين في توريد النفط الإيراني المهرب".
لكن أحد الجرحى، قال إنهم كانوا ينتظرون شحنة نفط عندما فتحت القوات الإيرانية النار، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص، من بينهم 4 إيرانيين، تم نقلهم بعيدا بواسطة القوات الإيرانية.
ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات في البلدين حتى الآن.
ضابط شرطة يحرس بوابة الدخول الرئيسية لوزارة الخارجية الباكستانية، في إسلام أباد، باكستان، 18 يناير/ كانون الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
باكستان تعلن انتهاء التوتر مع إيران وعودة سفيريهما إلى مهامهما قريبا
19 يناير, 18:36 GMT
ويشهد البلدان المتجاوران تصاعدا في التوترات عبر الحدود بشأن عمليات إيران لمكافحة الإرهاب.
يذكر أنه في الـ16 من يناير/ كانون الثاني 2023، أعلنت إيران أنها "قصفت القاعدة الرئيسية لجماعة "جيش العدل" (التي تصنفها إيران جماعة إرهابية) في إقليم بلوشستان الباكستاني".
وفي اليوم التالي أعلنت باكستان، استدعاء سفيرها لدى إيران ومنع السفير الإيراني من العودة إليها، مؤكدةً أنها تحتفظ بحق الرد.
وفي الـ18 من الشهر نفسه، شنت باكستان هجوما جويا، قالت إنه "استهدف مجموعات مسلحة مناهضة لها داخل الأراضي الإيرانية"، وفي اليوم نفسه استدعت طهران القائم بالأعمال الباكستاني لديها وطلبت إيضاحا فوريا حول الهجوم.
ثم تم خفض التوترات بعد إصدار تأكيدات متبادلة على احترام كل طرف لسيادة الطرف الآخر وسلامة أراضيه، إلى جانب تعهدات بتعزيز التعاون الأمني ​​وطلب عودة السفيرين لموقعيهما.
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