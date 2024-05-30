https://sarabic.ae/20240530/وزير-الخارجية-الروسي-الاتفاقيات-بشأن-أوكرانيا-يجب-أن-تستند-إلى-مبدأ-الأمن-المتكافئ-1089331008.html
وزير الخارجية الروسي: الاتفاقيات بشأن أوكرانيا يجب أن تستند إلى مبدأ الأمن المتكافئ
وزير الخارجية الروسي: الاتفاقيات بشأن أوكرانيا يجب أن تستند إلى مبدأ الأمن المتكافئ
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو تعتبر فكرة عقد مؤتمر دولي سلمي افتراضي لتسوية الصراع في أوكرانيا بمشاركة كل من موسكو وكييف ممكنا... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T01:35+0000
2024-05-30T01:35+0000
2024-05-30T01:35+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": أما بالنسبة لفكرة الدعوة لإقامة مؤتمر دولي للسلام في الوقت المناسب، والذي من شأنه أن يضمن المشاركة المتساوية لروسيا وأوكرانيا ومناقشة جميع مبادرات السلام القائمة، فإننا نعتبرها مواصلة لجهود بكين لتهيئة الظروف لحل الأزمة الأوكرانية".وأضاف: "نحن نتشاطر الموقف القائل بأنه من الضروري، أولا وقبل كل شيء، القضاء على أسبابه الجذرية، وضمان المصالح المشروعة لجميع الأطراف، ومن ثم التوصل إلى اتفاقات على أساس مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة"، مشددا في السياق، على أن هذا "يفترض احترام الواقع السائدة على الأرض، والتي تعكس إرادة الناس الذين يعيشون هناك".وأكد الوزير أن موسكو تقدر بشدة "خط بكين البناء في سياق الأزمة الأوكرانية". لافتا إلى أن بكين "تتفهم طبيعة حدوثه وجوهر ما يحدث"، وإن جمهورية الصين الشعبية اقترحت في فبراير من العام الماضي، خطة لحل النزاع.وأضاف الوزير أن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا في نيسان/أبريل من هذا العام "إلى خفض التوتر من أجل إحلال السلام وضمان الاستقرار، وعدم صب الزيت على النار والانصياع للمصالح الأنانية فقط".وختم لافروف، قائلا "أتمنى أن يستخلص الغرب وكييف الاستنتاجات الصحيحة".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن موسكو منفتحة على الحوار والتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، إذا أراد الغرب ذلك.أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو منفتحة على الحوار والتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، إذا أراد الغرب ذلك.وجاءت تصريحات بوتين خلال مقابلة على قناة "روسيا 1" قال فيها: "لا أعلم، هل يريد الغرب القيام بحوار سلام بشأن أوكرانيا؟ أرجو ذلك، قلت بالفعل إننا منفتحون على الحوار".
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
وزير الخارجية الروسي: الاتفاقيات بشأن أوكرانيا يجب أن تستند إلى مبدأ الأمن المتكافئ
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو تعتبر فكرة عقد مؤتمر دولي سلمي افتراضي لتسوية الصراع في أوكرانيا بمشاركة كل من موسكو وكييف ممكنا لجهود الصين المتواصلة لتهيئة الظروف لحل الأزمة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": أما بالنسبة لفكرة الدعوة لإقامة مؤتمر دولي للسلام في الوقت المناسب، والذي من شأنه أن يضمن المشاركة المتساوية لروسيا وأوكرانيا ومناقشة جميع مبادرات السلام القائمة، فإننا نعتبرها مواصلة لجهود بكين لتهيئة الظروف لحل الأزمة الأوكرانية".
وأضاف: "نحن نتشاطر الموقف القائل بأنه من الضروري، أولا وقبل كل شيء، القضاء على أسبابه الجذرية، وضمان المصالح المشروعة لجميع الأطراف، ومن ثم التوصل إلى اتفاقات على أساس مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة"، مشددا في السياق، على أن هذا "يفترض احترام الواقع السائدة على الأرض، والتي تعكس إرادة الناس الذين يعيشون هناك".
وأكد الوزير أن موسكو تقدر بشدة "خط بكين البناء في سياق الأزمة الأوكرانية
". لافتا إلى أن بكين "تتفهم طبيعة حدوثه وجوهر ما يحدث"، وإن جمهورية الصين الشعبية اقترحت في فبراير من العام الماضي، خطة لحل النزاع.
وأضاف الوزير أن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا في نيسان/أبريل من هذا العام "إلى خفض التوتر من أجل إحلال السلام وضمان الاستقرار، وعدم صب الزيت على النار والانصياع للمصالح الأنانية فقط".
وختم لافروف، قائلا "أتمنى أن يستخلص الغرب وكييف الاستنتاجات الصحيحة".
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو منفتحة على الحوار والتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، إذا أراد الغرب ذلك.
وجاءت تصريحات بوتين خلال مقابلة على قناة "روسيا 1" قال فيها: "لا أعلم، هل يريد الغرب القيام بحوار سلام بشأن أوكرانيا؟ أرجو ذلك، قلت بالفعل إننا منفتحون على الحوار".