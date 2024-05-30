وزير الخارجية الروسي: الاتفاقيات بشأن أوكرانيا يجب أن تستند إلى مبدأ الأمن المتكافئ

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البرنامج الصباحي
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير عسكري مصري: ما تفعله إسرائيل جاء نتيجة عدم المحاسبة
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:10 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
مدار الليل والنهار
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خبير: اتهام واشنطن بتفجير "السيل الشمالي" من قبل أمريكي يعني لديه معلومات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
اليمن في وضع اللا سلم واللا حرب وخلافات بين كل الأطراف
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240530/وزير-الخارجية-الروسي-الاتفاقيات-بشأن-أوكرانيا-يجب-أن-تستند-إلى-مبدأ-الأمن-المتكافئ-1089331008.html
وزير الخارجية الروسي: الاتفاقيات بشأن أوكرانيا يجب أن تستند إلى مبدأ الأمن المتكافئ
وزير الخارجية الروسي: الاتفاقيات بشأن أوكرانيا يجب أن تستند إلى مبدأ الأمن المتكافئ
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو تعتبر فكرة عقد مؤتمر دولي سلمي افتراضي لتسوية الصراع في أوكرانيا بمشاركة كل من موسكو وكييف ممكنا... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T01:35+0000
2024-05-30T01:35+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": أما بالنسبة لفكرة الدعوة لإقامة مؤتمر دولي للسلام في الوقت المناسب، والذي من شأنه أن يضمن المشاركة المتساوية لروسيا وأوكرانيا ومناقشة جميع مبادرات السلام القائمة، فإننا نعتبرها مواصلة لجهود بكين لتهيئة الظروف لحل الأزمة الأوكرانية".وأضاف: "نحن نتشاطر الموقف القائل بأنه من الضروري، أولا وقبل كل شيء، القضاء على أسبابه الجذرية، وضمان المصالح المشروعة لجميع الأطراف، ومن ثم التوصل إلى اتفاقات على أساس مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة"، مشددا في السياق، على أن هذا "يفترض احترام الواقع السائدة على الأرض، والتي تعكس إرادة الناس الذين يعيشون هناك".وأكد الوزير أن موسكو تقدر بشدة "خط بكين البناء في سياق الأزمة الأوكرانية". لافتا إلى أن بكين "تتفهم طبيعة حدوثه وجوهر ما يحدث"، وإن جمهورية الصين الشعبية اقترحت في فبراير من العام الماضي، خطة لحل النزاع.وأضاف الوزير أن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا في نيسان/أبريل من هذا العام "إلى خفض التوتر من أجل إحلال السلام وضمان الاستقرار، وعدم صب الزيت على النار والانصياع للمصالح الأنانية فقط".وختم لافروف، قائلا "أتمنى أن يستخلص الغرب وكييف الاستنتاجات الصحيحة".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن موسكو منفتحة على الحوار والتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، إذا أراد الغرب ذلك.أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو منفتحة على الحوار والتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، إذا أراد الغرب ذلك.وجاءت تصريحات بوتين خلال مقابلة على قناة "روسيا 1" قال فيها: "لا أعلم، هل يريد الغرب القيام بحوار سلام بشأن أوكرانيا؟ أرجو ذلك، قلت بالفعل إننا منفتحون على الحوار".
https://sarabic.ae/20240529/المجر-الاتحاد-الأوروبي-مسؤول-أخلاقيا-عن-جر-أوكرانيا-إلى-الصراع-دون-خطة-1089325995.html
https://sarabic.ae/20240503/بوريل-الصراع-في-أوكرانيا-سينتهي-خلال-أسبوعين-دون-إمدادات-الأسلحة-الغربية-إلى-كييف-1088513351.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

وزير الخارجية الروسي: الاتفاقيات بشأن أوكرانيا يجب أن تستند إلى مبدأ الأمن المتكافئ

01:35 GMT 30.05.2024
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، و"كومسومولسكايا برافدا" و"وغافاريت موسكفا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
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تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو تعتبر فكرة عقد مؤتمر دولي سلمي افتراضي لتسوية الصراع في أوكرانيا بمشاركة كل من موسكو وكييف ممكنا لجهود الصين المتواصلة لتهيئة الظروف لحل الأزمة.
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": أما بالنسبة لفكرة الدعوة لإقامة مؤتمر دولي للسلام في الوقت المناسب، والذي من شأنه أن يضمن المشاركة المتساوية لروسيا وأوكرانيا ومناقشة جميع مبادرات السلام القائمة، فإننا نعتبرها مواصلة لجهود بكين لتهيئة الظروف لحل الأزمة الأوكرانية".
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أمس, 20:10 GMT
وأضاف: "نحن نتشاطر الموقف القائل بأنه من الضروري، أولا وقبل كل شيء، القضاء على أسبابه الجذرية، وضمان المصالح المشروعة لجميع الأطراف، ومن ثم التوصل إلى اتفاقات على أساس مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة"، مشددا في السياق، على أن هذا "يفترض احترام الواقع السائدة على الأرض، والتي تعكس إرادة الناس الذين يعيشون هناك".
وأكد الوزير أن موسكو تقدر بشدة "خط بكين البناء في سياق الأزمة الأوكرانية". لافتا إلى أن بكين "تتفهم طبيعة حدوثه وجوهر ما يحدث"، وإن جمهورية الصين الشعبية اقترحت في فبراير من العام الماضي، خطة لحل النزاع.
بوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
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3 مايو, 19:11 GMT
وأضاف الوزير أن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا في نيسان/أبريل من هذا العام "إلى خفض التوتر من أجل إحلال السلام وضمان الاستقرار، وعدم صب الزيت على النار والانصياع للمصالح الأنانية فقط".
وختم لافروف، قائلا "أتمنى أن يستخلص الغرب وكييف الاستنتاجات الصحيحة".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن موسكو منفتحة على الحوار والتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، إذا أراد الغرب ذلك.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو منفتحة على الحوار والتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، إذا أراد الغرب ذلك.
وجاءت تصريحات بوتين خلال مقابلة على قناة "روسيا 1" قال فيها: "لا أعلم، هل يريد الغرب القيام بحوار سلام بشأن أوكرانيا؟ أرجو ذلك، قلت بالفعل إننا منفتحون على الحوار".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... تحليل: إسرائيل استخدمت ذخائر أمريكية مميتة في غارة النازحين في رفحأمس, 21:17 GMT
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