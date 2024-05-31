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أكاديمي يتحدث عن خطر يهدد إسرائيل بسبب إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية
أكاديمي يتحدث عن خطر يهدد إسرائيل بسبب إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية
سبوتنيك عربي
تحدث أليكس كومان، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة تل أبيب والخبير الاقتصادي، عن خطر وجودي يهدد إسرائيل بسبب ما سموه إصرار الحكومة على إعفاء اليهود المتشددين من... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T10:02+0000
2024-05-31T10:02+0000
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ونقلت وكالة "أنباء العالم العربي" عن كومان، قوله إن إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية يمثل عبئا متزايدأ وغير محتمل على المواطنين العلمانيين، مشيرًا إلى أن "خطاب التحذير الصادر عن كبار رجال الاقتصاد يحمل أهمية كبيرة للغاية، لأننا نرى عبئا متزايدا وغير محتمل على المواطنين العلمانيين".ويرى الأكاديمي الإسرائيلي أن "هذا العبء مزدوج من الناحية الاقتصادية، لأننا نقوم بدفع الضرائب ونقوم بدعم اليهود المتشددين، وكذلك من ناحية الخدمة العسكرية، لأن 9% فقط من اليهود المتشددين يخدمون في الجيش"، على حد قوله.وأوضح كومان أن "السكان العلمانيين يشعرون بالعبء، سواء من خلال الخدمة العسكرية أو من خلال دفع الضرائب العالية جدا، وترتب على ذلك تزايد الشعور بالإحباط الشديد في هذا القطاع".يأتي ذلك بعدما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجمع بين سياسات الحكومات الإسرائيلية ومعدل النمو المرتفع للسكان اليهود المتشددين يقود البلاد نحو الهاوية ويعرض الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي للخطر بشكل جدي ووجودي بما في ذلك المجتمع الديني المتشدد نفسه".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "10% من المطلوبين للخدمة العسكرية في الجيش، يدّعون الإصابة بأمراض عقلية ونفسية للهروب من التجنيد".ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أحد كبار أعضاء هيئة مكافحة الفساد في إسرائيل، قوله: "هناك صناعة كاملة من الإعفاءات لأسباب عقلية".وأوضح المسؤول الإسرائيلي، بالقول: "الشباب يكذبون، والمحامون يتورطون في تلك العملية، والأطباء النفسيون يصدرون شهادات تعسفية للحصول على إعفاء من الخدمة لآلاف الشبان بآلاف الشواكل، حتى خلال الحرب".وتابع عضو هيئة مكافحة الفساد الإسرائيلية، بالقول: "هناك شباب حصلوا على إعفاء بسبب الصحة العقلية، في السنوات الأخيرة، ويتبين بعد ذلك أنه غير مصاب أو أن أحد أفراد عائلته من تولى شراء هذا الإعفاء".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة إسرائيلية، بأن ذوي المحتجزين لدى "حماس" يتهمون الحكومة والجيش الإسرائيلي بإهمال أبنائهم، وتركهم "يتعفنون" في غزة.وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "اتهمت والدة جندي مختطف قبل لقاء مخطط مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن الحكومة والمؤسسة الأمنية يقومان منذ أشهر بتخويف ذوي عائلات الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، لإجبارهم على التزام الصمت".
https://sarabic.ae/20240531/رئيس-مستوطنة-في-الشمال-الإسرائيلي-الجيش-نسي-أننا-نعيش-هنا-منذ-30-عاما-وقوات-حزب-الله-أمامنا-1089381121.html
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العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

أكاديمي يتحدث عن خطر يهدد إسرائيل بسبب إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية

10:02 GMT 31.05.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
تحدث أليكس كومان، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة تل أبيب والخبير الاقتصادي، عن خطر وجودي يهدد إسرائيل بسبب ما سموه إصرار الحكومة على إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد في الجيش.
ونقلت وكالة "أنباء العالم العربي" عن كومان، قوله إن إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية يمثل عبئا متزايدأ وغير محتمل على المواطنين العلمانيين، مشيرًا إلى أن "خطاب التحذير الصادر عن كبار رجال الاقتصاد يحمل أهمية كبيرة للغاية، لأننا نرى عبئا متزايدا وغير محتمل على المواطنين العلمانيين".
ويرى الأكاديمي الإسرائيلي أن "هذا العبء مزدوج من الناحية الاقتصادية، لأننا نقوم بدفع الضرائب ونقوم بدعم اليهود المتشددين، وكذلك من ناحية الخدمة العسكرية، لأن 9% فقط من اليهود المتشددين يخدمون في الجيش"، على حد قوله.
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وأوضح كومان أن "السكان العلمانيين يشعرون بالعبء، سواء من خلال الخدمة العسكرية أو من خلال دفع الضرائب العالية جدا، وترتب على ذلك تزايد الشعور بالإحباط الشديد في هذا القطاع".
يأتي ذلك بعدما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجمع بين سياسات الحكومات الإسرائيلية ومعدل النمو المرتفع للسكان اليهود المتشددين يقود البلاد نحو الهاوية ويعرض الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي للخطر بشكل جدي ووجودي بما في ذلك المجتمع الديني المتشدد نفسه".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "10% من المطلوبين للخدمة العسكرية في الجيش، يدّعون الإصابة بأمراض عقلية ونفسية للهروب من التجنيد".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أحد كبار أعضاء هيئة مكافحة الفساد في إسرائيل، قوله: "هناك صناعة كاملة من الإعفاءات لأسباب عقلية".
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وأوضح المسؤول الإسرائيلي، بالقول: "الشباب يكذبون، والمحامون يتورطون في تلك العملية، والأطباء النفسيون يصدرون شهادات تعسفية للحصول على إعفاء من الخدمة لآلاف الشبان بآلاف الشواكل، حتى خلال الحرب".
وتابع عضو هيئة مكافحة الفساد الإسرائيلية، بالقول: "هناك شباب حصلوا على إعفاء بسبب الصحة العقلية، في السنوات الأخيرة، ويتبين بعد ذلك أنه غير مصاب أو أن أحد أفراد عائلته من تولى شراء هذا الإعفاء".
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة إسرائيلية، بأن ذوي المحتجزين لدى "حماس" يتهمون الحكومة والجيش الإسرائيلي بإهمال أبنائهم، وتركهم "يتعفنون" في غزة.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "اتهمت والدة جندي مختطف قبل لقاء مخطط مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن الحكومة والمؤسسة الأمنية يقومان منذ أشهر بتخويف ذوي عائلات الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، لإجبارهم على التزام الصمت".
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