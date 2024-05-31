https://sarabic.ae/20240531/إعادة-75-جنديا-روسيا-من-الأسر-في-أوكرانيا-1089386096.html
إعادة 75 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا
إعادة 75 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه نتيجة للتفاوض، تم إعادة 75 أسيرًا روسيًا من الأراضي، التي يسيطر عليها نظام كييف، وأنه في المقابل تم إرسال 75 أسير... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T12:14+0000
2024-05-31T12:14+0000
2024-05-31T12:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "في 31 مايو (أيار) 2024، ونتيجة لعملية التفاوض، تم إعادة 75 عسكريًا روسيًا، كانوا يواجهون خطر الموت في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. في المقابل، تم إعادة 75 أسير حرب أوكراني إلى القوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت وزارة الدفاع في بيانها: "يتم تقديم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة لجميع المفرج عنهم، وخلال عودة العسكريين الروس من الأسر، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، وساطة إنسانية".الكرملين: لم نتلق أي طلبات من كييف بشأن تسليم جثث قتلى "إيل-76"وسيتم نقل الأسرى الروس المفرج عنهم إلى موسكو بواسطة طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، لتلقي الرعاية الطبية وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
https://sarabic.ae/20240208/الدفاع-روسيا-وأوكرانيا-تتبادلان-أسرى-حرب-بصيغة-100-مقابل-100-بوساطة-إماراتية-1085886843.html
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روسيا
إعادة 75 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه نتيجة للتفاوض، تم إعادة 75 أسيرًا روسيًا من الأراضي، التي يسيطر عليها نظام كييف، وأنه في المقابل تم إرسال 75 أسير حرب أوكراني إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة: "في 31 مايو (أيار) 2024، ونتيجة لعملية التفاوض، تم إعادة 75 عسكريًا روسيًا، كانوا يواجهون خطر الموت في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. في المقابل، تم إعادة 75 أسير حرب أوكراني إلى القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت وزارة الدفاع في بيانها: "يتم تقديم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة لجميع المفرج عنهم، وخلال عودة العسكريين الروس من الأسر، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، وساطة إنسانية".
وسيتم نقل الأسرى الروس المفرج عنهم إلى موسكو بواسطة طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، لتلقي الرعاية الطبية وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.