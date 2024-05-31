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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240531/إعادة-75-جنديا-روسيا-من-الأسر-في-أوكرانيا-1089386096.html
إعادة 75 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا
إعادة 75 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه نتيجة للتفاوض، تم إعادة 75 أسيرًا روسيًا من الأراضي، التي يسيطر عليها نظام كييف، وأنه في المقابل تم إرسال 75 أسير... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T12:14+0000
2024-05-31T12:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "في 31 مايو (أيار) 2024، ونتيجة لعملية التفاوض، تم إعادة 75 عسكريًا روسيًا، كانوا يواجهون خطر الموت في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. في المقابل، تم إعادة 75 أسير حرب أوكراني إلى القوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت وزارة الدفاع في بيانها: "يتم تقديم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة لجميع المفرج عنهم، وخلال عودة العسكريين الروس من الأسر، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، وساطة إنسانية".الكرملين: لم نتلق أي طلبات من كييف بشأن تسليم جثث قتلى "إيل-76"وسيتم نقل الأسرى الروس المفرج عنهم إلى موسكو بواسطة طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، لتلقي الرعاية الطبية وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
https://sarabic.ae/20240208/الدفاع-روسيا-وأوكرانيا-تتبادلان-أسرى-حرب-بصيغة-100-مقابل-100-بوساطة-إماراتية-1085886843.html
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إعادة 75 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا

12:14 GMT 31.05.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورأسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه
أسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه نتيجة للتفاوض، تم إعادة 75 أسيرًا روسيًا من الأراضي، التي يسيطر عليها نظام كييف، وأنه في المقابل تم إرسال 75 أسير حرب أوكراني إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة: "في 31 مايو (أيار) 2024، ونتيجة لعملية التفاوض، تم إعادة 75 عسكريًا روسيًا، كانوا يواجهون خطر الموت في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. في المقابل، تم إعادة 75 أسير حرب أوكراني إلى القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت وزارة الدفاع في بيانها: "يتم تقديم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة لجميع المفرج عنهم، وخلال عودة العسكريين الروس من الأسر، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، وساطة إنسانية".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى حرب بصيغة "100 مقابل 100" بوساطة إماراتية
8 فبراير, 20:53 GMT
الكرملين: لم نتلق أي طلبات من كييف بشأن تسليم جثث قتلى "إيل-76"
وسيتم نقل الأسرى الروس المفرج عنهم إلى موسكو بواسطة طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، لتلقي الرعاية الطبية وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
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