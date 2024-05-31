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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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"فر أصحابها".... صور لدبابات غربية "تقف وحيدة" في "حديقة النصر" الروسية
"فر أصحابها".... صور لدبابات غربية "تقف وحيدة" في "حديقة النصر" الروسية
سبوتنيك عربي
يقدم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، صورا للمدرعات والآليات الغربية، التي عوّل عليها قادة كييف، وتركوها وفرت طواقمها هاربة من النيران الروسية، لتستحوذ القوات... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
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صور, أخبار أوكرانيا, фото
صور, أخبار أوكرانيا, фото

"فر أصحابها".... صور لدبابات غربية "تقف وحيدة" في "حديقة النصر" الروسية

09:28 GMT 31.05.2024
تابعنا عبر
يقدم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، صورا للمدرعات والآليات الغربية، التي عوّل عليها قادة كييف، وتركوها وفرت طواقمها هاربة من النيران الروسية، لتستحوذ القوات الروسية عليها، خلال العمليات العسكرية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة لتحرير دونباس من النازية الجديدة.

مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 88 أي1" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

مدرعة أمريكية الصنع من طراز &quot;إم 88 أي1&quot; سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
1/12

مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 88 أي1" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik

مدرعة هجومية أمريكية الصنع من طراز "إم 1150" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

مدرعة هجومية أمريكية الصنع من طراز &quot;إم 1150&quot; سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik

مدرعة هجومية أمريكية الصنع من طراز "إم 1150" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik

مدرعة هجومية أمريكية الصنع من طراز "إم 1150" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

مدرعة هجومية أمريكية الصنع من طراز &quot;إم 1150&quot; سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik

مدرعة هجومية أمريكية الصنع من طراز "إم 1150" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik

مدرعة بريطانية الصنع من طراز "أي أم في" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

مدرعة بريطانية الصنع من طراز &quot;أي أم في&quot; سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik

مدرعة بريطانية الصنع من طراز "أي أم في" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik

ناقلة جند فنلندية الصنع من طراز "إكس أي-180" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

ناقلة جند فنلندية الصنع من طراز &quot;إكس أي-180&quot; سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik

ناقلة جند فنلندية الصنع من طراز "إكس أي-180" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik

عربة استطلاع فرنسية الصنع من طراز "أي أم إكس-10 آر سي آر" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

عربة استطلاع فرنسية الصنع من طراز &quot;أي أم إكس-10 آر سي آر&quot; سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik

عربة استطلاع فرنسية الصنع من طراز "أي أم إكس-10 آر سي آر" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik

شاحنة بريطانية الصنع سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

شاحنة بريطانية الصنع سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik

شاحنة بريطانية الصنع سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik

دبابة "تي-64- بي في" أوكرانية، سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

دبابة &quot;تي-64- بي في&quot; أوكرانية، سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik

دبابة "تي-64- بي في" أوكرانية، سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik

دبابة "تي-64- بي في" أوكرانية، سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

دبابة &quot;تي-64- بي في&quot; أوكرانية، سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik

دبابة "تي-64- بي في" أوكرانية، سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik

دبابة "تي-64-بي في" أوكرانية، سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

دبابة &quot;تي-64-بي في&quot; أوكرانية، سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik

دبابة "تي-64-بي في" أوكرانية، سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik

دبابة "أبرامز- إم 1 أي1" أمريكية الصنع، سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

دبابة &quot;أبرامز- إم 1 أي1&quot; أمريكية الصنع، سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik

دبابة "أبرامز- إم 1 أي1" أمريكية الصنع، سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik

مركبة للمشاة ألمانية الصنع من طراز "ماردار-1 أي 3" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

مركبة للمشاة ألمانية الصنع من طراز &quot;ماردار-1 أي 3&quot; سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik

مركبة للمشاة ألمانية الصنع من طراز "ماردار-1 أي 3" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة

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