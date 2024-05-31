"فر أصحابها".... صور لدبابات غربية "تقف وحيدة" في "حديقة النصر" الروسية

يقدم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، صورا للمدرعات والآليات الغربية، التي عوّل عليها قادة كييف، وتركوها وفرت طواقمها هاربة من النيران الروسية، لتستحوذ القوات الروسية عليها، خلال العمليات العسكرية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة لتحرير دونباس من النازية الجديدة.