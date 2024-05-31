مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 88 أي1" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 88 أي1" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
مدرعة هجومية أمريكية الصنع من طراز "إم 1150" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
مدرعة هجومية أمريكية الصنع من طراز "إم 1150" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
مدرعة هجومية أمريكية الصنع من طراز "إم 1150" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
مدرعة هجومية أمريكية الصنع من طراز "إم 1150" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
مدرعة بريطانية الصنع من طراز "أي أم في" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
مدرعة بريطانية الصنع من طراز "أي أم في" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
ناقلة جند فنلندية الصنع من طراز "إكس أي-180" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
ناقلة جند فنلندية الصنع من طراز "إكس أي-180" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
عربة استطلاع فرنسية الصنع من طراز "أي أم إكس-10 آر سي آر" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
عربة استطلاع فرنسية الصنع من طراز "أي أم إكس-10 آر سي آر" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
شاحنة بريطانية الصنع سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
شاحنة بريطانية الصنع سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
دبابة "تي-64- بي في" أوكرانية، سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
دبابة "تي-64- بي في" أوكرانية، سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
دبابة "تي-64- بي في" أوكرانية، سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
دبابة "تي-64- بي في" أوكرانية، سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
دبابة "تي-64-بي في" أوكرانية، سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
دبابة "تي-64-بي في" أوكرانية، سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
دبابة "أبرامز- إم 1 أي1" أمريكية الصنع، سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
دبابة "أبرامز- إم 1 أي1" أمريكية الصنع، سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
مركبة للمشاة ألمانية الصنع من طراز "ماردار-1 أي 3" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة
مركبة للمشاة ألمانية الصنع من طراز "ماردار-1 أي 3" سيطرت عليها القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة