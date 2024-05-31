https://sarabic.ae/20240531/منظمة-عالمية-تعلن-خلو-مصر-من-مرض-طاعون-الخيل-الأفريقي-1089393453.html
منظمة عالمية تعلن خلو مصر من مرض طاعون الخيل الأفريقي
منظمة عالمية تعلن خلو مصر من مرض طاعون الخيل الأفريقي
سبوتنيك عربي
أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الجمعة، رسميا، خلو مصر من مرض طاعون الخيل الأفريقي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية والتسعين للجمعية العامة لأعضاء... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T15:22+0000
2024-05-31T15:22+0000
2024-05-31T15:22+0000
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ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصري، أن إعلان خلو مصر من المرض جاء بإجماع الآراء بالتصويت على الملف الفني المقدم من الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية لإثبات خلو البلاد من المرض.وبحسب الوزير المصري، فإنه بهذا الإعلان تخطو مصر بخطى ثابتة نحو التقدم والتطور المبني على الأسس العلمية وعودة دورها الريادي والتاريخي على المستوى العالمي.وأوضح وزير الزراعة المصري أن هذا الإعلان يأتي في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر نحو وصولها إلى آفاق جديدة بدعم تصدير الخيول المصرية وبخاصة الخيول العربية الأصيلة المصرية؛ التي تعد من أنقى سلالات الخيول المنسبة على مستوى العالم.يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متحف الجواد العربي المصري المصغر بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، حيث يحتوي المتحف على شهادات نسب لعدد كبير من الخيول المصرية الأصيلة.واستضاف نادى القوات المسلحة المصري للفروسية فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من أبريل الماضي، وذلك بالتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.
https://sarabic.ae/20240330/14-دولة-تشارك-في-منافسات-كأس-دبي-العالمي-للخيول-1087533630.html
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الصحة, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
الصحة, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
منظمة عالمية تعلن خلو مصر من مرض طاعون الخيل الأفريقي
أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الجمعة، رسميا، خلو مصر من مرض طاعون الخيل الأفريقي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية والتسعين للجمعية العامة لأعضاء المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
ونقلت بوابة
"الأهرام" الإلكترونية عن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصري، أن إعلان خلو مصر من المرض جاء بإجماع الآراء بالتصويت على الملف الفني المقدم من الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية لإثبات خلو البلاد من المرض.
وبحسب الوزير المصري، فإنه بهذا الإعلان تخطو مصر بخطى ثابتة نحو التقدم والتطور المبني على الأسس العلمية وعودة دورها الريادي والتاريخي على المستوى العالمي.
وأوضح وزير الزراعة المصري أن هذا الإعلان يأتي في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر نحو وصولها إلى آفاق جديدة بدعم تصدير الخيول المصرية وبخاصة الخيول العربية الأصيلة المصرية؛ التي تعد من أنقى سلالات الخيول المنسبة على مستوى العالم.
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متحف الجواد العربي المصري المصغر بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، حيث يحتوي المتحف على شهادات نسب لعدد كبير من الخيول المصرية الأصيلة.
واستضاف نادى القوات المسلحة المصري للفروسية فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من أبريل الماضي، وذلك بالتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.