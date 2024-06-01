إعلام: الهجمات اليمنية في البحر الأحمر ترغم الغرب على التفكير باستخدام الطريق البحري الشمال الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة ... ماذا بعد سيطرة إسرائيل على محور فلادلفيا ؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
11:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا استخدمت الأسلحة الأمريكية والأوروبية ضد السيادة الروسية سيلاقي ذلك ردا قويا من موسكو
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
القاهرة تتهم الحكومة الإسرائيلية بالكذب بشأن وجود أنفاق على حدود غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
10:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
12:28 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240601/إعلام-الهجمات-اليمنية-في-البحر-الأحمر-ترغم-الغرب-على-التفكير-باستخدام-الطريق-البحري-الشمال-الروسي-1089401810.html
إعلام: الهجمات اليمنية في البحر الأحمر ترغم الغرب على التفكير باستخدام الطريق البحري الشمال الروسي
إعلام: الهجمات اليمنية في البحر الأحمر ترغم الغرب على التفكير باستخدام الطريق البحري الشمال الروسي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن الهجمات التي يشنها اليمنيون في البحر الأحمر تجبر شركات النقل الغربية على التفكير جديا باستخدام طريق بحر الشمال،... 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T05:44+0000
2024-06-01T05:44+0000
العالم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/18/1047607313_0:45:1080:653_1920x0_80_0_0_5215c06a030461a9a1b97a95da4b0957.jpg
وذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تقريرها أنه "في ظل ارتفاع التكاليف والمخاوف من التعرض لسفن النقل تفكر بعض شركات الشحن الغربية بطريق بحر الشمال كبديل، حيث يفتح هذا الطريق تدريجيا فرصا جديدة".وأشار التقرير إلى أن مناخ القطب الشمالي أصبح أكثر دفئا أربع مرات أسرع من أماكن أخرى على هذا الكوكب ما سيسمح بفتح المسارات الجديدة بين الجليد في طريق بحر الشمال للناقلات وسيساهم بتقصير الطريق من بعض الموانئ الأوروبية إلى آسيا بثمانية آلاف كيلومتر مقارنة بقناة السويس.الصين تعلن استعدادها للتعاون مع روسيا لتعزيز "طريق بحر الشمال"وفي هذا السياق، أكدت الباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، كاتارزينا زيسك، أن موسكو تولي اهتماما وثيقا بمنطقة القطب الشمالي وتحتفظ بأسطول شمالي قوي هناك، مضيفة أن "معظم طريق بحر الشمال حوالي 70 بالمائة تسيطر عليه روسيا ومن أجل استخدام الطريق، يجب على السفن الحصول على إذن من الروس ودفع رسوم العبور لهم".وفي وقت سابق، أعلن سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، نيكولاي كورتشنوف، أن طريق بحر الشمال يمكن أن يكون بديلا صالحا لملاحة السفن الراغبة في تغيير مسارها بسبب هجمات جماعة "أنصار الله" في البحر الأحمر.وقال كورتشنوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول ما إذا كان طريق بحر الشمال يوفر بديلا للسفن الراغبة في تغيير مسارها بسبب التوترات في البحر الأحمر: "نعم من حيث المبدأ يمكن السماح بذلك، بشرط استيفاء متطلبات القانون القطبي وأحكام الوثائق ذات الصلة بالتنظيم الروسي لعبور طريق بحر الشمال".
https://sarabic.ae/20231019/ما-هو-مسار-طريق-بحر-الشمال؟-1082202529.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/18/1047607313_1:0:1080:809_1920x0_80_0_0_14abd400c6774014197b0d535a089b53.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

إعلام: الهجمات اليمنية في البحر الأحمر ترغم الغرب على التفكير باستخدام الطريق البحري الشمال الروسي

05:44 GMT 01.06.2024
© Photo / Press service of JSC Admiralty Shipyard / الانتقال إلى بنك الصورسفينة "القطب الشمالي" الروسية
سفينة القطب الشمالي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© Photo / Press service of JSC Admiralty Shipyard
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن الهجمات التي يشنها اليمنيون في البحر الأحمر تجبر شركات النقل الغربية على التفكير جديا باستخدام طريق بحر الشمال، التي تسيطر روسيا على الجزء الأكبر منه.
وذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تقريرها أنه "في ظل ارتفاع التكاليف والمخاوف من التعرض لسفن النقل تفكر بعض شركات الشحن الغربية بطريق بحر الشمال كبديل، حيث يفتح هذا الطريق تدريجيا فرصا جديدة".
وأشار التقرير إلى أن مناخ القطب الشمالي أصبح أكثر دفئا أربع مرات أسرع من أماكن أخرى على هذا الكوكب ما سيسمح بفتح المسارات الجديدة بين الجليد في طريق بحر الشمال للناقلات وسيساهم بتقصير الطريق من بعض الموانئ الأوروبية إلى آسيا بثمانية آلاف كيلومتر مقارنة بقناة السويس.

ولفت التقرير إلى أن هناك مخاوف من أن يصبح صراع الغرب مع روسيا عائقًا أمام شركات الشحن التجارية.

الصين تعلن استعدادها للتعاون مع روسيا لتعزيز "طريق بحر الشمال"
وفي هذا السياق، أكدت الباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، كاتارزينا زيسك، أن موسكو تولي اهتماما وثيقا بمنطقة القطب الشمالي وتحتفظ بأسطول شمالي قوي هناك، مضيفة أن "معظم طريق بحر الشمال حوالي 70 بالمائة تسيطر عليه روسيا ومن أجل استخدام الطريق، يجب على السفن الحصول على إذن من الروس ودفع رسوم العبور لهم".
ما هو مسار طريق بحر الشمال؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
وسائط متعددة
ما هو مسار طريق بحر الشمال؟
19 أكتوبر 2023, 13:21 GMT
وفي وقت سابق، أعلن سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، نيكولاي كورتشنوف، أن طريق بحر الشمال يمكن أن يكون بديلا صالحا لملاحة السفن الراغبة في تغيير مسارها بسبب هجمات جماعة "أنصار الله" في البحر الأحمر.
وقال كورتشنوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول ما إذا كان طريق بحر الشمال يوفر بديلا للسفن الراغبة في تغيير مسارها بسبب التوترات في البحر الأحمر: "نعم من حيث المبدأ يمكن السماح بذلك، بشرط استيفاء متطلبات القانون القطبي وأحكام الوثائق ذات الصلة بالتنظيم الروسي لعبور طريق بحر الشمال".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أمريكا تناقش خطة وقف القتال في غزة مع تركيا والأردن والسعودية05:41 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف الحرب05:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала