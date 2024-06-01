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https://sarabic.ae/20240601/السيسي-يحذر-مجددا-من-خطورة-استمرار-العمليات-العسكرية-الإسرائيلية-في-رفح-1089406805.html
السيسي يحذر مجددا من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح
السيسي يحذر مجددا من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب في قطاع غزة ومنع توسع تداعياتها إنسانيا وأمنيا. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T10:54+0000
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وحسب الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال استقباله السيناتور ليندسي غراهام، زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت.وخلال اللقاء، حذر السيسي من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، فضلاً عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي.وشدد على ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين، كونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة. بدوره، أشاد السيناتور غراهام، خلال اللقاء، بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أشاد بالجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة، مثمنا الأعباء التي تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية.يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.
https://sarabic.ae/20240529/مصر-إسرائيل-مستمرة-بتصدير-الأكاذيب-بهدف-التعتيم-على-فشلها-عسكريا-1089325447.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار

السيسي يحذر مجددا من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح

10:54 GMT 01.06.2024
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ENAالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ENA
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب في قطاع غزة ومنع توسع تداعياتها إنسانيا وأمنيا.
وحسب الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال استقباله السيناتور ليندسي غراهام، زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت.
وخلال اللقاء، حذر السيسي من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، فضلاً عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي.
وشدد على ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين، كونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة.
فلسطينيون نزحوا بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يسيرون بجوار الحدود مع مصر، في رفح، جنوب غزة، الأحد 14 يناير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
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بدوره، أشاد السيناتور غراهام، خلال اللقاء، بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أشاد بالجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة، مثمنا الأعباء التي تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.
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