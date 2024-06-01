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https://sarabic.ae/20240601/بعد-خسارة-نهائي-الكأس-بكاء-رونالدو-ومصافحة-ابن-سلمان-يتصدران-المشهد-فيديو--1089404239.html
بعد خسارة نهائي الكأس.. بكاء رونالدو ومصافحة ابن سلمان يتصدران المشهد.. فيديو
بعد خسارة نهائي الكأس.. بكاء رونالدو ومصافحة ابن سلمان يتصدران المشهد.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضي، مشاهد بكاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، إثر الهزيمة التي تلقاها... 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T08:13+0000
2024-06-01T08:13+0000
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وظهر رونالدو وهو يبكي بحرقة بعد خسارة لقب البطولة بركلات الترجيح 5-4، فى المباراة التى أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة.وسجل ميتروفيتش لاعب الهلال السعودي، هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة السابعة من اللقاء، فيما تعادل النصر فى الدقيقة 88 عن طريق لاعبه أيمن يحيى، لتسير المباراة إلى الأشواط الإضافية ومن ثم ركلات الترجيح.عزز حزن رونالدو على ضياع كأس خادم الحرمين الشريفين، فشله في تحقيق رقم قياسي بتسجيله 35 هدفا كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي، فى الثأر من الهلال ليسقط من جديد في نهائى الكأس، وذلك رغم حصوله مؤخرا على الحذاء الذهبي بمسابقة الدوري السعودي.من ناحية أخرى، تفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع لقطات أظهرت مصافحة كريستيانو رونالدو لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أعقاب المباراة لتسلم ميدالية المركز الثاني.ويعتبر رونالدو أول النجوم الكبار الذين وصلوا إلى السعودية بانضمامه لنادي النصر في فترة الانتقالات الشتوية وتحديداً يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليفتح الباب لجميع نجوم كرة القدم العالمية بالانضمام للأندية السعودية. ووقع البرتغالي عقدا مع نادي النصر يبقى فيه بصفوف النادي السعودي حتى عام 2025، حيث سيحصل رونالدو بموجب العقد على راتب سنوي يزيد على 200 مليون يورو، بالإضافة لميزات أخرى تتعلق بمشاركاته وأهدافه مع الفريق وحملته الإعلانية.
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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار كرة القدم, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار كرة القدم, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

بعد خسارة نهائي الكأس.. بكاء رونالدو ومصافحة ابن سلمان يتصدران المشهد.. فيديو

08:13 GMT 01.06.2024
© AFP 2023 / -البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© AFP 2023 / -
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تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضي، مشاهد بكاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، إثر الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام فريق الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وظهر رونالدو وهو يبكي بحرقة بعد خسارة لقب البطولة بركلات الترجيح 5-4، فى المباراة التى أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة.
وسجل ميتروفيتش لاعب الهلال السعودي، هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة السابعة من اللقاء، فيما تعادل النصر فى الدقيقة 88 عن طريق لاعبه أيمن يحيى، لتسير المباراة إلى الأشواط الإضافية ومن ثم ركلات الترجيح.
عزز حزن رونالدو على ضياع كأس خادم الحرمين الشريفين، فشله في تحقيق رقم قياسي بتسجيله 35 هدفا كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي، فى الثأر من الهلال ليسقط من جديد في نهائى الكأس، وذلك رغم حصوله مؤخرا على الحذاء الذهبي بمسابقة الدوري السعودي.
من ناحية أخرى، تفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع لقطات أظهرت مصافحة كريستيانو رونالدو لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أعقاب المباراة لتسلم ميدالية المركز الثاني.
ويعتبر رونالدو أول النجوم الكبار الذين وصلوا إلى السعودية بانضمامه لنادي النصر في فترة الانتقالات الشتوية وتحديداً يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليفتح الباب لجميع نجوم كرة القدم العالمية بالانضمام للأندية السعودية.
ووقع البرتغالي عقدا مع نادي النصر يبقى فيه بصفوف النادي السعودي حتى عام 2025، حيث سيحصل رونالدو بموجب العقد على راتب سنوي يزيد على 200 مليون يورو، بالإضافة لميزات أخرى تتعلق بمشاركاته وأهدافه مع الفريق وحملته الإعلانية.
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