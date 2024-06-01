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بن غفير مهددا: إذا تم تنفيذ الصفقة "غير الشرعية" مع "حماس" سنقوم بتفكيك الحكومة في إسرائيل
بن غفير مهددا: إذا تم تنفيذ الصفقة "غير الشرعية" مع "حماس" سنقوم بتفكيك الحكومة في إسرائيل
سبوتنيك عربي
هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، اليوم السبت، بأنه في حال تنفيذ الصفقة بين بلاده وحركة "حماس" والخاصة بإطلاق سراح المحتجزين سيقوم بتفكيك... 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T19:52+0000
2024-06-01T19:52+0000
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ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن بن غفير تهديده بتفكيك الائتلاف الحاكم في إسرائيل والذي يعد جزءا منه، في حال موافقة بنيامين نتنياهو على الصفقة مع "حماس" التي وصفتها بـ"غير الشرعية".فيما نشر بن غفير على صفحته الرسمية على "تلغرام" أن مثل هذه الصفقة تعني نهاية الحرب على قطاع غزة وهو ما يعد انتصارا للمقاومة وخطرا أمنيا على بلاده، على حد قوله.وفي وقت سابق من اليوم السبت، دعا بيان مصري قطري أمريكي مشترك، كلا من حركة حماس وإسرائيل إلى إبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس جو بايدن.وذكرت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم السبت، في بيان لها، أن بلادها ومصر والولايات المتحدة مجتمعين، وبصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية بين "حماس" وإسرائيل، يدعون كلا من إسرائيل و"حماس" إلى إبرام اتفاق يجسد ما طرحه بايدن أمس الجمعة.وأكد البيان القطري المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية أن تلك الدعوة تأتي "لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهذه المبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف معاً في صفقة تخدم المصالح المتعددة، ومن شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة، وكذلك المعاناة الطويلة للرهائن وذويهم".ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن أمس الجمعة، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".وأضاف بايدن أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق "جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار". أما المرحلة الثالثة من الاتفاقيات تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.توالت ردود الفعل المرحبة بدعوة بايدن، حيث رأى كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن المقترح يمثل "بصيص أمل" لإنهاء الحرب.فيما أكدت "حماس" في بيان، الجمعة، استعدادها للتعامل "بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى والمحتجزين".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.
https://sarabic.ae/20240601/قناة-إسرائيلية-وافقنا-على-تبادل-33-محتجزا-خلال-المرحلة-الأولى-للصفقة-وإنهاء-الحرب-بالمرحلة-الثانية-1089417883.html
https://sarabic.ae/20240601/بيان-مصري-قطري-أمريكي-يدعو-حماس-وإسرائيل-لإبرام-اتفاق-يجسد-المبادئ-التي-حددها-بايدن-1089419568.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار مصر الآن, مصر
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار مصر الآن, مصر

بن غفير مهددا: إذا تم تنفيذ الصفقة "غير الشرعية" مع "حماس" سنقوم بتفكيك الحكومة في إسرائيل

19:52 GMT 01.06.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، اليوم السبت، بأنه في حال تنفيذ الصفقة بين بلاده وحركة "حماس" والخاصة بإطلاق سراح المحتجزين سيقوم بتفكيك الحكومة في إسرائيل.
ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن بن غفير تهديده بتفكيك الائتلاف الحاكم في إسرائيل والذي يعد جزءا منه، في حال موافقة بنيامين نتنياهو على الصفقة مع "حماس" التي وصفتها بـ"غير الشرعية".
فيما نشر بن غفير على صفحته الرسمية على "تلغرام" أن مثل هذه الصفقة تعني نهاية الحرب على قطاع غزة وهو ما يعد انتصارا للمقاومة وخطرا أمنيا على بلاده، على حد قوله.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
قناة إسرائيلية: وافقنا على تبادل 33 محتجزا خلال المرحلة الأولى للصفقة وإنهاء الحرب بالمرحلة الثانية
17:58 GMT
وفي وقت سابق من اليوم السبت، دعا بيان مصري قطري أمريكي مشترك، كلا من حركة حماس وإسرائيل إلى إبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس جو بايدن.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم السبت، في بيان لها، أن بلادها ومصر والولايات المتحدة مجتمعين، وبصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية بين "حماس" وإسرائيل، يدعون كلا من إسرائيل و"حماس" إلى إبرام اتفاق يجسد ما طرحه بايدن أمس الجمعة.
وأكد البيان القطري المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية أن تلك الدعوة تأتي "لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهذه المبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف معاً في صفقة تخدم المصالح المتعددة، ومن شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة، وكذلك المعاناة الطويلة للرهائن وذويهم".
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن أمس الجمعة، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".
وأضاف بايدن أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
بيان مصري قطري أمريكي يدعو "حماس" وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها بايدن
19:20 GMT
وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق "جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار". أما المرحلة الثالثة من الاتفاقيات تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.
توالت ردود الفعل المرحبة بدعوة بايدن، حيث رأى كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن المقترح يمثل "بصيص أمل" لإنهاء الحرب.
فيما أكدت "حماس" في بيان، الجمعة، استعدادها للتعامل "بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى والمحتجزين".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.
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Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف الحرب05:31 GMT
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