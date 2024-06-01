https://sarabic.ae/20240601/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-حاملة-الطائرات-إيزنهاور-ومدمرة-أمريكية-و3-سفن-1089421614.html

جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات "إيزنهاور" ومدمرة أمريكية و3 سفن

جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات "إيزنهاور" ومدمرة أمريكية و3 سفن

سبوتنيك عربي

القاهرة – سبوتنيك. أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت، شن هجوماً جديداً على حاملة طائرات أمريكية، واستهداف مدمرة للجيش الأمريكي وثلاث سفن في البحرين... 01.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-01T21:39+0000

2024-06-01T21:39+0000

2024-06-01T21:39+0000

أنصار الله

الجيش الأمريكي

العالم العربي

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

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وأفاد المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، بأن "القوات المسلحة اليمنية نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ست عمليات عسكرية".وأوضح أن "العملية الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (إيزنهاور) شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المُسيرة".واستطرد: "القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة (الأورايك) في المحيط الهندي وسفينة (أبلياني) في البحر الأحمر".وحسب سريع، "العمليات حققت أهدافها بنجاح وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة".وأكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، "الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية إسنادا ونصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم والتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني على البلد".وتأتي هجمات "أنصار الله" غداة إعلان الجماعة، استهداف حاملة الطائرات الأميركية (ايزنهاور) في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخِ المجنحة والباليستية.ويوم الخميس الماضي، توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، بتصعيد هجمات جماعته التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، كاشفاً عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 129 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.وأعلنت "أنصار الله"، يوم الأربعاء الماضي، تنفيذ ست هجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة استهدفت 6 سفن أمريكية، ثلاث منها في البحر الأحمر، وسفينتين في البحر العربي، وأخرى في البحر الأبيض المتوسط.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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https://sarabic.ae/20240601/الجيش-الأمريكي-يقول-إنه-دمر-4-مسيرات-لـأنصار-الله-فوق-خليج-عدن-والبحر-الأحمر-1089400282.html

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سبوتنيك عربي

أنصار الله, الجيش الأمريكي, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى