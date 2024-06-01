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جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات "إيزنهاور" ومدمرة أمريكية و3 سفن
جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات "إيزنهاور" ومدمرة أمريكية و3 سفن
سبوتنيك عربي
القاهرة – سبوتنيك. أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت، شن هجوماً جديداً على حاملة طائرات أمريكية، واستهداف مدمرة للجيش الأمريكي وثلاث سفن في البحرين... 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T21:39+0000
2024-06-01T21:39+0000
أنصار الله
الجيش الأمريكي
العالم العربي
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_d1f9b3af261cda522888ed0e7a0c576d.jpg
وأفاد المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، بأن "القوات المسلحة اليمنية نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ست عمليات عسكرية".وأوضح أن "العملية الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (إيزنهاور) شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المُسيرة".واستطرد: "القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة (الأورايك) في المحيط الهندي وسفينة (أبلياني) في البحر الأحمر".وحسب سريع، "العمليات حققت أهدافها بنجاح وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة".وأكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، "الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية إسنادا ونصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم والتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني على البلد".وتأتي هجمات "أنصار الله" غداة إعلان الجماعة، استهداف حاملة الطائرات الأميركية (ايزنهاور) في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخِ المجنحة والباليستية.ويوم الخميس الماضي، توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، بتصعيد هجمات جماعته التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، كاشفاً عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 129 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.وأعلنت "أنصار الله"، يوم الأربعاء الماضي، تنفيذ ست هجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة استهدفت 6 سفن أمريكية، ثلاث منها في البحر الأحمر، وسفينتين في البحر العربي، وأخرى في البحر الأبيض المتوسط.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240601/هيئة-التجارة-البحرية-البريطانية-تعلن-عن-حادث-قبالة-سواحل-اليمن-في-البحر-الأحمر-وتنصح-السفن-بالحذر-1089419888.html
https://sarabic.ae/20240601/الجيش-الأمريكي-يقول-إنه-دمر-4-مسيرات-لـأنصار-الله-فوق-خليج-عدن-والبحر-الأحمر-1089400282.html
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أنصار الله, الجيش الأمريكي, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
أنصار الله, الجيش الأمريكي, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات "إيزنهاور" ومدمرة أمريكية و3 سفن

21:39 GMT 01.06.2024
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarletonمجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarleton
تابعنا عبر
القاهرة – سبوتنيك. أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت، شن هجوماً جديداً على حاملة طائرات أمريكية، واستهداف مدمرة للجيش الأمريكي وثلاث سفن في البحرين الأحمر والعربي، بالصواريخ والطائرات المُسيرة.
وأفاد المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، بأن "القوات المسلحة اليمنية نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ست عمليات عسكرية".
وأوضح أن "العملية الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (إيزنهاور) شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المُسيرة".
وأضاف: "استهدفت العملية الثانية مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وأصيبت إصابة مباشرة بعدد من المُسيرات"، مشيرًا إلى أن "العمليات الأربع الأخرى استهدفت سفناً تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، منها سفينة (ماينا) والتي تم استهدافها بعمليتين في البحرين الأحمر والعربي".
واستطرد: "القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة (الأورايك) في المحيط الهندي وسفينة (أبلياني) في البحر الأحمر".
وحسب سريع، "العمليات حققت أهدافها بنجاح وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة".
وأكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، "الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية إسنادا ونصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم والتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني على البلد".
وتأتي هجمات "أنصار الله" غداة إعلان الجماعة، استهداف حاملة الطائرات الأميركية (ايزنهاور) في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخِ المجنحة والباليستية.
مدمرة الصواريخ يو إس إس (جيمس ويليام) خلال عملية في البحر الأحمر 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن عن حادث قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر وتنصح السفن بالحذر
19:33 GMT
ويوم الخميس الماضي، توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، بتصعيد هجمات جماعته التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، كاشفاً عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 129 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.
وأعلنت "أنصار الله"، يوم الأربعاء الماضي، تنفيذ ست هجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة استهدفت 6 سفن أمريكية، ثلاث منها في البحر الأحمر، وسفينتين في البحر العربي، وأخرى في البحر الأبيض المتوسط.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
الجيش الأمريكي يقول إنه دمر 4 مسيرات لـ"أنصار الله" فوق خليج عدن والبحر الأحمر
02:07 GMT
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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