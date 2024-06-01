https://sarabic.ae/20240601/فرنسا-تقرر-منع-الشركات-الإسرائيلية-من-المشاركة-بمعرض-دولي-للأسلحة-1089402628.html
فرنسا تقرر منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة بمعرض دولي للأسلحة
فرنسا تقرر منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة بمعرض دولي للأسلحة
سبوتنيك عربي
قررت فرنسا منع شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض "يوروساتوري" للصناعات الدفاعية والأمنية الذي سيقام بعد أسبوعين في العاصمة باريس. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T06:24+0000
2024-06-01T06:24+0000
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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن متحدث باسم منظمي معرض "يوروساتوري"، الجمعة، إلغاء مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعرض بنسخته للعام الجاري، بقرار من السلطات الفرنسية.وأضاف المتحدث أنه لن يكون هناك أي جناح لصناعة الدفاع الإسرائيلية في معرض "يوروساتوري 2024" المقرر في17 يونيو/حزيران المقبل.وذكر المنظمون أنه كان من المقرر مشاركة 74 شركة سلاح إسرائيلية في المعرض العسكري الفرنسي.في المقابل، طلب بيني غانتس، العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية، من فرنسا أن "تعود" عن قرارها.وكتب غانتس على منصة إكس "تحدثت إلى رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل آتال، وشددت على أن قرار منع إسرائيل من المشاركة في المعرض يعتبر "مكافأة للإرهاب".بينما قال موقع "والا" الإسرائيلي إن قرار منع شركات أسلحة إسرائيلية من حضور معرض باريس ضربة للصناعات الدفاعية في إسرائيل.ومن المقرر أن يقام المعرض في الفترة من 17 إلى 21 يونيو هو واحد من أكبر المعارض العالمية في هذا المجال، ويقام كل سنتين في العاصمة الفرنسية باريس.
https://sarabic.ae/20240530/ماكرون-يحدد-شرطا-لاعتراف-فرنسا-بدولة-فلسطين-1089354396.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار فرنسا , إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار فرنسا , إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
فرنسا تقرر منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة بمعرض دولي للأسلحة
قررت فرنسا منع شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض "يوروساتوري" للصناعات الدفاعية والأمنية الذي سيقام بعد أسبوعين في العاصمة باريس.
وحسب صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل"، أعلن متحدث باسم منظمي معرض "يوروساتوري"، الجمعة، إلغاء مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعرض بنسخته للعام الجاري، بقرار من السلطات الفرنسية.
وأضاف المتحدث أنه لن يكون هناك أي جناح لصناعة الدفاع الإسرائيلية في معرض "يوروساتوري 2024" المقرر في17 يونيو/حزيران المقبل.
وذكر المنظمون أنه كان من المقرر مشاركة 74 شركة سلاح إسرائيلية في المعرض العسكري الفرنسي.
بدورها، قالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان إن "الظروف لم تعد مناسبة لاستضافة شركات إسرائيلية في معرض باريس، نظرا لأن الرئيس الفرنسي يدعو إلى وقف عملية الجيش الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة".
في المقابل، طلب بيني غانتس، العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية، من فرنسا أن "تعود" عن قرارها.
وكتب
غانتس على منصة إكس "تحدثت إلى رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل آتال، وشددت على أن قرار منع إسرائيل من المشاركة في المعرض يعتبر "مكافأة للإرهاب".
بينما قال موقع "والا" الإسرائيلي إن قرار منع شركات أسلحة إسرائيلية من حضور معرض باريس ضربة للصناعات الدفاعية في إسرائيل.
ومن المقرر أن يقام المعرض في الفترة من 17 إلى 21 يونيو هو واحد من أكبر المعارض العالمية في هذا المجال، ويقام كل سنتين في العاصمة الفرنسية باريس.