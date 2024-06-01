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https://sarabic.ae/20240601/قدرات-صاروخ-قدر---1-الإيراني-1089408140.html
قدرات صاروخ "قدر - 1" الإيراني
قدرات صاروخ "قدر - 1" الإيراني
سبوتنيك عربي
أشار تقرير موقع "ميسيل ثريت" أن هذا النوع من الصواريخ ربما يكون نسخة مطورة من "شهاب - 3 إيه"، وأنه يتكون من مرحلتين الأولى تعمل بالوقود السائل والثانية تعمل... 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T11:32+0000
2024-06-01T11:32+0000
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كما يشير التقرير إلى أنه تم تعديل تصميم مقدمة الصاروخ بصورة قللت حمولته بنسبة 20 في المئة وزادات سرعته نحو الهدف بصورة تجعل عملية اعتراضه في غاية الصعوبة.وفي عام 2021، أشارت تقارير إلى أن إيران طورت نسخة مضادة للسفن من هذا الصاروخ.وذكر تقرير نشرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، النسخة الفارسية، أمس الأربعاء، أن جماعة "أنصار الله" اليمنية حصلت على التكنولوجيا الخاصة بصواريخ "قدر" الباليستية الإيرانية
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قدرات صاروخ "قدر - 1" الإيراني

11:32 GMT 01.06.2024
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أشار تقرير موقع "ميسيل ثريت" أن هذا النوع من الصواريخ ربما يكون نسخة مطورة من "شهاب - 3 إيه"، وأنه يتكون من مرحلتين الأولى تعمل بالوقود السائل والثانية تعمل بالوقود الصلب.
كما يشير التقرير إلى أنه تم تعديل تصميم مقدمة الصاروخ بصورة قللت حمولته بنسبة 20 في المئة وزادات سرعته نحو الهدف بصورة تجعل عملية اعتراضه في غاية الصعوبة.

وفي عام 2021، أشارت تقارير إلى أن إيران طورت نسخة مضادة للسفن من هذا الصاروخ.

وذكر تقرير نشرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، النسخة الفارسية، أمس الأربعاء، أن جماعة "أنصار الله" اليمنية حصلت على التكنولوجيا الخاصة بصواريخ "قدر" الباليستية الإيرانية
قدرات صاروخ قدر - 1 - سبوتنيك عربي
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