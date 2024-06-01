https://sarabic.ae/20240601/نتنياهو-شروطنا-لإنهاء-الحرب-في-غزة-لم-تتغير-1089406450.html

نتنياهو: شروطنا لإنهاء الحرب في غزة لم تتغير

نتنياهو: شروطنا لإنهاء الحرب في غزة لم تتغير

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، تمسك إسرائيل في إطار الاقتراح الجديد بالقضاء على حركة "حماس" قبل وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. 01.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-01T10:44+0000

2024-06-01T10:44+0000

2024-06-01T10:44+0000

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وقال مكتب نتنياهو في بيان إن "شروط إنهاء الحرب في قطاع غزة لم تتغير". وتابع "شروط إنهاء الحرب تشمل تدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية وتحرير كل الرهائن وضمان ألا تشكل غزة أي خطر على إسرائيل".وأضاف أن "إسرائيل لن تقبل بإبرام أي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار ما لم تتم تلبية شروطنا كاملة".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن أمس، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".وأضاف بايدن أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق "جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار".أما المرحلة الثالثة من الاتفاقيات تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.توالت ردود الفعل المرحبة بدعوة بايدن، حيث رأى كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن المقترح يمثل "بصيص أمل" لإنهاء الحرب.فيما أكدت "حماس" في بيان، الجمعة، استعدادها للتعامل "بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى والمحتجزين".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.

https://sarabic.ae/20240601/حماس-ننظر-بإيجابية-إلى-خطة-بايدن-لوقف-دائم-لإطلاق-النار-في-غزة-1089403097.html

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