https://sarabic.ae/20240601/2-إس---25-إم-مدفع-روسي-خارق-يقصف-الدبابات-من-البر-والبحر-1089419355.html
"2 إس - 25 إم".. مدفع روسي خارق يقصف الدبابات من البر والبحر
"2 إس - 25 إم".. مدفع روسي خارق يقصف الدبابات من البر والبحر
سبوتنيك عربي
تحتل روسيا المرتبة الأولى عالميا في حجم قوة المدافع ذاتية الحركة بـ6 آلاف و208 مدافع، تشمل أنواع مختلفة منها مدفع "إس بي تي بي" (2 إس 25 إم). 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T19:29+0000
2024-06-01T19:29+0000
2024-06-01T19:29+0000
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ويصنف (2 إس 25 إم) ضمن المدافع ذاتية الحركة المزودة بمدفع رئيسي عيار 125 ملم، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن "2 إس 25 إم" يجمع بين القوة النيرانية العالية والمرونة في ساحات المعارك، والقدرة على اجتياز الموانع المائية بفضل تصميمه كمركبة برمائية.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن المدفع البرمائي الروسي "2 إس 25 إم" يمتلك نظام تسليح قوي ونظام إدارة نيران آلي متطور، إضافة إلى تدريع يمكنه من الصمود أمام أنواع مختلفة من القذائف.ويضاف إلى ذلك أن المدفع الروسي "2 إس 25 إم" مزود بمحرك قوي يمكنه من عبور جميع الموانع الطبيعية والمائية.ويمكن الاعتماد على المدفع "2 إس 25 إم" في تأمين الوحدات البرية أثناء خوض مواجهات مع الوحدات المدرعة الثقيلة، إضافة إلى قدرته على استهداف وتدمير نقاط تمركز وتحصينات العدو، وتنفيذ مهام الاستطلاع ومهام جمع المعلومات في ميادين القتال المختلفة.ولفت الموقع إلى أن مدفع "2 إس 25 إم" يمكنه إطلاق قذائف موجهة مضادة للدبابات شديدة الانفجار، وقذائف متشظية، إضافة إلى القذائف الخارقة للدروع المزودة بزعانف.كما يمكنه ضرب الأهداف ذات الحجم الأصغر باستخدام مدفع رشاش عيار 7.62 ملم يتم التحكم فيه عن بعد، إضافة إلى مدفع رشاش آخر من ذات العيار مثبت مع محور المدفع الرئيسي.وأوضح الموقع أن المدفع يمتلك تصميما يمكنه من تنفيذ جميع المهام بنجاح أيا كانت الظروف الجوية التي يعمل بها وأيا كانت طبيعة التضاريس التي يتحرك فيها، وهو ما يجعل مدفع مثاليا يمكن أن تعتمد عليه القوات البرية ومشاة البحرية التي تقوم بتنفيذ مهام الإنزال البحري على شواطئ العدو.
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
"2 إس - 25 إم".. مدفع روسي خارق يقصف الدبابات من البر والبحر
تحتل روسيا المرتبة الأولى عالميا في حجم قوة المدافع ذاتية الحركة بـ6 آلاف و208 مدافع، تشمل أنواع مختلفة منها مدفع "إس بي تي بي" (2 إس 25 إم).
ويصنف (2 إس 25 إم) ضمن المدافع ذاتية الحركة المزودة بمدفع رئيسي عيار 125 ملم، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ولفت الموقع إلى أن "2 إس 25 إم" يجمع بين القوة النيرانية العالية والمرونة في ساحات المعارك، والقدرة على اجتياز الموانع المائية بفضل تصميمه كمركبة برمائية.
السرعة القصوى: 70 كلم/ ساعة.
المدى بخزان وقود ممتلئ: 500 كلم.
أقصى زمن للبقاء في الماء: 7 ساعات.
ولفت الموقع إلى أن المدفع البرمائي الروسي "2 إس 25 إم" يمتلك نظام تسليح
قوي ونظام إدارة نيران آلي متطور، إضافة إلى تدريع يمكنه من الصمود أمام أنواع مختلفة من القذائف.
ويضاف إلى ذلك أن المدفع الروسي "2 إس 25 إم" مزود بمحرك قوي يمكنه من عبور جميع الموانع الطبيعية والمائية.
ويمكن الاعتماد على المدفع "2 إس 25 إم" في تأمين الوحدات البرية أثناء خوض مواجهات مع الوحدات المدرعة الثقيلة، إضافة إلى قدرته على استهداف وتدمير
نقاط تمركز وتحصينات العدو، وتنفيذ مهام الاستطلاع ومهام جمع المعلومات في ميادين القتال المختلفة.
ولفت الموقع إلى أن مدفع "2 إس 25 إم" يمكنه إطلاق قذائف موجهة مضادة للدبابات شديدة الانفجار، وقذائف متشظية، إضافة إلى القذائف الخارقة للدروع المزودة بزعانف.
30 نوفمبر 2020, 10:19 GMT
كما يمكنه ضرب الأهداف ذات الحجم الأصغر باستخدام مدفع رشاش عيار 7.62 ملم يتم التحكم فيه عن بعد، إضافة إلى مدفع رشاش آخر من ذات العيار مثبت مع محور المدفع الرئيسي.
وأوضح الموقع أن المدفع يمتلك تصميما يمكنه من تنفيذ جميع المهام بنجاح أيا كانت الظروف الجوية التي يعمل بها وأيا كانت طبيعة التضاريس التي يتحرك فيها، وهو ما يجعل مدفع مثاليا يمكن أن تعتمد عليه القوات البرية
ومشاة البحرية التي تقوم بتنفيذ مهام الإنزال البحري على شواطئ العدو.